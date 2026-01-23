اليمن: مخاطر طريق العرقوب تعود للواجهة بعد حادث احتراق باص سياح

- نجا ركاب حافلة سياحية من حريق مروع في منطقة العرقوب بأبين، جنوب اليمن، حيث تمكن السائق من إيقاف الحافلة وإخلاء الركاب قبل اشتعال النيران، مما منع وقوع إصابات بشرية. - يعكس الحادث التحديات التي يواجهها قطاع النقل البري في اليمن، حيث تتكرر الحوادث بسبب تدهور البنية التحتية، وغياب الصيانة، وضعف الرقابة، مما يعرض المسافرين لمخاطر يومية على طرقات خطرة. - دعت الجهات المختصة إلى تحسين البنية التحتية للطريق، وتشديد الرقابة الفنية على وسائل النقل الجماعي، وتعزيز دور شرطة السير في النقاط الخطرة.

نجا ركاب باص للنقل السياحي من حادث احتراق مروع، ليل أمس الخميس، خلال عبورهم على متن حافلة قدِمت من السعودية، على الخط الدولي بمنطقة العرقوب في محافظة أبين جنوب اليمن في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأعاد ذلك إلى الواجهة المخاطر المتكررة لهذا الطريق الجبلي الذي شهد حوادث دامية خلال السنوات الأخيرة، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن هذه الحوادث تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع النقل البري باليمن في ظل الحرب وتراجع الصيانة والرقابة، ما يعرّض آلاف المسافرين لمخاطر يومية على طرقات توصف بأنها "من بين الأخطر في اليمن".

وتحدثت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" عن أن الحريق اندلع فجأة أثناء صعود الحافلة عقبة العرقوب، وأن السائق أوقفها فوراً ما سمح بمغادرة الركاب قبل أن تشتعل النيران، ومنع بالتالي حصول إصابات بشرية. وقالت: "انتشرت ألسنة اللهب بسرعة في الحافلة وسط حالة هلع بين المسافرين ثم تدخلت شرطة السير ومواطنون لمحاولة السيطرة على الحريق الذي لا تزال أسبابه غير معروفة في انتظار إجراء تحقيق فني".

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن جميع ركاب الحافلة بخير، وأعلنت تكليف مدير عام التراخيص بتفقد موقع الحادث برفقة ممثل عن شركة النقل لتحديد الأسباب والملابسات، ورفع تقرير فني بالإجراءات اللازمة وفق اللوائح التي تنظم قطاع النقل البري.

ونهاية العام الماضي سقط 14 قتيلاً وجرح 30 على الأقل باحتراق باص للنقل الجماعي إثر اصطدامه بمركبة صغيرة، ما شكل أحد الحوادث الأكثر دموية التي شهدتها محافظة أبين، بحسب ما أفادت مصادر طبية وإعلامية محلية.

ويُعرف طريق العرقوب الذي يربط محافظتي أبين وعدن بعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية، بوعورته الشديدة وانحداراته الحادة وكثافة الحركة المرورية عليه، خصوصاً حافلات النقل الجماعي القادمة من السعودية أو المتجهة إليها، في حين تتكرر الشكاوى من تهالك بعض المركبات وضعف إجراءات الفحص الفني.

وخلال السنوات الماضية شهد الطريق سلسلة حوادث مرورية مروعة تنوعت بين انقلابات وحرائق وتصادمات تحددت أسبابها غالباً بحصول أعطال فنية، أو القيادة بسرعة زائدة، أو سوء البنى التحتية، إضافة إلى غياب الصيانة الدورية ووسائل السلامة في عدد من الحافلات. وطالب سائقون ومواطنون الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من الحوادث تشمل تحسين البنى التحتية للطريق، وتشديد الرقابة الفنية على وسائل النقل الجماعي، خصوصاً تلك التي تعمل على الخطوط الدولية، وأيضاً تعزيز دور شرطة السير في النقاط الخطرة.