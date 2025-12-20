انهيار مبنيين قصفهما الاحتلال في مدينة غزة

- انهار مبنيان متضرران في غزة بفعل المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة، وتم إجلاء سكان برج "العودة 6" دون إصابات، بينما انهارت بناية أخرى كانت مخلاة مسبقاً. - شهد قطاع غزة مؤخراً انهيارات لمبانٍ متضررة من القصف الإسرائيلي، مما أدى إلى مصرع وإصابة فلسطينيين، وسط معاناة النازحين بسبب غرق الخيام. - تتنصل إسرائيل من التزاماتها بفتح المعابر وإدخال مواد البناء، رغم الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الجماعية التي بدأت في أكتوبر 2023.

انهار مبنيان متضرران من قصف إسرائيلي سابق في مدينة غزة شمالي القطاع، فجر السبت، بفعل تأثيرات المنخفض الجوي الأخير الذي كان مصحوباً بأمطار غزيرة. وأعلن الدفاع المدني بغزة تمكن طواقمه من إجلاء سكان برج "العودة 6" المكون من 7 طوابق في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بعد حدوث تصدعات وانهيار في الطوابق الأربعة الأخيرة.

وأشار في بيان، إلى عدم تسجيل إصابات بفعل الحادث. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية وشهود عيان لمراسل الأناضول، بانهيار بناية تعود لعائلة المغني في حي النصر بمدينة غزة، من دون وقوع قتلى أو مصابين. وأضافت المصادر أن البناية كانت مخلاة سابقاً ومتضررة من قصف إسرائيلي خلال عامي الإبادة الجماعية.

ومؤخراً، شهد قطاع غزة حوادث انهيار لعدة منازل وبنايات سكنية متضررة سابقاً من القصف الإسرائيلي، بفعل تأثير الأمطار والرياح الشديدة، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الفلسطينيين، وفق مصادر حكومية.

ويلجأ الفلسطينيون اضطراراً إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة إلى السقوط نظراً إلى انعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار رغم مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسبّبت المنخفضات الجوية التي ضربت القطاع، غرق وتطاير آلاف الخيام التي يقطنها النازحون، ما فاقم من معاناتهم بشكل كبير.

ومنذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أسفرت تداعيات المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة عن مصرع 17 فلسطينياً بينهم 4 أطفال، وبانهيار 17 منزلاً وغرق نحو 90 % من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم، وفق بيان للدفاع المدني الأربعاء.

وتتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، ومنها فتح المعابر والسماح بدخول 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن بعد الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة وطاول 90 % من البنى التحتية المدنية. وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، وكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

