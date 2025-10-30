بائعو الورود ...غبطة الروائح والألوان في الدار البيضاء

- "مارشيه النّوار" في الدار البيضاء يُعتبر واحة من الألوان والعطور، حيث يعمل بائعو الزهور بجد لتنسيق باقات مبهجة، مستقطبين زبائن من مختلف الأعمار والجنسيات، خاصة خلال المناسبات مثل حفلات الزواج وعيد الحب. - بلفقيه، بائع زهور ذو خبرة طويلة، يواجه تحديات مثل نقص المياه وركن السيارات، لكنه يظل ملتزمًا بمهنته، مؤكدًا على أهمية الجمال في الحياة اليومية، معتمدًا على زهور من بني ملال أو مستوردة. - السوق يضم 16 محلًا، حيث يبدع العمال في تلبية أذواق الزبائن، مع قصص إنسانية وصداقات تنشأ. أحمد، بائع ذو خبرة، يشير إلى تطور سوق الزهور في المغرب وتفاوت الأسعار حسب النوع والجودة.

في قلب شارع الزرقطوني في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، تصطف محلات بيع الزهور مثل لوحات فنية في "مارشيه النّوار"، أو "سوق الورد" في مشهد يفيض بالألوان والعطور. ورود متفتحة تحمل جماليات آسرة تتجلى في تناغم ألوانها، وعبير روائحها، وأشكالها البديعة. هناك، بين زحمة المارة وأصوات السيارات، تنبثق مساحة للجمال تُبهج العين وتنعش الحواس، كاستراحة شاعرية وسط صخب المدينة.

ينهمك باعة الورود في ترتيب باقاتهم بعناية، ينزعون الأشواك من سيقانها ويصففونها بعناية، حيث تتجاور الورود الحمراء والبيضاء والزهرية والقرنفلية بتدرجاتها اللونية العميقة وروائحها المتدرجة في اللطافة والقوة، في تناغم يسر الناظرين والزبائن الباحثين عن باقات تحمل رسائل لا تُقال بالكلمات.

بلفقيه داخل محله بالدار البيضاء (العربي الجديد)

داخل محله، يقف بلفقيه منهمكاً في تشذيب باقة من الورود التي رصّها بعناية فوق طاولة خشبية صغيرة. يمسك المقص بحذر، وبابتسامة ودودة يقول: "قضيت أكثر من ثلاثين عاماً بين عالم الورد وألوانه وأشواكه. أبدأ يومي في العاشرة صباحاً بتفقّد الورود، أسقيها باستمرار حتى تحافظ على رونقها وحيويتها، أنزع الأشواك برفق، ثم أشرع في تصفيفها استعداداً لعرضها أمام الزبائن".

بلفقيه بين الورود، أكثر من ثلاثين عاماً في عالم الجمال (العربي الجديد)

يضيف: "للورد زبائنه من مختلف الفئات العمرية، مغاربة وسياح أجانب. نتعامل مع كل زبون بحسب ذوقه وطلباته، فباقات حفلات الزواج تختلف عن باقات عيد الحب أو الاحتفال بعيد المرأة. خلال هذه المناسبات، تنتعش الحركة ويزداد الإقبال، ولا ترى الباعة إلا مبتسمين، منهمكين في تغليف الورود وتنسيقها في باقات تحمل معاني الفرح والمودة".

تأتي معظم الزهور التي تُعرض في "مارشيه النّوار" من حقول بني ملال، بتنوع أشكالها وألوانها بين الأحمر القاني، الأبيض النقي، الأصفر الزاهي، البرتقالي الدافئ. أما بعض الأنواع الأخرى فتُستورد من ضواحي الدار البيضاء أو من الخارج. في محل بلفقيه، يوجد نوع مستورد من إسبانيا يُعرف باسم "ليليس" أو "زهرة الزنبق"، كبيرة الحجم وعطرة، ومتوفرة بمجموعة واسعة من الألوان تشمل الأبيض، الأصفر، البرتقالي، الوردي، الأحمر والأرجواني، وتُستورد وفق بلفقيه عبر شركات متخصصة قبل توزيعها على أصحاب المحلات.

ينشط بيع الورد في مناسبات عديدة في المغرب (العربي الجديد)

خلال عمله، لا يرتدي بلفقيه قفازات، وأصابع يده تحمل آثار خدوش من الأشواك، لكنه لا يعيرها اهتماماً. يقول: "القفازات ليست عملية، تعلق بها الأشواك أكثر، وهذه المشقة مقدور عليها، فهي جزء من مهنتنا. لكن هناك أمور صعبة لا نستطيع التعامل معها بمفردنا". ومن بين هذه الصعوبات، عدم تزويد المحلات بالماء منذ نقلها إلى هذا المكان قبل أربع سنوات. يضيف: "قدّمنا مناشدات عبر الجمعية التي ننتمي إليها، جمعية بيتي لمهنيّي وتجار الزهور بالزرقطوني، لكن لم نجد أي استجابة. المياه ضرورية لدورة حياة الورود، ونضطر إلى جلبها من خارج السوق". كما يشير إلى أن ركن السيارات أمام المحلات يحجب أحياناً الرؤية عن الزبائن، ويفقد هذا المشهد الجمالي تأثيره البصري.

صنّاع الفرح

يضم "مارشيه النّوار" حوالي 16 محلاً لبيع الورود، يعمل في كل منها بين عاملين إلى ثلاثة. يقوم هؤلاء العمال بابتكار لوحات جمالية من الزهور الطبيعية تأسر نظر الزبائن الذين يتجولون بين الطاولات، يتفقدون الباقات، ويختارون ما يناسب ذوقهم أو المناسبة. سعاد، موظفة شابة، توقفت أمام باقة من الورود فيها من الجوري والنرجس وقالت مبتسمة: "أحب شراء الورود للمنزل، تجعل الجو أكثر دفئاً وحيويةً، كما أنها تجعلني في حالة نفسية جيدة، ما أجمل أن تنتشر ثقافة الورود في منازلنا". أما عبد الغني، وهو خمسيني فقد اختار بعناية باقة حمراء متوسطة ليهديها لزوجته بمناسبة ذكرى زواجهما، مؤكّداً أن الورد خير ما يُهدى للتعبير عن الحب والمودة.

أمام هذه الألوان الوهاجة، وقف السرغيني يدندن مقطعاً من أغنية أسمهان: "يا بدع الورد، يا جمال الورد". يقول لـ"العربي الجديد" إن هذا العمل يخفف من مرارة الحياة، فالنظر إلى الورود يريح البصر ويُمتع العين. ويضيف أنه اكتسب معرفة الورود من خبرته اليومية، وما يمنحه ذلك من دفء وجداني وحرارة تعمّق الحس الإنساني بالجمال والروعة.

في زاوية أخرى من السوق، يروي حمزة، شاب في العشرينيات، موقفاً لطيفاً من أحد زبائنه الفرنسيين: "جاءني يوماً سائح فرنسي وقال إنه أعجب بطريقة ترتيب الورود وألوانها المتناسقة، وإنه شعر بسعادة غريبة وهو يتجول بين المحلات، وقد نشأت بيننا صداقة ما زالت مستمرة، وأصبح يثق في ذوقي ويتواصل بي هاتفياً لإرسال باقات له بحسب المناسبات. ويضيف حمزة مبتسماً: "مثل هذه اللحظات تجعلنا نشعر أن مهنتنا ليست مجرد بيع وشراء، بل لحظات إنسانية لا تُنسى للجمال".

بدوره يعتبر أحمد، بائع ورود بخبرة تفوق 40 سنة أن "بائع الورود يجب أن يكون فناناً ومتذوقاً لفلسفة الجمال، يجيد تنسيق الباقات ويفهم طلبات الزبائن، ويستطيع توجيه بعضهم إلى ما يبحثون عنه بالضبط". ويوضح أن "الورد تاج من تيجان الطبيعة الجميلة، ورؤيته تمد النفس بطاقة خفية، لكنه كالأطفال لا يحتمل الإهمال. إذا لم يُسقَ أو يُنظّف بانتظام، يذبل بسرعة ويفقد قيمته، فهو لا يصمد أكثر من أسبوع". ويشير أحمد إلى وجود زبائن أوفياء يزورون المحلات بانتظام، معتبرين اقتناء الورود جزءاً من حياتهم اليومية. ويلاحظ أن سوق الورود شهد تطوراً ملحوظاً؛ ففي الماضي كان اهتمام المغاربة محدوداً، بينما اليوم يتجهون إلى اقتناء الورود في مناسباتهم الخاصة، ما يعيد الحياة والبهجة إلى هذه التجارة.

يؤكد أحمد أن الزهور تحتاج إلى رعاية واهتمام دائمين (العربي الجديد)

أما في ما يخص الأسعار، فإنها تتفاوت بحسب النوع والحجم والجودة، إضافة إلى مهارة البائع في تنسيق الباقات وإبداعه الفني. فالوردة الواحدة وفق الباعة، تبدأ أسعارها من 4 إلى 5 دراهم، وقد تصل أحياناً إلى 10 دراهم. ويراوح سعر الباقة العادية بين 30 و150 درهماً، بينما يمكن أن تصل الباقات المصممة بعناية فائقة أو المصنوعة بحسب الطلب إلى 1000–1500 درهم (الدولار يساوي حوالي تسعة دراهم).

في الجهة المقابلة، كانت شابة رفقة والدتها تنتظر أن ينهي البائع تجهيز باقة من الورود. تقول: "أشتري الورد لأجل والدتي، فهي تفرح عند رؤيته، إنه يذكرها بمسقط رأسها في مدينة قلعة مكونة جنوبي شرقي البلاد، موطن الوردة الدمشقية التي يُحتفى بها سنوياً بمهرجان للورود".