انتشار متسارع للأمراض في إندونيسيا بسبب الفيضانات

فاقمت الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية معاناة السكان، مع تسجيل انتشار متسارع للأمراض ونقص حاد في الأدوية، تزامناً مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 940 قتيلاً و276 مفقوداً، وتضرر آلاف المنازل بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة آتشيه الشرقية بإندونيسيا، تضرر 10 آلاف و715 منزلا ومنشأة عامة، بعدما ضربت الفيضانات الشديدة 24 منطقة فرعية، الأسبوع الماضي. وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأحد، باضطرار أكثر من 204 آلاف من السكان إلى الإجلاء، في الوقت الذي أعاقت فيه انقطاعات التيار الكهربائي ونقص الوقود وانهيار الجسور عمليات الطوارئ، ما أدى إلى عزل العديد من المناطق. وقال عيف الله، رئيس وكالة إدارة الكوارث في آتشيه الشرقية، إن الأرقام لا تزال مؤقتة، لأن التقييمات الميدانية ما زالت جارية. وأشار إلى أن الأرقام "قد تتغير مع تحسن الوصول إلى المناطق المتضررة".

ويعاني القطاع الصحي في منطقة "آتشيه تاميانج" من شلل شبه تام، حيث تضررت عشرات المراكز الصحية والمستشفيات، وتلوثت المعدات الطبية بالطين. وذكرت مصادر طبية أن انقطاع الطرق ودمار الجسور يعوق وصول الفرق الطبية، بينما تتفشى أمراض ناجمة عن تلوث البيئة في أوساط النازحين. وفي المستشفى الوحيد في اتشيه تاميانج، تحدثت مريضة وعاملون في قطاع الصحة مع "رويترز" اليوم الأحد عن تفاقم الأمراض هناك. وقال شهود إن المعدات الطبية مغطاة بالطين والحقن مبعثرة على الأرض، كما جرفت الفيضانات الأدوية. وقالت امرأة أنجبت طفلها قبل أيام من الفيضانات: "هؤلاء العاملون لا يعرفون معنى التعب".

الصورة متضررو الفيضانات في إندونيسيا، 3 ديسمبر 2025 (Getty)

وقالت ممرضة تبلغ من العمر 42 عاما إن العمل في المستشفى أصيب بالشلل التام تقريبا بسبب نقص الأدوية. وحاول عاملون إنقاذ أجهزة تنفس صناعي في وحدة العناية المركزة للأطفال الرضع، لكنهم لم ينجحوا في ذلك لأن المياه المتصاعدة غمرتهم، مشيرة إلى أن رضيعا توفي بينما نجا ستة آخرون، وعبرت عن أملها في إعادة تشغيل المستشفى، قائلة: "هذه كارثة استثنائية. الدمار طاول كل شيء".

وقال طبيب سافر بالقارب للوصول إلى اتشيه تاميانج، إن الجسور المدمرة جعلت من المستحيل تقريبا على العاملين في القطاع الطبي التنقل في أنحاء المنطقة، مضيفا أن غرف الطوارئ لن تعمل قبل يوم غد الاثنين. وقالت وزارة الصحة الإندونيسية الأسبوع الماضي إن الأمراض شملت الإسهال والحمى والألم العضلي الناجم عن "سوء البيئة وأماكن الإقامة بعد الكارثة". وقالت الوزارة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول إن نحو 31 مستشفى و156 مركزا صحيا في الأقاليم الثلاثة تأثرت بالفيضانات.

من جانبه، وجه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال تفقده المناطق المتضررة في اتشيه بإجراءات عاجلة لإصلاح البنية التحتية، وسط دعوات محلية لإعلان حالة طوارئ وطنية لتوفير الدعم المالي اللازم لعمليات الإنقاذ. وزار الرئيس برابوو سوبيانتو اتشيه، اليوم الأحد، وأمر السلطات بإصلاح الجسور والسدود، بالإضافة إلى إلغاء القروض الصغيرة المدعومة من الدولة للمزارعين. ودعا مسؤولون حكوميون في سومطرة الحكومة الوطنية في جاكرتا إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لتوفير أموال إضافية لجهود الإنقاذ والإغاثة

تضرر أكثر من مليوني سيريلانكي من إعصار ديتواه

من جهة أخرى، أصدرت السلطات السريلانكية، اليوم الأحد، تحذيرات جديدة من انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في مناطق دمّرتها أصلا الفيضانات وانزلاقات التربة جراء إعصار قوي. وأعلنت الحكومة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 618 شخصا، بينهم 464 قتيلا في المنطقة الوسطى الخصبة حيث يُزرع الشاي، بينما لا يزال 209 أشخاص في عداد المفقودين. وتضرر أكثر من مليوني سريلانكي، أي نحو 10% من السكان، من تداعيات الإعصار ديتواه الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، ويعد أسوأ عاصفة تشهدها الدولة الجزرية منذ مطلع القرن.

وأفاد مركز إدارة الكوارث بأن العواصف الموسمية تتسبب بمزيد من الأمطار وتجعل المنحدرات غير مستقرة، خصوصا في المنطقة الجبلية الوسطى والمناطق الداخلية الشمالية الغربية. واستُخدمت مروحيات وطائرات الأحد لإيصال مساعدات إلى مناطق في وسط البلاد انقطعت عنها السبل بسبب الانزلاقات الأرضية. وأعلنت القوات الجوية السريلانكية وصول طائرة محملة بمساعدات إنسانية من بورما، بعد أن طلبت كولومبو مساعدة دولية.

وأشار مركز إدارة الكوارث إلى أنّ عدد المقيمين في مخيمات اللاجئين الحكومية، والذي بلغ ذروته عند 250 ألف شخص، انخفض إلى 100 ألف لاجئ مع انحسار مياه الفيضانات. وأعلنت الحكومة الجمعة عن حزمة تعويضات ضخمة لإعادة بناء المنازل والشركات التي دمّرها الإعصار الذي ضرب البلاد في وقت تسعى لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها في 2022. وقدّرت السلطات أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 7 مليارات دولار.

(وكالات، العربي الجديد)