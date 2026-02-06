اليمن: وصول 650 مهاجراً إثيوبياً إلى سواحل شبوة

- شهدت محافظة شبوة اليمنية وصول نحو 650 مهاجراً إثيوبياً عبر قوارب تهريب إلى سواحل مديرية رضوم، موزعين على ثلاث مناطق ساحلية، وسط ضعف الرقابة البحرية وغياب المتابعة الفاعلة لشبكات التهريب. - تدفق المهاجرين الأفارقة، خاصة الإثيوبيين، يضع ضغوطاً إنسانية وأمنية على السواحل اليمنية، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 110 آلاف مهاجر في عام 2025. - دعت السلطات المحلية الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه أزمة الهجرة، بينما اتخذت السلطات اليمنية إجراءات صارمة ضد المتورطين في تهريب المهاجرين.

أفادت السلطة المحلية في محافظة شبوة وسط جنوبي اليمن بأنّ نحو 650 مهاجراً إثيوبياً بلغوا سواحل مديرية رضوم في الأيام الأخيرة. وأوضح المسؤول الإعلامي في المديرية محضار المعلم أنّ هؤلاء المهاجرين وصلوا على متن قوارب تهريب، وذلك في خمس دفعات خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المعلم، في تصريح لوكالة الأناضول نشر اليوم الجمعة، أنّ الواصلين في رحلات هجرة غير نظامية توزّعوا على ثلاث مناطق ساحلية في مديرية رضوم؛ كيدة والعين وجلعة. وأشار إلى أنّ من بين الوافدين أكثر من 200 امرأة. ولفت إلى أنّ السواحل اليمنية، ولا سيّما الجنوبية منها، تستقبل بصورة شبه يومية عشرات المهاجرين غير النظاميين، وسط ضعف الرقابة البحرية وغياب المتابعة الفاعلة لشبكات التهريب.

وذكر المسؤول الإعلامي أنّ موجات الهجرة الأخيرة صارت تفوق قدرات السلطات المحلية وإمكاناتها، وسط شحّ الموارد وضآلة الدعم. وفي هذا الإطار، دعا المعلم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة وتوفير الاستجابة الإنسانية كما الأمنية اللازمتَين لها.

وتشير تقارير أممية صدرت أخيراً إلى استمرار تدفّق أعداد كبيرة من مهاجري دول القرن الأفريقي نحو اليمن. وسجّلت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير حديث، وصول أكثر من 110 آلاف مهاجر أفريقي إلى اليمن في عام 2025، معظمهم من الجنسية الإثيوبية. وأضافت المنظمة أنّ تدفقات الهجرة نحو السواحل اليمنية تزيد الضغوط الإنسانية والأمنية على المناطق الساحلية ومحافظات البلاد.

ويُعَدّ اليمن وجهة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى دول الخليج، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من الأزمة الإنسانية الحادة التي تعيشها هذه البلاد والمخاطر التي تهدّد رحلات تهريب المهاجرين عبر البحر.

في سياق متصل، كانت السلطات الأمنية اليمنية قد أقرّت، في أغسطس/ آب الماضي، إجراءات صارمة بحقّ المتورّطين في تهريب المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد نحو أسبوع من مصرع أكثر من 90 مهاجراً إثيوبياً قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي البلاد. وأوضحت شرطة المحافظة، في بيان، أنّ إدارة أمن أبين "سوف تتّخذ إجراءات صارمة بحقّ كلّ من يثبت تورّطه في نقل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين من الجنسية الأفريقية أو تهريبهم".

