اليمن: مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 جراء الثأر في شبوة خلال عامَين

16 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:42 (توقيت القدس)
مسلحون حوثيون في صنعاء، 2 نوفمبر 2025 (محمد حمود/Getty)
- كشفت مؤسسة قناء للحقوق عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 آخرين في شبوة خلال 2024 و2025، مشيرة إلى أن ظاهرة الثأر تهدد أمن المواطنين وتنتهك حقوقهم الأساسية.
- التقرير يبرز فشل الدولة في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين، مما يؤدي إلى استمرار وتفاقم ظاهرة الثأر، ويطالب السلطات بالتحرك الفوري لوقف نزيف الدم والتحقيق في الحوادث.
- يدعو التقرير إلى تعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية ووضع خطة وطنية لمعالجة جذور ظاهرة الثأر اجتماعياً وقانونياً لضمان أمن وسلامة سكان شبوة.

كشفت مؤسّسة حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 آخرين في محافظة شبوة الواقعة تحت سلطة المجلس الانتقالي خلال عامَي 2024 و2025. وقالت مؤسّسة قناء للحقوق في محافظة شبوة (أهلية) إنّ "ظاهرة الثأر تشكل تهديداً مباشراً لأمن وحياة المواطنين في المحافظة، وتعد انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية".

ونبّه التقرير إلى أنّ "هذه الأرقام تمثل حالات انتزاع للحق في الحياة والأمن الشخصي لضحايا شملوا حالات لأشخاص مستهدفين بصورة مباشرة وغير مباشرة"، واعتبرت أن "استمرار وتفاقم الظاهرة يعود إلى فشل الدولة في فرض سيادة القانون وحماية مواطنيها"، واصفاً ذلك بـ"التقصير الذي يقع تحت طائلة المساءلة الدولية والوطنية".

وأفاد بأنّ ظاهرة "القتل بسبب الثأر" تعد دليلاً على وجود خلل جوهري في بنية الأمن وحماية المواطنين، وهو "ما يتطلب معالجة فورية وجذرية". وطالبت المؤسّسة "السلطات المحلية والمركزية بالتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، مطالبة بالتحقيق العاجل والشفاف في جميع الحوادث الموثقة، ومحاسبة مرتكبيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لفرض سيادة القانون وتوفير الحماية للمدنيين، ووضع خطة وطنية عاجلة وشاملة لمعالجة جذور ظاهرة الثأر اجتماعياً وقانونياً على نحوٍ يضمن أمن وسلامة جميع سكان محافظة شبوة".

مجلس الإفتاء السوري في صورة متداولة (فيسبوك)
مجلس الإفتاء السوري يحرّم الثأر: استرداد الحقوق عبر القضاء

ويأتي هذا التقرير غداة تداول الإعلام اليمني حادثة إعدام عرفي في محافظة شبوة بعيداً عن القانون، في قضية تحولت إلى رأي عام في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

(أسوشييتد برس)

