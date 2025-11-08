انتقادات لوكالة الهجرة الأميركية.. انتهاكات وتصاعد الترحيلات

تواجه وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) موجة غضب وانتقادات واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر رجلًا يبدو فاقدًا للوعي وهو يحتضن طفلًا صغيرًا في أثناء اعتقاله في مدينة فيتشبورغ بولاية ماساتشوستس، وسط محاولات يائسة من امرأة كانت تجلس بجواره لإفاقته. ويوثق الفيديو، الذي حصلت عليه صحيفة بوسطن غلوب، لحظة فوضى داخل سيارة العائلة، الخميس، حيث تُسمع أصوات أشخاص يصرخون: "إنه يتعرض لنوبة!" بينما يحاول أحد الضباط سحب الركاب من السيارة، ويطلب شرطي من الحضور الابتعاد مرارًا. وقال أحد الشهود في التسجيل: "إنهم يحاولون انتزاع الطفل من يده".
