اليمن: "مسام" ينزع أكثر من 6300 لغم وذخيرة غير منفجرة خلال مايو

- تمكن مشروع "مسام" من نزع 6323 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مايو، وتطهير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية المتضررة، مما يساهم في تقليل مخاطر الألغام على المدنيين. - منذ انطلاقه في 2018، نجح المشروع في إزالة 564,339 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وتطهير أكثر من 80.7 مليون متر مربع من الأراضي، في إطار جهود إنسانية لحماية المدنيين. - اليمن يعاني من الألغام بسبب الحرب المستمرة منذ 2015، حيث تتهم الحكومة الحوثيين بزراعة الألغام، مما يعيق عودة النازحين واستئناف الأنشطة الزراعية.

أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن أن فرقه الميدانية نزعت 6323 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الفترة من مطلع مايو/أيار الجاري وحتى الـ29 منه، كما تمكنت من تطهير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية المتضررة من مخلفات الحرب.

وقالت غرفة عمليات المشروع، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، إن المواد المنزوعة خلال مايو/ أيار شملت 5730 ذخيرة غير منفجرة، و401 لغم مضاد للدبابات، و172 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 20 عبوة ناسفة. وأضاف البيان أن فرق المشروع طهرت خلال الشهر نفسه نحو مليون و202 ألف و243 متراً مربعاً من الأراضي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب على السكان المدنيين وتأمين المناطق المتضررة.



وفي حصيلة الأسبوع الأخير من مايو، أفادت غرفة العمليات بأن الفرق المناوبة وفرق المهام الخاصة نزعت 1609 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، بينها 1584 ذخيرة غير منفجرة، و21 لغماً مضاداً للدبابات، وأربعة ألغام مضادة للأفراد، كما نفذت أعمال تطهير شملت 8200 متر مربع من الأراضي. وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، أوضح البيان أن فرق "مسام" تمكنت منذ بدء عملها في مديرية ميدي من نزع 9978 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، إلى جانب تطهير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من الأراضي.

وفي سياق متصل، أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي أن إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاق أعمالها في اليمن نهاية يونيو/حزيران 2018 وحتى 29 مايو 2026 بلغ 564 ألفاً و339 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، موضحاً أن المواد المنزوعة خلال هذه الفترة تضمنت 397 ألفاً و98 ذخيرة غير منفجرة، و151 ألفاً و450 لغماً مضاداً للدبابات، و7329 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 8462 عبوة ناسفة. وأشار إلى أن فرق المشروع تمكنت خلال الفترة نفسها من تطهير أكثر من 80.7 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية، مؤكداً أن عمليات نزع الألغام تأتي في إطار جهود إنسانية تهدف إلى حماية المدنيين وتقليص الخسائر الناجمة عن مخلفات الحرب.

ويُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً من الألغام والذخائر غير المنفجرة من جراء سنوات الحرب المستمرة منذ عام 2015، حيث تتهم الحكومة اليمنية وجماعات حقوقية جماعة أنصار الله (الحوثيين) بزراعة أعداد كبيرة من الألغام في مناطق متعددة، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين وإعاقة عودة النازحين واستئناف الأنشطة الزراعية والتنموية في العديد من المحافظات. ويعمل مشروع "مسام"، الممول من المملكة العربية السعودية، منذ عام 2018 على تنفيذ عمليات مسح وتطهير واسعة في المناطق المتضررة من الألغام ومخلفات الحرب في الأراضي اليمنية.