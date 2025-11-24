انفجار بركان إثيوبي يصل غباره إلى اليمن ودول مجاورة

- شهد إقليم عفر في إثيوبيا ثوراناً بركانياً في جبل "عرت علي"، مما أدى إلى تصاعد عمود من الغاز والرماد بارتفاع 12 كم، مؤثراً على المناطق المجاورة. نصحت السلطات السكان بارتداء أقنعة لتجنب استنشاق الرماد. - بركان "عرت علي" جزء من نظام بحيرات الحمم في عفر، وكشف الثوران عن مراحل تفكك القارات، وانتشر الرماد عبر البحر الأحمر مؤثراً على اليمن والسعودية وعُمان. - تقرير "راصد الزلازل والبراكين 2025" أشار إلى انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت، مما قد يسبب أضراراً صحية وبيئية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

شهد إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا ثوران بركاني في جبل "عرت علي" المعروف محليّاً باسم "هايلي غوبي" عند الرابعة من عصر أمس الأحد. وقد أدّى الانفجار إلى تصاعد الرماد والغبار من البركان، بحيث غطّيا السماء، وصولاً إلى منطقة أفديرا المجاورة والقرى المحيطة بها، بحسب ما أفاد موقع الراصد الإثيوبي، اليوم الاثنين.

وأكدت أستاذة الجيولوجيا في جامعة سمرا بإقليم عفر، لنورا لنيميو، أنّ رائحة الرماد تشبه رائحة الكبريت، وقد سبّب صعوبة في التنفس، بالإضافة إلى مشاكل أخرى.

ووُجّهت نصائح إلى السكان المحليين لاتّخاذ الاحتياطات اللازمة بارتداء أقنعة الوجه ومعدات الحماية الأخرى التي تغطي الفم والأنف والعينين، نظراً لضخامة الانفجار. وأكد السكان أنّه سُمع في المناطق والمدن المجاورة.

وهذا العام، تعرّضت المنطقة مراراً وتكراراً للزلازل والرياح العاتية والانفجارات البركانية، ما تسبّب بوفيات وأضرار في الممتلكات ونزوح المواطنين من مناطق عدة.

🌋 ثوران عنيف لبركان إرتا آلي (هيلي غوبي) شرقي #إثيوبيا



شهد البركان يوم أمس ثوراناً قوياً هزَّ الأرض في منخفض عفر، إثر تحطم الصخور وخروج اللافا، ثم ارتفع عمود هائل من الغاز والرماد من الفوهة بارتفاع يُقدر بين 8–12 كم؛ وهو ارتفاع اخترق طبقة التروبوسفير ووصل إلى حدود الستراتوسفير… pic.twitter.com/H0ihg0uxIb — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) November 24, 2025

وبحسب مصادر محلية، فإنّ الانفجار هو عبارة عن انفجار بركان درعي كان خامداً في صدع إقليم عفر في إثيوبيا، حيث ارتفعت سحابة يصل رمادها إلى 45 ألف قدم، ما يشير إلى حدث نادر وعالي الطاقة في بركان لم يشهد ثوراناً معروفاً منذ آلاف السنين، وفقاً لموقع الراصد الإثيوبي.

وأطلق بركان "عرت علي" ليل أمس الأحد، أحد أكبر أعمدة ثورانه في السنوات الأخيرة. واندفع عمود شاهق من الغاز والرماد والبخار نحو السماء، مشكلاً سحابة شمسية ضخمة فوق فوهة البركان.

وبحسب مراكز بحثية دولية، فإنّ قمة جبل "عرت علي" في إقليم عفر، هي إحدى أنظمة بحيرات الحمم البركانية النادرة والثابتة على الأرض، وهي نافذة مباشرة على وشاح الكوكب، وأحد الأماكن القليلة التي تتمزق فيها القشرة الأرضية بشكل فوري، وعندما تثور تكشف عن مراحل تفكك القارات.

بركان هيلي جوبي في #إثيوبيا نفث رماده في الغلاف الجوي يوم أمس الأحد، والأقمار الصناعية ترصد انتشاره في سماء اليمن وبعض أجزاء السعودية وعُمان.



يُتوقع أن تتأثر الأجواء في بعض المناطق بالرماد وقد نشهد غروبا مميزا اليوم الإثنين وربما الأيام القادمة كذلك. pic.twitter.com/HNDsCRATs7 — ناسا بالعربية (@Arabic_Nasa) November 24, 2025

وتداولت وسائل إعلام أنّ بركان "هايلي غوبي" الإثيوبي أسفر عن هزات عنيفة في المناطق المحيطة، وموجة من الغبار والرماد البركاني بمحافظات عدة في اليمن. وأفادت أنه بحسب مراكز الرصد الجوي، فقد ساهمت الرياح النشطة في نشر الرماد وغاز ثاني أكسيد الكبريت عبر البحر الأحمر، وتأثرت محافظات الحديدة وإب وذمار وصنعاء، والمناطق الساحلية والوسطى، قبل أن تمتد شرقاً نحو حضرموت.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر بركان "هايلي غوبي" مرفقاً بصور وفيديوهات، حيث أشار الروّاد إلى أن البركان نفث رماده في الغلاف الجوي، وأنّ الأقمار الصناعية رصدت انتشاره في سماء اليمن وبعض أجزاء من السعودية وسلطنة عُمان.

ونشر حساب "راصد الزلازل والبراكين 2025" على منصة إكس تقريراً حول انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) من القرن الأفريقي، والقادم تحديداً من إثيوبيا، باتجاه اليمن والسعودية والصومال وسلطنة عُمان، وامتداده حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأوضح احتمال استمرار الغيمة لأيام عدة إضافية.

وأفاد التقرير ذاته بأنّ بيانات الخرائط الجوية تشير إلى أن مصدر الغيمة هو النظام البركاني في منطقة عفر بإثيوبيا، وخصوصاً بركان "عرت علي" المعروف بانبعاثاته المستمرة بسبب وجود بحيرة حمم نشطة. كما قد تساهم فوهات أخرى مثل بركان نَبرو في إريتريا بانبعاثات غازية إضافية. إذ تنتقل الغيمة من شمال إثيوبيا عبر إريتريا وجيبوتي، ثم تعبر نحو اليمن، وجنوب السعودية (عسير، جازان، نجران، السليل)، وتمتد إلى الصومال وسلطنة عُمان نتيجة حركة الرياح الشرقية والشمالية الشرقية.

وتابع التقرير: "تُظهر الخرائط تركيزات مرتفعة فوق صنعاء، جيبوتي، وأبها والمناطق الجبلية، مع انتشار أخف فوق الصومال والسواحل العُمانية. أما الأضرار الصحية فتشمل ضيق التنفس، السعال، حريق في العينين، وتفاقم مشاكل مرضى الربو والقلب. أما الأضرار البيئية فتشمل الأمطار الحمضية التي تؤثر على التربة والمباني والنباتات، وضعف نمو النباتات، وتغير حموضة المياه"، مشيراً إلى أن "الوضع يتطلب متابعة دقيقة واحتياطات صحية وبيئية".