انتشال جثث 17 مهاجراً وإنقاذ 7 قبالة سواحل ليبيا

- انتشلت فرق خفر السواحل الليبية جثث 17 مهاجراً وأنقذت 7 آخرين قبالة سواحل طبرق، بينما لا يزال 9 في عداد المفقودين، في عملية استمرت 8 ساعات بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. - أعيد 27 ألف مهاجر إلى ليبيا العام الماضي بعد اعتراضهم، وبلغ عدد القتلى والمفقودين في البحر المتوسط 1314، بينما أعيد أكثر من 5 آلاف مهاجر منذ بداية العام الحالي. - أدانت محكمة جنايات طرابلس أربعة أفراد من عصابة إجرامية بتهم تهريب البشر والتعذيب والخطف، وحكمت عليهم بالسجن بين 12 و22 عاماً.

انتشلت فرق خفر السواحل الليبية جثث 17 مهاجراً، وأنقذت 7 قبالة سواحل البلاد. وأورد بيان نشره الهلال الأحمر الليبي ليل أمس الأربعاء: "نفّذ زورق تابع للقاعدة البحرية إحدى أصعب المهمات الميدانية التي استهدفت مهاجرين تقطّعت به السبل لمدة ثمانية أيام في عرض البحر قبالة ساحل مدينة طبرق (أقصى شرق)"، لكنه لم يكشف جنسيات المهاجرين.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن "عملية الإنقاذ وانتشال الجثث استمرت 8 ساعات في ظروف صعبة، ولا يزال 9 في عداد المفقودين، وقُدِمت المساعدات الإنسانية والإسعافات للناجين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأُعيد 27 ألف مهاجر إلى ليبيا بعد اعتراضهم قبالة شواطئها العام الماضي، في حين بلغ عدد القتلى والمفقودين في البحر المتوسط 1314، بحسب أرقام أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة. ومنذ مطلع العام الحالي أعيد أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى ليبيا، بعد ضبطهم على متن قوارب الهجرة، وقتل 781 مهاجراً وسط البحر المتوسط.

وتعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية لمهاجرين يتحدر كثير منهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء والذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر هرباً من النزاعات والفقر.

وأول من أمس الثلاثاء أدانت محكمة جنايات طرابلس أربعة من أفراد "عصابة إجرامية" في مدينة زوارة (غرب) بالتورّط بتهريب البشر والتعذيب والخطف لطلب فدية، وحكمت عليهم بالسجن بين 12 و22 عاماً. وجاء ذلك غداة القبض على "تشكيل عصابي" نقل مهاجرين من مدينة طبرق إلى شمال المتوسط على متن قارب متهالك وغير آمن، ما أدى إلى غرق القارب ووفاة 38 شخصاً من جنسيات سودانية ومصرية وإثيوبية.

(فرانس برس، رويترز)