باحثون يدعون إلى تعزيز التصدّي لمخاطر الأغذية فائقة المعالجة

- حذّر الباحثون من المخاطر الصحية للأغذية فائقة المعالجة، مشيرين إلى ارتباطها بأمراض مثل البدانة والسكري وأمراض القلب، ودعوا إلى فرض قيود تسويقية وضرائب عليها. - استعرضت دراسة 104 أبحاث سابقة، مؤكدة أن هذه الأغذية تمثل أكثر من نصف السعرات الحرارية في دول مثل الولايات المتحدة، وألقت اللوم على الشركات الكبرى في تغيير الأنظمة الغذائية. - أوصى الباحثون بوضع تحذيرات على ملصقات الأغذية وتقييد إعلاناتها للأطفال، مشددين على ضرورة التحرك العاجل لحماية الفئات الضعيفة.

حذّر باحثون من أنّ استهلاك الأغذية فائقة المعالجة المتزايد حول العالم يمثّل تهديداً كبيراً للصحة، داعين الدول إلى فرض قيود تسويقية وضرائب على بعض المنتجات التي تُصنّعها شركات الأغذية الكبرى. وردّ الباحثون، الذين يؤلّفون فريقاً علمياً متعدّد الجنسيات، على الانتقادات الموجّهة إلى أبحاثهم عن الأغذية فائقة المعالجة التي تثير الجدال أخيراً، مشبّهين محاولات "إثارة شكّ علمي" في شأنها بالأساليب التي تستخدمها شركات التبغ.

ويُسجّل، في الآونة الأخيرة، أخذ وردّ في الأوساط العلمية بشأن الأغذية فائقة المعالجة بعدما تحدّث خبراء في الصحة والتغذية عن مخاوف من أنّ المصطلح غير محدّد بوضوح ورأوا أنّ ثمة حاجة إلى مزيد من الأبحاث. ومع ذلك، أكّد باحثون بارزون في مجال الأغذية فائقة المعالجة أنّها تمثّل خطراً جسيماً لا يحتمل الانتظار أكثر، ودعوا إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة في هذا الإطار، بحسب ما جاء في ثلاث أوراق بحثية نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية.

ويمكن تعريف الأغذية فائقة المعالجة بأنّها الأطعمة والمشروبات المصنّعة من خلال تقنيات معالجة تُستخدَم فيها طرق صناعية، مع إضافة مكوّنات لا تُستخدَم في طرق الطبخ التقليدية في العادة، من قبيل الملوّنات والنكهات الصناعية والمواد الحافظة. وهي تُصنَّف ذات قيمة غذائية منخفضة، مع احتوائها على نسب عالية من السكر والملح والدهون المشبعة وغير ذلك. وبعدما كانت توصَف بأنّها مجرّد أغذية غير صحية، صارت الأبحاث تتوالى لتربط بينها وبين الموت المبكر وتدهور صحة الإنسان.

Ultra-processed foods – what’s the impact?



In a new Lancet Series, experts warn a global rise in #UPFs presents a growing public health threat.



Read the evidence & policy recommendations ⬇️https://t.co/cKavYNYlcQ pic.twitter.com/YpWJluh3gZ — The Lancet (@TheLancet) November 18, 2025

وفي الورقة البحثية الأولى، راجع العلماء 104 دراسات سابقة وبيّنوا أنّ اتباع نظام غذائي غنيّ بالأغذية فائقة المعالجة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض، من بينها البدانة وداء السكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى الوفاة المبكرة. أمّا الورقة البحثية الثانية، فبيّنت أنّ استهلاك الأغذية فائقة المعالجة يتزايد في العالم، في حين أنّ هذه الأغذية تمثّل أصلاً أكثر من نصف إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والمملكة المتحدة.

من جهتها، ألقت الورقة البحثية الثالثة باللوم على مجموعة من الشركات الكبرى في تغيير الأنظمة الغذائية العالمية في خلال العقود الأخيرة، عن طريق اللجوء إلى حملات تسويقية مكثّفة لبيع منتجات مصنوعة من مكوّنات رخيصة، وقد اعتُمدت فيها أساليب صناعية مختلفة. وأشارت هذه الورقة البحثية إلى أنّ ثماني شركات مصنّعة لمنتجات فائقة المعالجة استحوذت على 42% من أصول القطاع البالغة 1.5 تريليون دولار أميركي في عام 2021، وهي "نستله" و"بيبسي كو" و"يونيليفر" و"كوكا كولا" و"دانون" و"فومنتو إيكونوميكو مكسيكانو" و"مونديليز" و"كرافت هاينز".

ودعا معدّو الدراسة الدول إلى وضع تحذيرات على ملصقات العبوات، وتقييد عمليات التسويق، خصوصاً الإعلانات الموجّهة إلى الأطفال، وفرض ضرائب على عدد من المنتجات فائقة المعالجة، واستخدام هذه الأموال لجعل الطعام الطازج في متناول الأسر ذات الدخل المنخفض.

ورحّب الباحثون بـ"الانتقادات العلمية الصائبة" التي وُجّهت إلى نظام "نوفا" التصنيفي الذي ابتكره عالم الأوبئة البرازيلي كارلوس مونتيرو، الباحث الرئيسي في الدراسة الأولى التي نشرتها "ذا لانسيت". ونظام "نوفا"، الذي يصنّف الأغذية في أربع فئات من الأقلّ إلى الأكثر معالجة، خضع للتدقيق بسبب عدم أخذه في عين الاعتبار العناصر الغذائية المعروفة أنّها غير صحية، مثل الدهون والملح والسكر. ويعني هذا أنّ ثمّة أغذية يُعتقَد أنّها صحية، من قبيل اللحوم البديلة والحليب النباتي وأنواع من الخبز والخضراوات المعلّبة، من الممكن تصنيفها "فائقة المعالجة". وقد أشار الباحثون إلى دور كبير للدهون والملح والسكر في الأغذية، ودعوا إلى إجراء أبحاث مستقبلية لعزل تأثير المعالجة الفائقة في أغذية مثل لبن الزبادي المنكّه ولبن الزبادي غير المنكّه.

تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ الأبحاث تقريباً حول الأغذية فائقة المعالجة التي راجعها الفريق البحثي قائمة على الملاحظة، الأمر الذي يعني أنّها لا تستطيع تحديد السبب والنتيجة بطريقة مباشرة. كذلك فإنّ الآلية الدقيقة لتسبّب الأغذية فائقة المعالجة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية ما زالت غير واضحة. وقد طرح الباحثون نظريات عدّة، من بينها أنّ الأغذية فائقة المعالجة تحتوي على سعرات حرارية أعلى مقارنة بـ"الأغذية الطازجة"، وتؤدّي إلى إفراط في تناول الطعام لأنّها تجمع بين الدهون والسكر، ويمكن استهلاكها بسرعة أكبر لأنّها أكثر طراوة، وقد تحتوي على إضافات مضرّة.

من جهته، وجّه الباحث كريس فان تولكين، المشارك في إعداد الدراسة الثانية ومؤلّف كتاب "ألترا بروسيسد بيبول" (الناس فائقو المعالجة) الذي حقّق مبيعات عالية، اتهامات إلى علماء انتقدوا البحث المتعلّق بالأغذية فائقة المعالجة، مشيراً إلى أنّهم غالباً ما يكونون على صلة بقطاع الأغذية. وقال، في مؤتمر صحافي عقده عبر الإنترنت أمس الثلاثاء: "نرى أساليب قطاع التبغ تُطبَّق". أمّا الباحث فيليب بيكر من جامعة سيدني، المعدّ الرئيسي للدراسة الثانية، فاتّهم قطاع الأغذية فائقة المعالجة بـ"استهداف العلماء والعلم، في محاولة لإثارة الشكّ العلمي".

في هذا الإطار، أفادت المتخصّصة في التغذية لدى جامعة "كينغستون" في لندن هيلدا مولروني، التي لم تشارك في هذه الدراسة، بأنّ الفريق قدّم حججاً دامغة. أضافت، في تصريح لوكالة فرانس برس، أنّه "من الواضح أنّ معدّي هذه الأبحاث يميلون إلى استخدام (نظام) نوفا منذ ابتكاره"، مشدّدةً على ثمّة حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد الآليات الدقيقة لاحتمال تسبّب هذه الأغذية بضرر. أضافت مولروني: "نظراً إلى المخاطر غير المتناسبة للأمراض المزمنة على الفئات الأكثر ضعفاً، والتكاليف التي يكبّدها النظام الغذائي الرديء على الأفراد ومنظومات الرعاية الصحية والمالية، فقد حان الوقت للتحرّك" بشأن الأغذية فائقة المعالجة.

(فرانس برس)