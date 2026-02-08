اليونان: حبس مواطن مغربي احتياطياً بعد نجاته من غرق قارب مهاجرين

- أصدرت محكمة يونانية قرارًا بحبس مواطن مغربي احتياطيًا بعد حادث تصادم بين زورق خفر السواحل وقارب مهاجرين، حيث يُشتبه في قيادته القارب بشكل غير قانوني، مما أدى لوفاة 15 مهاجرًا. - أنقذ خفر السواحل اليوناني 43 مهاجرًا، معظمهم قُصّر، من قارب جنوب جزيرة كريت، التي أصبحت وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من ليبيا. - تواجه الحكومة اليونانية انتقادات بسبب سياساتها الصارمة تجاه الهجرة، حيث لقي أكثر من 1700 شخص حتفهم في مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط في عام 2025.

أمرت محكمة في اليونان بوضع مغربي نجا من الغرق في حادثة تصادم بين زورق تابع لخفر السواحل اليوناني وقارب مهاجرين، يُشتبه في أنّه كان يقوده، قيد الحبس الاحتياطي، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية. وكان خفر السواحل قد أشار، في بيان مقتضب يوم الخميس الماضي، إلى أنّ ناجين أفغان من الحادثة أشاروا إلى المواطن المغربي الموقوف بوصفه "مهرّباً للمهاجرين".

وأتى قرار المحكمة، أمس السبت، بعدما كان المواطن المغربي قد مثل، يوم الخميس الماضي، أمام قاضي تحقيق في اليونان بتهمة "تسهيل دخول غير قانوني إلى الأراضي اليونانية" و"رفض الامتثال (لأوامر خفر السواحل)" و"التسبّب في حادثة غرق". وكان 15 مهاجراً، من بينهم أربع نساء، قد لقوا حتفهم يوم الثلاثاء الماضي، عندما اصطدم قاربهم بزورق دورية لخفر السواحل اليوناني قبالة جزيرة خيوس في بحر إيجه، على مسافة غير بعيدة من السواحل التركية.

ويشدّد المواطن المغربي الموقوف، الذي لم تُكشَف هويته باستثناء أنّه يبلغ من العمر 31 عاماً، على براءته، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليونانية عن المحاميَين اللذَين يتابعان قضيته. وهو كان قد نُقل إلى المستشفى بعد الحادثة، ومن المتوقّع أن يوضَع قيد الحبس الاحتياطي في خلال الأيام المقبلة. وأفاد أحد محاميَي الدفاع، أليكسيس يورغوليس، بأنّ "لا أدلة جدية على ذنبه (موكّله المغربي)... وهو لم يعترف قط ّ بأنّه قاد القارب".

إلى جانب الضحايا الـ15 الذين قضوا في غرق القارب، أُصيب أكثر من 20 شخصاً آخرين ممّن كانوا على متنه بجروح، من بينهم ستة أطفال نُقلوا أمس السبت إلى مستشفى للأطفال في العاصمة اليونانية أثينا، عدد منهم مصاب بكسور عدّة.

اليونان: إنقاذ 43 مهاجراً قبالة جزيرة كريت

من جهة أخرى، أفاد خفر السواحل اليوناني بأنّ 43 مهاجراً، معظمهم من القصّر، أُنقذوا من قارب صغير جنوبي جزيرة كريت الواقعة في جنوب اليونان. وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل أنّ ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما أنقذت 15 رجلاً و28 قاصراً، على بُعد نحو 31 ميلاً بحرياً جنوب شرق قرية كالي ليمينيس في جنوب جزيرة كريت، ونقلتهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل إلى الجزيرة المذكورة، بحسب ما نشرت صحيفة "إي. كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أنّ جزيرة كريت، أكبر جزر اليونان وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، تقع في أقصى جنوب بحر إيجه وتفصله عن البحر الليبي، وقد تحوّلت هذه الجزيرة إلى وجهة رئيسية للذين يخوضون رحلات هجرة غير نظامية، ولا سيّما في طريقهم من ليبيا إلى أوروبا. ومنذ بداية العام الجاري، وصل إليها أكثر من 300 مهاجر، وفقاً لآخر بيانات الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد بيّنت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنّ أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025، في مسارات الهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب أفريقيا. كذلك كانت المنظمة الدولية للهجرة قد أحصت، من جهتها، مصرع أو فقدان نحو 33 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة اليونانية المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس تنتهج سياسة هجرة صارمة، وقد اتّهمت منظمات حقوقية مراراً اليونان بتنفيذ عمليات صدّ غير قانونية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بهدف الوصول إلى "الفردوس الأوروبي".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)