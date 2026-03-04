- أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط وتأثيره على الأطفال، مشيرة إلى حوادث مروعة مثل تفجير مدرسة في إيران. دعت اليونيسف جميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. - في لبنان، تصاعدت الأعمال العدائية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف، بينهم 18 ألف طفل. تعمل اليونيسف على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وضمان استمرارية التعليم والرعاية الصحية. - تحتاج خطة اليونيسف في لبنان إلى تمويل قدره 48 مليون دولار، لكن المتاح لا يتجاوز 16%. توسع اليونيسف استجابتها لتقديم المساعدات المنقذة للحياة وتؤكد على ضرورة التمويل الإضافي.

أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن "انزعاجهم الشديد" إزاء وفيات الأطفال في الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفجير مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في بلدة ميناب جنوبي إيران، السبت، وقد قدر التلفزيون الإيراني عدد القتلى بـ170 طالبةً ومدرساً. فيما جددت يونيسف دعوتها إلى جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان: "قُتل سبعة أطفال وأُصيب 38 آخرون خلال أربع وعشرين ساعة في ظل تصاعد الأعمال العدائية في مختلف أنحاء لبنان، وذلك وفقاً لتقارير وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم". وتابعت: "يأتي هذا العدد المرتفع والمقلق من الضحايا في صفوف الأطفال في ظل تصاعد الغارات الجوية المكثفة والمتجددة التي طاولت عدة مناطق في البلاد، الأمر الذي تسبّب بموجات نزوح واسعة وفاقم هشاشة الوضع الإنساني المتدهور أصلاً".

وأشارت إلى أنّه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، نزح نحو 60 ألف شخص، بينهم 18 ألف طفل، لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين كانوا قد اضطروا سابقاً إلى مغادرة منازلهم"، لافتة إلى أنّه "في ظل هذا التدفق المتسارع، لجأت أكثر من 12 ألف عائلة إلى ما يزيد على 300 مركز إيواء فُتحت في مختلف المناطق اللبنانية، فيما بلغ العديد منها طاقته الاستيعابية القصوى".

في السياق، قال ماركو لويجي كورسي، ممثل منظمة يونيسف في لبنان: "لا يجب أن يفقد أي طفل حياته، ولا أن يحمل آثار الحرب في جسده أو ذاكرته. يجب أن يتوقف العنف الآن، وتجب حماية الأطفال في كل وقت".

تتطلب خطة يونيسف للجهوزية والاستجابة في لبنان تمويلاً قدره 48 مليون دولار أميركي للوصول إلى مليون شخص من المحتاجين

ومع تزايد الاحتياجات بوتيرة مقلقة، وسّعت يونيسف استجابتها الطارئة بشكل عاجل في لبنان للوصول إلى الأطفال والأسر بالمساعدات المنقذة للحياة. فقد تم نشر فرق الاستجابة السريعة في مراكز الإيواء الجماعية لتوفير الإمدادات الأساسية، بالتوازي مع توزيع مستلزمات طبية ضرورية في المرافق الصحية العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. كما جرى توسيع نطاق وحدات الرعاية الصحية الأولية المتنقلة المدعومة من يونيسف لتصل إلى 37 وحدة، تقدم الاستشارات الطبية وخدمات التلقيح والرعاية الصحية الطارئة للأسر النازحة، إلى جانب مواصلة دعم المستشفيات لضمان توفير خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال الأكثر هشاشة.

وفي مراكز الإيواء، تركز يونيسف وشركاؤها على تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل، وضمان استمرارية التعلم، بما في ذلك عبر منصات التعليم عن بُعد. كما يجري تجهيز مستلزمات التغذية الضرورية مسبقاً، بينما تعمل فرق حماية الطفل على تحديد الأطفال الجرحى وغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لضمان حصولهم على الرعاية والحماية اللازمتين. وبالتوازي مع ذلك، يجري التحضير لإطلاق مساعدات نقدية طارئة لدعم ما يصل إلى 45 ألف أسرة من الأسر الأكثر هشاشة التي لديها أطفال، استناداً إلى أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية القائمة.

وتتطلب خطة يونيسف للجهوزية والاستجابة تمويلاً قدره 48 مليون دولار أميركي للوصول إلى مليون شخص من المحتاجين، إلا أنه لم يتم تأمين سوى 16% من التمويل المطلوب حتى الآن. وأضاف كورسي: "من دون تمويل إضافي وفوري، ستتقلص قدرتنا على مواصلة وتوسيع هذه الاستجابة المنقذة للحياة بشكل كبير"، متابعاً: "أطفال لبنان لا يحتملون مزيداً من التأخير، إنهم بحاجة إلى الحماية والأمان والدعم، الآن".