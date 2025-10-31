انتقادات للبرامج الحكومية لرعاية المسنين في الصين

توفر الصين برامج رعاية صحية منزلية مدعومة لكبار السن لمدة ساعة يومياً، بينما تتوفر الرعاية الشاملة بكلفة أعلى وتغطية حكومية أقل، وسط انتقادات لكونها إجراءات تبقي الملايين من دون رعاية.

أطلقت السلطات الصينية برامج تأمين طويلة الأمد للرعاية الصحية، وهي عبارة عن نظام تأمين اجتماعي لكبار السن غير القادرين على رعاية أنفسهم، إذ يغطي صندوق التأمين 90% من نفقات الرعاية المنزلية، بينما يتحمل الأفراد 10% فقط، ويتجاوز متوسط أعمار المستفيدين 80 سنة.

ويوفر البرنامج الحكومي أعلى مستوى من الرعاية طويلة الأجل، ويتضمن سبع زيارات خدمة أسبوعياً، مدة كل منها ساعة واحدة. ولا تشمل الخدمة الأعمال المنزلية كالغسل والطبخ، بل تقتصر على الرعاية الطبية والنظافة الشخصية.

تستهدف هذه البرامج كبار السن في الصين المصابين بأمراض مزمنة والذين يعيشون بمفردهم أو كبار السن المقعدين أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة في الرعاية الشخصية اليومية. وتبلغ كلفة المستوى الأدنى من الخدمات والذي يوفر 13 ساعة من الخدمات المنزلية 660 يوان صينياً شهرياً (نحو 90 دولاراً أميركياً)، بينما يقدم المستوى الأعلى خدمة مرافقة على مدار الساعة مقابل 8 آلاف يوان شهرياًَ (نحو 1,124 دولاراً). وتُدعم هذه الأسعار من قبل جهات خارجية تقدم خدمات الرعاية الصحية.

بعد إصابة تشو يين (76 سنة) بجلطة دماغية العام الماضي، تسببت في شلل رباعي، فكّر أبناؤه بوضعه في دار رعاية للحصول على العناية الطبية، لأنهم لا يملكون الوقت الكافي للاعتناء به. لكنهم واجهوا صعوبات تتعلق بالتكاليف الباهظة في المراكز الخاصة، نظراً لأن حالته تستدعي خدمات غير مدرجة على قوائم الخدمات العامة في المركز. وحين علموا بالبرنامج الحكومي، تواصلوا مع القائمين عليه في منطقتهم بمدينة تيانجين شمالي البلاد، وحصلوا على اشتراك سنوي يتضمن تقديم خدمات يومية طيلة أيام الأسبوع، تشمل الرعاية الصحية والاستحمام والنظافة الشخصية.

وتقول ابنة تشو، لي ليانغ، لـ"العربي الجديد"، إن الخدمات التي يقدمها المركز الحكومي تلبي تطلعات العائلة، خصوصاً الرعاية الصحية، لأن الموظفين في المركز يتمتعون بالخبرة اللازمة، مثل معرفة الدواء المناسب لحالة والدها، وجلسات العلاج الطبيعي اليومية، بالإضافة إلى خدمات النظافة مثل تبديل الملابس والاستحمام، وحتى حلاقة شعر الرأس وتقليم الأظافر. وتؤكد ليانغ أن هذه الخدمات مغطاة من المركز الحكومي بنسبة 90%، وما تتحمله العائلة لا يتجاوز 10%، لكنها تعتقد أن ساعة واحدة في اليوم غير كافية لتقديم كل هذه الخدمات، خصوصاً أن والدها يكون أحياناً في حالة مزاجية سيئة لا تسمح له بالتعاون مع طاقم الموظفين. وتشير إلى أن خدمات المركز لا تلغي الحاجة لتخصيص فرد من الأسرة للإشراف على الرعاية الصحية لوالدها على مدار يوم كامل، وهو أمر تتناوب عليه مع شقيقها الأصغر.

الصورة يحتاج بعض المسنين إلى مرافقة دائمة، الصين، 16 فبراير 2025 (Getty)

ويقول نائب مدير أحد مراكز الرعاية الصحية في مدينة شنغهاي، مو جينغ لـ"العربي الجديد"، إن برامج الحكومة قبل عامين استهدفت جميع من تجاوزوا 60 عاماً، وخصوصاً المصابين بأمراض مزمنة. ويوضح أن بعض العائلات تتذمر اليوم من أن ساعات الخدمة غير كافية، علماً أنهم اختاروا بأنفسهم هذا النوع من الخدمات المنزلية. في حين هناك مراكز توفر الإقامة الطويلة لكبار السن، بتكلفة أعلى وتغطية حكومية أقل تصل إلى 55% من النفقات، لذلك تفضل بعض العائلات الخدمات المنزلية.

ويلفت إلى أن معظم الكفاءات التي توظفها الشركات لتقديم خدمات الرعاية المنزلية تبلغ نحو 50 عاماً، وتتمتع بالخبرة الكافية في التعامل مع هذه الفئة، ولديها دراية واسعة بكل جوانب الرعاية. ويؤكد جينغ أن هذه البرامج تخلق فرص عمل إضافية لمن هم في هذه السن، حيث يخضعون لدورات تدريبية مكثفة قبل التواصل المباشر مع المستفيدين. ويكشف أن رواتب الموظفين تُراوح بين 10 إلى 15 ألف يوان شهرياً (بين 1,400 و2000 دولار)، ويعملون نحو ثماني ساعات يومياً.

ووفقاً لبيانات السلطات الحكومية في مدينة شنغهاي، بلغ عدد زيارات مراكز الرعاية الحكومية طويلة الأمد في المدينة 2.3 مليون زيارة بنهاية عام 2024. ورغم ذلك، تقرّ السلطات بضرورة دعم احتياجات الصحة النفسية لكبار السن بالتعاون مع القطاع الخاص.

يُشار إلى أن الصين طرحت أول مجموعة من المعايير الوطنية الإلزامية لرعاية كبار السن وتوفير المتطلبات الأساسية لجودة الخدمات داخل هذا القطاع عام 2022. كما أصدرت توجيهات إلى الحكومات المحلية بضرورة تعزيز صناعة الرعاية الذكية للمسنين، وبناء مجتمع صديق لهم، وحثّ الأبناء على توفير الرعاية لكبار السن في المنازل لصون حقوقهم ومصالحهم.

ومع ذلك، يرى مراقبون بأن هذه الإجراءات غير كافية لحل الأزمة، لأن الصين قدمت نهج الرعاية المنزلية باعتباره حجر الزاوية في سياستها، وشجعت على إحياء تقليد طاعة الوالدين، لكنها لم تعالج صلب المشكلة المتمثل في تفريغ الريف من الشباب والقوى العاملة، ما يعني بقاء ملايين المسنّين من دون رعاية.