اليمين المتطرف الألماني يتعهد بطرد جميع المهاجرين غير النظاميين

- حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف يعتزم طرد جميع المهاجرين غير النظاميين في حال فوزه بانتخابات ولاية ساكسونيا، مع استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك الاحتجاز، وإلزام طالبي اللجوء بخدمات مجتمعية. - الحزب، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والمؤيدة لروسيا وترامب، قد يصبح أول حزب يميني متطرف يحكم ولاية ألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، مع زيادة شعبيته وسط الاضطرابات الاقتصادية. - زيغموند يخطط لتعديل مناهج التاريخ المدرسية وتقليل التركيز على الحقبة النازية، وتقديم دعم مالي للمتدربين المهنيين للحد من هجرة الشباب.

تعهد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بطرد جميع المهاجرين غير النظاميين إذا فاز بانتخابات الحكومة الإقليمية لولاية ساكسونيا (شرق) المقررة في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات القانونية التي يعتزم الحزب استخدامها لطرد المهاجرين غير النظاميين؟ ما هي الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في زيادة شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي وقت يتقدم "البديل من أجل ألمانيا" في استطلاعات الرأي على المحافظين التقليديين في الولاية، قال مرشحه أولريش زيغموند (35 سنة) في كلمة ألقاها أمام مندوبي الحزب في مدينة ماغدبورغ: "سأبدا في طرد جميع المهاجرين غير النظاميين من الدقيقة الأولى، وسأستخدم كل الهوامش القانونية المتاحة، ومن بينها الاحتجاز، لتنفيذ الترحيل وإعادة أكبر عدد منهم، وسألزم طالبي اللجوء بأداء خدمات للمجتمع مع خفض مخصصاتهم في حال عدم الامتثال".

وفي حال فوزه، سيُصبح "حزب البديل من أجل ألمانيا"، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والمؤيدة لروسيا ودونالد ترامب، أول حزب من أقصى اليمين يتولّى حكم ولاية ألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وزادت شعبية الحزب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع الاضطرابات الاقتصادية وصعود أحزاب اليمين المتطرف في دول أوروبية أخرى. وقال زيغموند إن "الحزب سيدافع عن نموذج الأسرة التقليدية المكوّن من رجل وامرأة وأطفال من هذين الزوجين".

وعلى المدى البعيد، تعهد زيغموند بتعديل مناهج التاريخ المدرسية التي اعتبر أنها تركّز بإفراط على مسؤولية ألمانيا عن الحقبة النازية. ولفت إلى أن الحزب سيقدّم دعماً مالياً بقيمة 1500 يورو للمساعدة في تمويل رخص القيادة للمتدربين المهنيين بهدف الحدّ من هجرة الشباب من المناطق الريفية.

(فرانس برس)