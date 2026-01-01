- انتشلت وزارة الدفاع في غامبيا سبع جثث وأنقذت 96 شخصاً بعد انقلاب قارب يحمل أكثر من 200 مهاجر، مع وجود عشرة في حالة حرجة. - يُعتبر طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري من أخطر الطرق، حيث وصل أكثر من 46 ألف مهاجر غير نظامي في عام 2024، وفقاً للاتحاد الأوروبي. - لقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم أثناء محاولتهم العبور، بزيادة 58% عن عام 2023، مع وقوع حوادث مميتة مثل انقلاب قارب في أغسطس 2025.

قالت وزارة الدفاع في غامبيا إنه تم انتشال سبع جثث وإنقاذ 96 شخصاً بعد انقلاب قارب ينقل مهاجرين خلال الليل. وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنّ القارب "كان يحمل أكثر من 200 مهاجر"، وتابعت أن عشرة من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في حالة حرجة ويتلقون رعاية طبية عاجلة.

ويعد طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يسلكه عادة مهاجرون أفارقة يحاولون الوصول إلى إسبانيا، أحد أكثر الطرق خطورة في العالم.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي وصل أكثر من 46 ألف مهاجر غير نظامي إلى جزر الكناري في عام 2024 وهو رقم قياسي. وبحسب منظمة "كاميناندو فرونتراس" الحقوقية، لقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم أثناء محاولتهم القيام بالرحلة بزيادة 58% عن عام 2023.

ولقي ما لا يقل عن 70 شخصاً حتفهم في أغسطس/ آب 2025 عندما انقلب قارب يعتقد أنه انطلق من غامبيا وعلى متنه مهاجرون، في واحد من أكثر الحوادث دموية في السنوات القليلة الماضية.

(رويترز)