انطلاق "قطر ميديكير".. نحو تعزيز الاستدامة في الرعاية الصحية

- انطلقت النسخة الثانية من معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية "قطر ميديكير" بمشاركة 100 جمعية محلية ودولية، بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق اكتفاء ذاتي في قطر من المنتجات الدوائية والأدوات الجراحية. - يهدف المعرض إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية وفهم احتياجات السوق المحلي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النظام الصحي وتقليل المشاكل الروتينية. - يشارك في المؤتمر منظمات عالمية ويشمل جلسات نقاشية وورش عمل، مع توزيع جوائز "قطر ميديكير" للتميّز، ويهدف لدعم استراتيجية قطر للصحة من 2024 إلى 2030.

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية "قطر ميديكير"، بمشاركة 100 جمعية محلية ودولية، في مجالات الرعاية الصحية والمستشفيات، ومقدّمي الخدمات الطبية، وتجار وموزّعي المستلزمات والأجهزة الطبية والدوائية، إضافةً إلى خبراء في التكنولوجيا ومستثمرين، وتتواصل الفعاليات لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وصحيفة وموقع "العربي الجديد"؛ الشريك الإعلامي الإقليمي للحدث.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة القطرية، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، إن النسخة الثانية من المعرض تمثل تطوراً عن النسخة الأولى، إذ شهدت مشاركة عدد أكبر من الشركات وتعاوناً أكبر بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة شركات دولية ومحلية، ما يُسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي في قطر وتوفير منتجات ذات جودة عالية.

وأكد أن المعرض يهدف إلى تقديم أفضل إنتاج في المستقبل وفهم احتياجات السوق المحلي في قطر من المنتجات الدوائية والأدوات الجراحية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق أفضل كفاءة في النظام الصحي، وتقليل المشاكل الروتينية من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى التركيز على تعزيز التواصل بين الشركات لتحسين شفافية المنافسة وتوفير أسعار عادلة. وحول طموح وزارة الصحة من المعرض، قال الشيخ محمد بن حمد إن الطموح تطوير تواصل فعّال بين القطاعين الخاص والعام لخدمة المجتمع وتحقيق أمن صحي واستجابة جيدة للاحتياجات المستقبلية.

ويشارك في المعرض والمؤتمر عددٌ من المنظمات العالمية، من بينها مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية وغيرها. ويتضمّن المؤتمر جلسات نقاشية وورشاً بمشاركة 40 متحدثاً من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى 25 عرضاً تقديمياً، فضلاً عن جلسةٍ مفتوحةٍ تُتيح للمهنيين التحدّث حول مجالات عملهم وخبراتهم، وسيُقام حفل توزيع جوائز "قطر ميديكير" للتميّز، لتكريم 15 فئة من مؤسسات القطاع الصحي وأفراده.

وقالت مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض في قطر، حياة بيان، في حديث مع "العربي الجديد" إن النسخة الثانية من معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية "قطر ميديكير" تضمّ 100 عارض، 66 يمثلون جهات محلية، و34 جهات من 12 دولة، مشيرةً إلى أنه يشمل فعاليات متنوّعة، ويجمع القطاعين العام والخاص، ولقاءات ثنائية لتعزيز التواصل وتسليط الضوء على أهداف الدولة في الرعاية الصحية، ودعم استراتيجية قطر للصحة من 2024 إلى 2030، مع تركيز خاص على الصحة الوقائية ومبادرات تعزيز الصحة العامة.

واحتلّ قطاع الرعاية الصحية في قطر المرتبة الأولى في العالم العربي، ويُتوقع أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية في قطر إلى 12 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% حتى عام 2027، ويبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 2214 دولاراً، وهو الأعلى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفق الموقع الإلكتروني لـ"قطر ميديكير".