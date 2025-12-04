اليوم العالمي للتطوع في 5 ديسمبر: كل إسهام يصنع فارقاً

- في اليوم العالمي للتطوع، دعت الأمم المتحدة لدمج العمل التطوعي في خطط التنمية الوطنية، مع التركيز على إزالة عدم المساواة ودعم تبادل المعارف لتحسين العمل التطوعي، وأكدت على أهمية التمويل من خلال التبرعات. - تولي قطر أهمية كبيرة للعمل التطوعي، حيث يُعتبر وسيلة لتغيير الواقع وبناء إنسان واعٍ. أكدت فاطمة المهندي على تعزيز العمل التطوعي بين الناشئة وتوفير منصات تنظم الفرص التطوعية. - شددت المهندي على تطوير مجالات التطوع لتواكب احتياجات المجتمعات، مع التركيز على التطوع المتخصص والمعرفي، وأشارت إلى دور التكنولوجيا في إعادة صياغة العمل التطوعي.

اختارت الأمم المتحدة في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف غداً في 5 ديسمبر شعار كل إسهام يصنع فارقاً. ويترافق هذا اليوم مع إطلاق السنة الدولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة 2026، الذي دعت فيه الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إدماج العمل التطوعي في خطط التنمية الوطنية، واعتماد سياسات تزيل كل أوجه عدم المساواة والمخاطر المرتبطة بالعمل التطوعي، ودعم وضع برامج لتبادل المعارف والمعلومات بهدف تطوير وتحسين أشكال جديدة من العمل التطوعي. وشددت على أن تمويل تكاليف كل الأنشطة الخاصة بتنفيذ القرار يحصل من تبرعات تشمل أيضاً القطاع الخاص.

وفي وقت تولي قطر أهمية قصوى للعمل التطوعي من خلال مؤسسات معنية بتنفيذ برامج وتيسير العمل التطوعي وتأطيره، قالت فاطمة جمعة عيسى المهندي، رئيسة قسم التطوع سابقاً في جمعية قطر الخيرية: "ليس التطوع عملاً جانبياً في المجتمع، بل طاقة قادرة على تغيير الواقع وبناء إنسان أكثر وعياً ومسؤولية. ويخلق التطوع جسور ثقة بين المؤسسات والجمهور، ويسرع الحلول للمشكلات الاجتماعية بروح المبادرة بدلاً من انتظار الحلول التقليدية، والتطوع لغة مشتركة تجمعنا رغم اختلافاتنا، وهو الاستثمار الأذكى في رأس المال البشري، وهكذا يتجلى شعار اليوم العالمي للتطوع هذا العام كل إسهام يصنع فارقاً".

وحول سبل تعزيز العمل التطوعي، خصوصاً لدى الناشئة، قالت المهندي: "إذا أردنا جيلاً يؤمن بالتطوع يجب أن ننتقل من دعوتهم إلى التطوع إلى صناعة تجاربهم التطوعية. يحتاج الناشئة إلى مساحات يرون فيها أثرهم مباشرة، وليس محاضرات نظرية، والخطوة الأولى هي تضمين التطوع في البيئة المدرسية والجامعية باعتباره مساراً عملياً يرتبط باهتمامات الطلاب، وليس مطلباً شكلياً، والثانية توفير نماذج ملهمة من المتطوعين الشباب الذين يقودون مبادرات حقيقية، فعندما يرى الشاب نظيره يقود مشروعاً اجتماعياً أو بيئياً، يصبح التطوع خياراً طبيعياً، كما نحتاج إلى منصات واضحة وسهلة وآمنة تنظم الفرص التطوعية وتربطها بمهارات قابلة للبناء. والأهم أن نظهر للطلاب أن التطوع ليس منفصلاً عن حياتهم المهنية، بل مساحة لاكتشاف الذات وتنمية القيادة، وبناء الخبرة. وعندما يشعر الناشئة أن التطوع يضيف لهم معنى ومهارة وصوتاً، سيصبح اختيارهم الأول وليس الأخير".

وأكدت المهندي أن "احتياجات المجتمعات تتغير بسرعة، لذا يجب أن تتطور معها مجالات التطوع، ونحتاج اليوم إلى التطوع المتخصص أكثر من التطوع التقليدي، ومتطوعين في مجالات حماية الأطفال، والصحة النفسية، والدعم التعليمي، وتمكين الأسر". وشددت على الحاجة الماسة إلى التطوع المبني على المعرفة مثل التطوع القانوني والتقني والبحثي، وصناعة المحتوى التوعوي، "ففي عالم مزدحم بالمعلومات، تعتبر قيمة المتطوع المتمكن أعلى من أي وقت". أضافت : "نحتاج إلى تطوع طويل الأمد لا يعتمد فقط على الفعاليات الموسمية، بل على مشاريع ذات استدامة وأثر. من هنا أصبح التطوع المؤسساتي أساسياً من خلال تبني الشركات مبادرات ذات أثر واضح تقودها كوادرها، كما يحتاج المجتمع إلى تطوع يُدار باحتراف، ويُقاس أثره ويبنى عليه".

وأشارت إلى أن "العالم الإسلامي والعربي يبذل جهوداً متقدمة لمواكبة التحول الرقمي، لكنه لا يزال في بداية الطريق مقارنة بالإمكانات المتاحة، فالتكنولوجيا ليست رفاهية في مجال التطوع، بل أداة لفتح الأبواب أمام ملايين المتطوعين عبر منصات ذكية توفر الفرص، وتقيس الأثر، وتبني مجتمعات تطوعية حقيقية. أما الذكاء الاصطناعي، فهو أكبر فرصة لإعادة صياغة العمل التطوعي بالكامل، حيث يمكنه تحليل احتياجات المجتمع بدقة، وتوجيه المتطوع المناسب للمهمة المناسبة، وتوفير محتوى تدريبي فوري، وقياس الأثر بطريقة لم تكن ممكنة سابقاً".

