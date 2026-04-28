انفجار غاز كبير يخلّف ضحايا ويدمر عمارة سكنية شرقي الجزائر

عثمان لحياني

عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
28 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 19:39 (توقيت القدس)
صورة متداولة من موقع الانفجار في باتنة شرقي الجزائر، 28 إبريل 2026 (فيسبوك)
صورة متداولة من موقع الانفجار في باتنة شرقي الجزائر، 28 إبريل 2026 (فيسبوك)
- انفجار غاز كبير في باتنة، الجزائر، يودي بحياة شخصين ويصيب أربعة آخرين، مع انهيار عمارة سكنية من ثلاثة طوابق، وسط جهود إنقاذ مستمرة.
- تكرار حوادث انفجار الغاز في الجزائر يثير القلق، رغم التحذيرات وحملات التوعية من السلطات لحث المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
- الحكومة الجزائرية تلزم شركة توزيع الغاز والكهرباء بتزويد المنازل بأجهزة كشف تسرب الغاز، في إطار جهود الحد من الحوادث المتكررة.

هزّ انفجار غاز كبير، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة باتنة شرقي الجزائر، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين، نقلوا إلى المستشفى، وفق حصيلة أولية رسمية، كما أدى إلى انهيار كامل لعمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق.

ويأتي هذا الحادث في ظلّ تكرار حوادث انفجار الغاز في الجزائر، رغم التحذيرات المتواصلة الصادرة عن السلطات، وحملات التوعية التي تنفذها مصالح الحماية المدنية في أوساط المواطنين، لحثّهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتفادي الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الحوادث.

وذكر بيان لمصالح الدفاع المدني أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عملها في موقع الحادث، لتأمين المكان بشكل كامل وإسعاف المصابين، فيما لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وشهدت العاصمة الجزائرية، الشهر الماضي، حادثاً مماثلاً تمثل في انفجار غاز أعقبه حريق داخل أحد الفنادق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين. ومنذ فترة، أطلقت مصالح الدفاع المدني حملة توعية بمخاطر الغاز، وضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة في استخداماته داخل المنازل. كما ألزمت الحكومة شركة توزيع الغاز والكهرباء بتزويد الشقق والمنازل بأجهزة كاشفة لتسربات الغاز، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من هذه الحوادث.

