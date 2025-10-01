انهيار جزئي لمبنى السرايا القديم في دمشق: جرحى وعالقون

- تعرض مبنى السرايا القديم في دمشق لانهيار جزئي أثناء عمليات الترميم، مما أدى إلى إصابة 5 إلى 6 عمال كانوا يعملون في الموقع. - تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ 3 عمال من تحت الركام، وتواصل جهود البحث والإنقاذ وسط تحديات كبيرة بسبب خطر الانهيارات المتكررة. - يُعتبر مبنى السرايا من الأبنية الحكومية التاريخية في دمشق، وقد تعرض لحريق في يونيو الماضي، مما تسبب في أضرار واسعة داخله.

أصيب عمال في انهيار المبنى القديم لوزارة الداخلية السورية (السرايا) في دمشق خلال عمليات ترميم للمبنى. وقالت منظمة الدفاع المدني السوري إن انهيارا جزئيا في أحد الأسقف ببناء السرايا (المبنى القديم لوزارة الداخلية) بساحة المرجة تسبب بإصابة 5 إلى 6 عمال. وأضاف الدفاع المدني أن العمال علقوا تحت ركام السقف المنهار، وتمكنت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري من إنقاذ 3 عمال وتتابع أعمال البحث والإنقاذ وسط تحديات كبيرة بسبب احتمال انهيارات أخرى أثناء العمل.

ويُعد مبنى السرايا من الأبنية الحكومية القديمة في قلب العاصمة، وتعرض لحريق في شهر يونيو/حزيران الماضي ما أدى لأضرار واسعة داخله.