انهيارات حلب تثير مخاوف الأهالي... الأنفاق والإهمال أم طبيعة الأرض؟

- تشهد حلب تزايدًا في الانهيارات الأرضية بسبب الأنفاق غير المعالجة التي حفرتها الفصائل المسلحة، بينما تشير الجهات الرسمية إلى أن البناء العشوائي وتسربات المياه هما السبب الرئيسي. - سكان الأحياء المتضررة مثل بستان الباشا وبني زيد يطالبون بتدخل لجان هندسية لتقييم الوضع، حيث تساهم الأنفاق وتسربات المياه في خلق جيوب هوائية تؤدي للانهيارات. - في حي الأشرفية، تسرب مياه الشرب يزيد من خطر الانهيارات، والحلول الإسعافية غير كافية، مما يستدعي تنفيذ حلول هندسية سريعة.

لم يعد الخطر في مدينة حلب يقتصر على ما خلفته سنوات الحرب من دمار فوق الأرض، بل بات "باطن الأرض" يهدد ما تبقى من بنيان بعد أن توالت في الآونة الأخيرة حوادث الانهيارات الأرضية والتصدعات المفاجئة، وكان آخرها الخسف الأرضي في محيط جامع "حسان بن ثابت" بحي وادي العرايس، مما أعاد إلى الواجهة ملف "التكهفات" الأرضية التي بدأت تلتهم الشوارع وتهدد الأبنية السكنية، وسط جدل واسع بين سكان يعزونها للأنفاق، وجهات رسمية تضع "طبيعة التربة" والعشوائيات في قفص الاتهام.

ففي الشارع الحلبي، يربط الكثيرون بين هذه التكهفات والأنفاق التي حفرتها الفصائل المسلحة إبان سنوات الحرب، ويعتقد الأهالي أن هذه الخسوفات ليست مجرد "ظواهر طبيعية"، بل هي نتاج لتفريغ الأرض وتخلخلها بسبب تلك الشبكات التحت أرضية التي لم تعالج هندسياً بشكل صحيح بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وقال محمود فخري، من سكان حي بستان الباشا لـ"العربي الجديد": "عشنا سنوات ونحن نسمع أصوات الحفر تحت منازلنا في الليل، المنطقة هنا كانت خط مواجهة، والأنفاق التي حفرتها الفصائل كانت تمتد كشرايين تحت الأرض، واليوم عندما نرى شارعاً ينهار فجأة لا يمكننا إلقاء اللوم على رطوبة التربة فقط، نحن نجلس فوق شبكة من الفراغات التي لم تُردم بشكل صحيح، وكلما تسربت مياه من قسطل مكسور، جرفت معها الأتربة إلى عمق تلك الأنفاق لتحدث الكارثة".

أما فاطمة الجبور من ساكني حي بني زيد فتقول لـ"العربي الجديد": "الخوف يسكننا أكثر من البيوت، في العام الماضي انهار مبنى بجانبنا، وقيل وقتها إنه متضرر من القصف، لكن الحقيقة أن الأرض تحتنا لم تعد صلبة، وغالباً ما نرى تصدعات في الجدران الأرضية لا تشبه تصدعات القصف، بل هي ناتجة عن هبوط في الأرضية ذاتها". وتطالب المعنيين "بلجانٍ هندسية حقيقية، مزودة بأجهزة كشف رادارية، لتمسح ما يوجد تحت بيوتنا وتخبرنا بالحقيقة المرة، قبل أن نستيقظ لنجد أنفسنا مجرد خبر عاجل في شريط الأنباء، وقبل أن تتحول هذه الجدران إلى توابيت إسمنتية لنا ولأطفالنا".

من جانبه قال المهندس عبد الهادي كنانة من حي الكلاسة: "لا يمكن إنكار أن طبيعة التربة في حلب كلسية ورملية في بعض المناطق، لكن التدخل البشري العنيف أثناء الحرب يسرع الكارثة، الأنفاق العسكرية غير المدروسة هندسياً خلقت جيوباً هوائية في باطن الأرض، وعندما تجتمع هذه الفراغات مع تسربات مياه الشرب أو الصرف الصحي، يحدث ما يسمى بالتجريف الداخلي، وهو ما يؤدي للانهيارات المفاجئة، الدولة تردم السطح بالبقايا، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الفراغ الذي يمتد لعدة أمتار في العمق".

وفي منطقة "السكن الشبابي" بحي الأشرفية، يعيش الأهالي حالة من القلق الدائم، إذ تتدفق مياه الشرب من "بواري" مكسورة منذ فترة طويلة، لا لتغرق الشوارع فحسب، بل لتتسرب مباشرة إلى أسفل الأبنية السكنية، وقال ياسر بطل من السكن الشبابي في حي الأشرفية قائلاً: "في السكن الشبابي، المشكلة مزدوجة، إهمال في صيانة بواري المياه ووجود فراغات تحت الأرض، المياه تتدفق منذ أشهر تحت أساسات البلوكات السكنية، والجهات الرسمية تكتفي بالتصريحات، نحن نرى الأرض تهبط أمام أعيننا، والأنفاق التي كانت تستخدم للتنقل بين الأشرفية وبني زيد لا تزال موجودة ولم تعالج، الانهيار ليس احتمالاً، بل هو مسألة وقت إذا بقي الحال على ما هو عليه".

وأمام هذه المخاوف جاء الرد الرسمي، بعد معاينة موقع الانهيار في حي "وادي العرايس" عبر تصريح الأمين العام لمحافظة حلب أحمد كردي، لـ"الإخبارية السورية"، موضحاً أن التكهفات تتركز بكثافة في المناطق القريبة من سرير نهر قويق ومنطقة الكلاسة، وهي مناطق معروفة تاريخياً بطبيعتها الجيولوجية المنظمة والمتكهفة. نافياً فرضية الأنفاق قائلاً: "هذه المنطقة تحديداً ذات تربة رملية لا تسمح بحفر أنفاق، مما يقطع الشك باليقين حول دور الأنفاق في حادثة وادي العرايس". وحول عشوائية الصرف الصحي أشار كردي إلى أن "البناء العشوائي هو المتهم الأول، إذ قام السكان بمد خطوط صرف صحي غير فنية لا تصل إلى المصب الرئيسي، مما يؤدي إلى تسرب المياه إلى جوف الأرض وتآكل التربة ونشوء تكهفات جديدة".

وبيّنت المعاينة في موقع جامع "حسان بن ثابت"، وفقاً لما نشرته محافظة حلب عبر معرفاتها الرسمية، وجود تكهف بعمق أربعة أمتار وطول يتجاوز عشرة أمتار، وصل إلى أجزاء من المسجد والطريق المجاور. ومن الناحية الهندسية يرى خبراء أن الحلول الإسعافية بردم الخسوف بالتربة أو البقايا ليست كافية، وهو ما أكده محافظ حلب عزام الغريب خلال تفقده المواقع حين شدد على ضرورة إيجاد "حلول هندسية للسلامة العامة وتنفيذ أعمال فنية سريعة".