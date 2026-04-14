انتشال جثة وتعليق الدراسة بولايات تونسية جراء منخفض جوي

- شهدت تونس منخفضًا جويًا قويًا أدى إلى وفاة شخص وتعليق الدراسة في عدة ولايات، مع تأجيل امتحانات البكالوريا إلى الجمعة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية. - دعت السلطات المواطنين إلى الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية، بينما نصحت وزارة الفلاحة الفلاحين والبحارة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار المحتملة من الأمطار والرياح. - تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثة شاب جرفته المياه في ولاية القيروان، بينما نجا ثلاثة آخرون كانوا معه في السيارة.

لقي شخص مصرعه وعلّقت الدراسة في ولايات تونسية، الثلاثاء، جراء منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية يضرب البلاد منذ الاثنين. ​​​وفي بينات منفصلة، أعلنت السلطات الجهوية في ولايات سوسة والمنستير (شرق)، ومنوبة وتونس العاصمة (شمال)، تأجيل امتحانات شهادة البكالوريا التي كانت مقررة اليوم إلى الجمعة.

بدورها، أعلنت ولاية جندوبة (شمال غرب)، في بيان، تعليق الدراسة في منطقتي عين دراهم وطبرقة بجميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة اليوم وغدا. ودعت الولاية "عموم المواطنين لملازمة الحذر، وعدم المجازفة، والابتعاد عن مجاري الأودية، والتقيد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص".

في هذا السياق، قالت وزارة الفلاحة في بيان: "تبعا للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تُفيد بتواصل التقلبات الجوية اليوم الثلاثاء وما يُرافقها من أمطار رعدية أحيانا غزيرة وبكميات هامة محليا، خاصة بمناطق الشمال والوسط، تُعلم الوزارة كافة الفلاحين والبحارة والمهنيين في القطاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وأضافت الوزارة أنه "من المنتظر أن تراوح كميات الأمطار بين 40 و60 مم، وتصل محليا إلى حدود 80 مم، مع إمكانية هبوب رياح قوية، ما قد يتسبب في جريان الأودية، وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة"، ودعت إلى "تأمين المعدات الفلاحية، وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة"، كما دعت البحارة إلى "عدم المجازفة والإبحار خلال فترات الاضطراب الجوي".

وعلى صعيد الخسائر البشرية، قالت إذاعة "صبرة إف إم" المحلية إن "وحدات الحماية المدنية (الدفاع المدني) والحرس الوطني تمكنت ليل الاثنين - الثلاثاء من انتشال جثة شاب جرفته المياه في وادي الليل، غربي ولاية القيروان (وسط)". وأضافت الإذاعة أن "ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة مع الضحية تمكنوا من النجاة، فيما تم انتشال السيارة ثم الشاب المتوفى، كما تم إنقاذ شابين آخرين من أقارب الضحية كانوا قد نزلوا إلى الوادي بغاية البحث".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أسفر منخفض جوي عن مصرغ خمسة أشخاص، أربعة منهم في مدينة المكنين بولاية المنستير، والآخر في منطقة الهوارية بولاية نابل، شرقي تونس.

(الأناضول)