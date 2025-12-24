انهيار المنازل يهدد عائلات غزة.. نجوا من القصف وماتوا تحت السقف

- نظّمت عائلات فلسطينية في غزة وقفة تضامنية لتسليط الضوء على معاناة أصحاب البيوت المدمرة والمهددة بالانهيار، مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ الأرواح تحت ركام البيوت المتصدعة. - ألقى عماد لبد كلمة نيابة عن الأهالي، مشيراً إلى أن الحرب دمرت مقومات الحياة، وأن الاحتلال يمنع الصمود، داعياً إلى إعادة الإعمار وإدخال "الكرفانات" المجهزة لضمان كرامة السكان. - وصف أصحاب البيوت المتضررة معاناتهم المستمرة، حيث يعيشون في خوف دائم من انهيار مفاجئ، مطالبين الجهات المعنية بتوفير مأوى آمن وتعويض عادل.

نظّمت عائلات فلسطينية متضررة من فقدان منازلها أو المهددة بالانهيار في غزة، وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، أمام بيت عائلة "لبد" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة؛ وهو البيت الذي انهار على رؤوس ساكنيه بعد أن تضرر بشكل بالغ جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، في مشهد اختزل حجم المأساة التي يعيشها أصحاب البيوت المدمرة والآيلة إلى السقوط في مختلف أنحاء القطاع، في ظل عجز كامل عن توفير حلول حقيقية تحمي أرواح السكان.

وطالب المشاركون بتدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى من أرواح تحت ركام بيوت لم تعد صالحة للسكن، مؤكدين أن الموت في غزة لم يعد مرتبطاً بالقصف فقط، بل بات يلاحق الناس داخل منازلهم المتصدعة التي صمدت بالكاد أمام القذائف، ثم انهارت بصمت على ساكنيها. ورفع المحتجون لافتات كُتبت عليها عبارات تجسد وجع الفقد والخوف اليومي، منها: "أطفالنا يستحقون الدفء"، و"افتحوا المعابر لإنسانيتكم"، و"أنقذونا من قسوة الشتاء"، و"الكرفانات حل عاجل وليس دائماً"، و"تجاهل النداء إمعان في الجرائم".

الصورة

وألقى عماد لبد كلمة الأهالي الذين سقطت بيوتهم على رؤوسهم، أكد فيها أن الحرب أجهزت على كل أشكال الحياة، بينما يمنع الاحتلال الإسرائيلي كل مقومات الصمود، ما أجبر الناس على السكن في بيوت متهاوية يحيط بها الخطر من كل الجهات. وبيّن لبد أن المنخفضات الجوية والتغيرات المناخية باتت تكشف الضعف الشديد للمباني المتضررة والمتصدعة بفعل القصف الإسرائيلي الذي طاول مختلف المناطق والمربعات السكنية، التي باتت تشكل خطراً محدقاً بسكانها.

خيام غزة تطايرت مع القصف وانهارت أمام البرد

من ناحيته، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل: "نقف اليوم أمام مبنى شهد مقتل خمسة أبرياء بفعل سقوط الأسقف المتهاوية عليهم جراء التصدعات الشديدة، في مشهد مأساوي وقاسٍ". وشدد بصل على أن الخيام أثبتت فشلها في غزة، وأنها لا يمكن أن تحمي من البرد أو الحر أو الخطر، موضحاً: "لو كانت آمنة، لما انهارت أمام السيول والبرد، ولما تطايرت مع شدة القصف، ولما مات بداخلها الأطفال من البرد".

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني: "آن الأوان لأن يدرك العالم والوسطاء والضمير الإنساني أن الأطفال يموتون من البرد ومن انهيار المباني بعد أن عاشوا الموت بمختلف أشكاله خلال الحرب". ودعا المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى البدء الفوري بإعادة الإعمار، وقبلها إدخال "الكرفانات" المجهزة التي تضمن كرامة النساء والأطفال والشيوخ، وذلك بعد وصول أكثر من خمسة آلاف بلاغ عن بيوت آيلة إلى السقوط.

الصورة

وعلى هامش الوقفة، وصف عدد من أصحاب البيوت المتضررة معاناتهم المستمرة؛ حيث ينامون على وقع التشققات، ويستيقظون على خوف دائم من لحظة انهيار مفاجئة قد تخطف أبناءهم، في ظل منع الاحتلال لدخول البيوت المتنقلة. يقول محمد لبد، الذي فقد خمسة من أفراد عائلته بعد انهيار المبنى على رؤوسهم، لـ"العربي الجديد"، إن عائلته اضطرت إلى السكن في المبنى الذي قُصف سابقاً، وتعرّض لأضرار بليغة نتيجة عدم وجود بدائل أخرى. موضحاً أنه نجا مع أفراد أسرته بأعجوبة بعد انهيار المنزل، لكن سكان الطوابق العليا لم ينجوا؛ حيث استشهدت شقيقته وزوجها وابنتها، وأصيب حفيدها بكسور في الجمجمة والقدم والصدر، إلى جانب استشهاد زوجة أخيه وابنتها، علماً أن زوجها كان قد استشهد سابقاً خلال الحرب.

وفي السياق ذاته، يقول الفلسطيني نضال أبو سمعان، الذي يعيش في بيت أقاربه المتصدع في حي النصر شمالي مدينة غزة بعد تدمير الطائرات الحربية لبيته، لـ"العربي الجديد"، إنه شارك في الوقفة تضامناً مع الضحايا وللمطالبة بتوفير بديل آمن. ويشير أبو سمعان إلى أن عائلته المكونة من سبعة أفراد باتت تعيش في هاجس متواصل، مضيفاً: "نشعر طوال الوقت أننا الضحايا الجدد، ما يبقينا أسرى لدائرة الخوف والقلق التي لا تنتهي".

ولم يكن اختيار موقع الوقفة أمام بيت عائلة لبد صدفة، بل رسالة واضحة تختصر مأساة مئات العائلات التي تعيش الخطر ذاته، في ظل غياب الإعمار، وانعدام الإمكانات، وتأخر أي تدخل إنساني جاد. إذ تعالت الأصوات لمطالبة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية، وتوفير مأوى آمن وتعويض عادل، قبل أن تتحول البيوت المتضررة إلى مقابر جديدة تُضاف إلى سجل الضحايا.