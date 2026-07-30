اليونان تُجلي نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق

- تم إجلاء حوالي 8 آلاف شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق هائل تؤججه رياح قوية تصل سرعتها إلى 125 كيلومتراً في الساعة، مما يهدد منتجعاً ساحلياً ويؤدي إلى دمار واسع في المنازل والمنشآت الزراعية. - أسفر الحريق عن مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء، وتم توقيف أربعة أشخاص بينهم رئيس بلدية جزيرة باروس ونائبه في إطار التحقيقات حول الحريق الذي اندلع في مكب نفايات. - تتواصل جهود الإطفاء بمشاركة أكثر من 200 عنصر و53 شاحنة، لكن الرياح العاتية تعيق العمليات الجوية، وتم رفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي في عدة مناطق.

أُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعاً ساحلياً، وفق ما أعلنت نائبة محافظ منطقة ريثيمنون الخميس. وقالت ماريا ليون لقناة "ايه آر تي" التلفزيونية الرسمية: "أجلينا نحو 8 آلاف شخص" مساء الأربعاء، بينما كان جنوب ريثيمنون يشهد صباح الخميس رياحاً وصلت سرعتها إلى 125 كيلومتراً في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأسفر الحريق الذي اندلع الأربعاء في كريت عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء، قبل أن يقضي عنصر ثالث حتفه خلال مشاركته في عمليات إخماد الحرائق قرب غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز. وأوقفت السلطات اليونانية أربعة أشخاص من بينهم رئيس بلدية جزيرة باروس ونائبه، في إطار التحقيق بشأن الحريق الذي اندلع ظهر الثلاثاء في مكب للنفايات على الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل سيكلاديس.

وأوضحت ليون أن النيران دمرت منازل ومنشآت زراعية، وتسببت بنفوق مواش، لكن حجم الأضرار الدقيق لا يزال غير معروف إلى حين السيطرة على الحريق.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لفرانس برس إن أربع سفن، من بينها سفينة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، تتمركز قبالة أغيا غاليني للمشاركة في عمليات إجلاء إذا دعت الحاجة.

وتوقّع موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني في أثينا أن تبقى الرياح "قوية جداً" في جنوب جزيرة كريت طوال اليوم. وجرت الاستعانة بأكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة إطفاء، إلا أن الرياح العاتية تعيق عمل معظم الوسائل الجوية. وبحسب هيئة الحماية المدنية اليونانية، رُفعت حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي في عدد من المناطق بينها كريت وأثينا وشرق بيلوبونيز ومعظم جزر بحر إيجة.

(فرانس برس)