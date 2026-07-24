اليمن: مقتل طفلَين وإصابة ثالث بانفجار لغم حوثي في البيضاء

- انفجار لغم أرضي زرعته جماعة الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثالث، مما يبرز المخاطر المستمرة للألغام على المدنيين، خاصة الأطفال. - الحادثة تأتي بعد حوادث مماثلة في المنطقة، حيث تشهد محافظة البيضاء تكرارًا لانفجارات الألغام التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين. - الألغام الأرضية تمثل تحديًا إنسانيًا خطيرًا في اليمن، حيث تتهم الحكومة الحوثيين بزراعتها، بينما تستمر جهود نزع الألغام لتطهير المناطق المتضررة.

قُتل طفلان وأُصيب ثالث، أمس الخميس، إثر انفجار لغم أرضي زرعته جماعة الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن، في حادثة جديدة تسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب على المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن ثلاثة أطفال تعرضوا لانفجار لغم أرضي أثناء مرورهم في أحد الطرق بمنطقة ذي مخشب التابعة لمديرية الزاهر، ما أسفر عن مقتل طفلين في موقع الحادث وإصابة الطفل الثالث بجروح متفاوتة. وأشارت المصادر إلى أن الضحيتَين هما أمير صالح قروش (11 عاماً) ونجيب عبد الله العابسي (12 عاماً)، فيما أُصيب عبد العزيز مطلوب قروش (16 عاماً)، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي الحادثة بعد أيام من وقوع حادثتَين مماثلتَين في مديرية الزاهر ذاتها، أسفرتا عن مقتل الطفل صالح علي العبد (15 عاماً) وعمه سالم العبد، وفق مصادر محلية. وتشهد محافظة البيضاء، شأنها شأن عدد من المحافظات اليمنية، حوادث متكررة ناجمة عن انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، التي تسببت خلال السنوات الماضية في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين.

ويقول سكان محليون وناشطون، إن مساحات واسعة من الطرق والمزارع والمناطق السكنية لا تزال مزروعة بالألغام، ما يهدد حياة السكان ويعرقل حركة التنقل والأنشطة الزراعية في المناطق المتضرّرة.

وتُعد الألغام الأرضية من أخطر التحديات الإنسانية التي تواجه اليمن بعد أكثر من عقد من الصراع. وتتهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية جماعة الحوثيين بزراعة أعداد كبيرة من الألغام في مناطق واسعة من البلاد، بينما تواصل فرق نزع الألغام المحلية والدولية جهودها لتطهير المناطق الملوثة. وتؤكد تقارير أممية وحقوقية أن الأطفال يشكلون نسبة مرتفعة من ضحايا الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة في اليمن، في ظل استمرار وقوع حوادث قاتلة بصورة متكررة.