اليمن: 30 قتيلاً وجريحاً بحادث سير مروع على طريق العبر الدولي

- حادث مروري مروع على طريق العبر الدولي بين مأرب وحضرموت أسفر عن 30 قتيلاً وجريحاً، معظمهم مغتربون يمنيون عائدون من السعودية، بعد اصطدام حافلة بشاحنة نقل ثقيل. - هرعت فرق الإسعاف والمواطنون لنقل المصابين إلى المستشفيات، وسط تحذيرات من ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب الحالات الحرجة، فيما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية. - الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري نعت الضحايا وشكلت لجنة فنية للتحقيق، مؤكدة تقديم الدعم للمصابين وضمان الرعاية الطبية اللازمة.

أسفر حادث مروري مروع على طريق العبر الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، شمال شرقي اليمن، عن سقوط 30 شخصاً بين قتيل وجريح، مساء الجمعة، معظمهم مغتربون يمنيون عائدون من السعودية.

وقال مواطنون لـ"العربي الجديد" إن حافلة تابعة لشركة "البركة" للنقل الجماعي كانت تقل عشرات الركاب القادمين من السعودية اصطدمت بقاطرة نقل ثقيل في منطقة العبر، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وأضرار واسعة في المركبتين.

وهرعت فرق الإسعاف ومواطنون إلى موقع الحادث للمشاركة في نقل المصابين وانتشال الضحايا، فيما جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، وسط تأكيدات بأن عدداً من المصابين في حالة حرجة، الأمر الذي ينذر بارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وقال وزير النقل اليمني محسن حيدرة العمري إن حادث تصادم حافلة سياحية بمقطورة على طريق العبر- مأرب أسفر عن سقوط "عدد من الشهداء والجرحى". ووجّه الوزير الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بسرعة تقديم الدعم والمساعدة للمصابين، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق ميدانية للنزول الفوري إلى موقع الحادث وكشف أسبابه وملابساته، ورفع تقرير عاجل بالنتائج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي بيان منفصل، نعت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ضحايا الحادث، موضحة أن الحافلة كانت قادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها مغتربون عائدون لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وقالت الهيئة إنها شكّلت لجنة فنية مختصة للتحقيق في ملابسات الحادث بتوجيه من وزير النقل ومتابعة مباشرة من رئيس الهيئة فارس شعفل. كما جرى تكليف نائب رئيس الهيئة سند ذيبان ورئيس فرع الهيئة في وادي وصحراء حضرموت عمر باعارمة بالنزول الميداني إلى موقع التصادم والمستشفيات التي استقبلت الضحايا.

وأكدت الهيئة أنها باشرت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقديم الدعم للمصابين وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا. ويُعد طريق العبر من أبرز الطرق البرية التي يستخدمها اليمنيون للتنقل بين اليمن والسعودية، خصوصاً المغتربين، إلا أنه يشهد بصورة متكررة حوادث مرورية مميتة، تُعزى غالباً إلى تهالك البنية التحتية، والسرعة الزائدة، وازدحام حركة الشاحنات والمركبات على الطريق الصحراوي الطويل.