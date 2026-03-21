اليوم العالمي لمتلازمة داون... دعوات لتعزيز الإدماج ومكافحة العزلة

- يحتفل العالم في 21 مارس باليوم العالمي لمتلازمة داون لرفع الوعي وتعزيز حقوق المصابين، حيث تؤثر المتلازمة على القدرات الذهنية والسمات الجسدية، ويؤكد الخبراء على أهمية الرعاية الصحية والتعليم الشامل. - تواجه احتياجات المصابين بمتلازمة داون إهمالاً بسبب الوصم والتمييز، وتقدر الأمم المتحدة أن المتلازمة تصيب حالة واحدة لكل 1000 إلى 1100 ولادة حية، مما يستدعي سياسات دعم شاملة. - يركز شعار 2026 "معاً ضد الوحدة" على مخاطر العزلة الاجتماعية، داعياً لتعزيز الإدماج في المدارس والعمل والمجتمعات، مع فعاليات بالأمم المتحدة لتعزيز الوعي والمساواة.

تحيي دول العالم، في 21 مارس/آذار من كل عام، اليوم العالمي لمتلازمة داون، في مناسبة أقرتها الأمم المتحدة منذ عام 2012 بهدف رفع الوعي بهذا الاضطراب الجيني وتعزيز حقوق المصابين به، وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.

وتعرّف متلازمة داون بأنها ترتيب طبيعي للكروموسومات، وُجد على الدوام لدى الإنسان، وتنتشر في مختلف مناطق العالم، مع تأثيرات متفاوتة على القدرات الذهنية والسمات الجسدية والحالة الصحية للمصابين، ويؤكد خبراء أن توفير الرعاية الصحية الملائمة، إلى جانب برامج التدخل المبكر والتعليم الشامل، يشكّل أساساً لنمو الأفراد وتمكينهم.

وفي هذا السياق، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الاحتياجات الصحية للأطفال والشباب المصابين بمتلازمة داون غالباً ما يجري تجاهلها أو تركها دون علاج، نتيجة عوائق متعدّدة، من بينها الوصم والتمييز، وتأخر تشخيص المشكلات الصحية، فضلاً عن محدودية المعرفة بمتلازمة داون وبمقاربة الرعاية الصحية المتمحورة حول الشخص داخل الأوساط الطبية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ متلازمة داون تصيب ما بين حالة واحدة لكل 1000 إلى 1100 ولادة حية عالمياً، فيما يولد سنوياً ما بين 3 آلاف و5 آلاف طفل بهذه الحالة، كما تتأثر مئات آلاف العائلات حول العالم بمتلازمة داون من بينها 250 ألف عائلة في الولايات المتحدة الأميركية، ما يعزز الحاجة إلى سياسات دعم شاملة ومستدامة.

وفي سياق متصل، تفيد معطيات صادرة عن اتحاد متلازمة داون الروماني بأن عدد المصابين بهذه الحالة في العالم يتجاوز 6 ملايين شخص، من بينهم نحو 12 ألفاً في رومانيا، إذ سُجلت، وفق بيانات عام 2022، حالة واحدة تقريباً لكل 847 ولادة.

ويمكن تحسين جودة حياة المصابين عبر تلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية، بما يشمل الفحوص الدورية، والعلاج الطبيعي، والدعم النفسي، والتعليم المتخصص، إلى جانب دور الأسرة والمجتمع في توفير بيئة داعمة تساعدهم على تحقيق ذواتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

ويركز شعار اليوم العالمي لعام 2026، "معاً ضد الوحدة"، على تسليط الضوء على مخاطر العزلة الاجتماعية التي تؤثر على نحوٍ غير متناسب على الأشخاص ذوي متلازمة داون وذوي الإعاقات الذهنية عموماً، وتؤكد الحملة أن الوحدة ليست مجرد حالة عاطفية، بل قضية صحية قد تؤدي إلى القلق والاكتئاب، وترتبط غالباً بالإقصاء الاجتماعي والوصمة.

وتدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز الإدماج الحقيقي داخل المدارس وأماكن العمل والمجتمعات، مشددة على أن الوجود الشكلي لا يكفي، بل يجب بناء علاقات إنسانية داعمة تضمن الشعور بالانتماء، كما تؤكد أن مسؤولية تحقيق ذلك تقع على عاتق الجميع، من حكومات ومؤسّسات وأفراد.

ومن المقرر أن تحتضن مقرّات الأمم المتحدة فعاليات متعدّدة بهذه المناسبة، من بينها المؤتمر الخامس عشر لليوم العالمي لمتلازمة داون في نيويورك في 23 مارس/آذار 2026، إلى جانب أنشطة توعوية في جنيف يومَي 19 و21 من الشهر نفسه، في إطار جهود دولية لتعزيز الوعي وتحقيق المساواة.