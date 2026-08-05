باريس: السلطات الجزائرية توقف قائداً في مافيا "ديزاد"

أعلنت باريس، اليوم الأربعاء، أن السلطات الجزائرية أوقفت مهدي لعريبي، أحد قادة منظمة مافيا "ديزاد"، خلال وجوده في الجزائر في 31 يوليو/ تموز الماضي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الأربعاء: "أوقف في الجزائر أحد أبرز المطلوبين للعدالة الفرنسية في قضايا مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. أشكر السلطات الجزائرية على تعاونها وتنسيقها مع النيابة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة ونيابة مرسيليا". وكان درامانان ناقش ملف منظمة مافيا "ديزاد" خلال لقائه وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة خلال زيارته الجزائر في 15 مايو/ أيار الماضي.

وأوضحت مصادر قضائية فرنسية أن لعريبي وضع تحت الرقابة في الجزائر للاشتباه بكونه أحد قادة المنظمة الإجرامية التي تنشط في مدينة مرسيليا الفرنسية، علماً أن السلطات الجزائرية لا تسلم غالباً رعاياها إلى دول أخرى في قضايا يكونون مطلوبين فيها، لكنها تسمح بالتحقيق معهم في إطار التعاون والإنابات القضائية. وقدمت سلطات القضاء الفرنسي نحو عشرة طلبات للمساعدة في استهداف قادة آخرين في المنظمة يُعتقد بأنهم يوجدون في الجزائر.

ومهدي لعريبي فرنسي جزائري الأصل مطلوب للقضاء الفرنسي بموجب مذكرة توقيف صدرت في حقه في إطار تحقيق تنفذه المحكمة المختصة بالجريمة المنظمة في مرسيليا في ملف واسع يُعرف باسم "أخطبوط". ويتحدر مهدي من مرسيليا، ويُعتبر أحد مؤسسي المنظمة الإجرامية التي تسيطر على جزء كبير من تجارة المخدرات في مرسيليا، وتوسعت أنشطتها إلى مدن فرنسية أخرى.

وتنشط مافيا "ديزاد" في الأحياء الشعبية الفقيرة بمدينة مرسيليا، ويتحدر عدد من نشطائها من الجزائر، واتخذوا "ديزاد التي تشير إلى الجزائر، تسمية لها. وتقول السلطات الفرنسية إن "ديزاد مجموعة منظمات إجرامية متشابكة تدير شبكة للاتجار وبيع المخدرات في الأحياء، وتستخدم المراهقين، واستطاعت بسط نفوذها على كل أحياء مرسيليا عام 2023، واصطدمت مع مافيا أخرى تحمل اسم"منظمة يودا". وفي مارس/ آذار الماضي اعتقلت السلطات الفرنسية 40 شخصاً يشبته بأنهم أعضاء في المنظمة، من بينهم ثلاثة من قادتها إثر تحقيق حول هذه الشبكة الإجرامية التي يشتبه القضاء الفرنسي بتورطهم في إدارة شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات والمشاركة في تنظيم إجرامي وغسل أموال.