اليمن| محاولة اغتيال طفلة في تعز تثير إدانات واسعة ومطالب بضبط الأمن

- تعرضت الطفلة أسماء ناظم العقلاني لمحاولة اغتيال في تعز، مما أثار إدانات واسعة ومطالب بتشديد الأمن وحماية المدنيين، خاصة الأطفال. تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المشتبه به بعد ساعات من الحادثة. - وصف عم الطفلة الحادثة بأنها "جريمة مروعة" وطالب السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين ومحاسبة المتورطين، مشددًا على ضرورة توفير الحماية للطلاب ووضع حد للانفلات الأمني. - تأتي الحادثة في ظل أوضاع أمنية هشة في تعز، حيث تعاني المدينة من تعدد التشكيلات المسلحة وضعف مؤسسات الدولة، مما يجدد المخاوف من استهداف المدنيين وذوي القيادات العسكرية.

تعرّضت طفلة، اليوم الثلاثاء، لمحاولة اغتيال في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، في حادثة أثارت موجة إدانات واسعة، وسط مطالب بتشديد الإجراءات الأمنية وحماية المدنيين، ولا سيّما الأطفال.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأنّ الطفلة أسماء ناظم العقلاني (12 عاماً)، التي تدرس في الصف السابع، تعرضت للطعن بسكين في منطقة الصدر أثناء خروجها من مدرسة سبأ في منطقة الأجينات وسط مدينة تعز، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به بعد ساعات من وقوع الحادثة، وجرى إيداعه البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.

وقال عمّ الطفلة لـ"العربي الجديد"، إنّ محاولة اغتيالها "جريمة مروعة" وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية"، مطالباً "السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين ومحاسبة المتورطين"، وحمَّل السلطة التنفيذية في المحافظة مسؤولية تدهور الوضع الأمني، داعياً محافظ تعز إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية، وتسريع إجراءات التحقيق وتقديم الجاني إلى العدالة، ومنع إفلاته من العقاب"، وشدد على ضرورة توفير الحماية للطلاب والطالبات، ووضع حد لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة بين الحين والآخر".

وتأتي هذه الحادثة في ظل أوضاع أمنية هشة تشهدها مدينة تعز، التي تعاني منذ سنوات من تعدد التشكيلات المسلحة وضعف حضور مؤسسات الدولة، رغم كونها إحدى أكثر المحافظات كثافة سكانية.

ويُعد والد الطفلة، ناظم العقلاني، من القيادات البارزة في المقاومة الشعبية والجيش الوطني، إذ شارك في معارك عدّة ضد جماعة الحوثيين، من بينها معارك المطار القديم، ومناطق مشرعة وحدنان والمسراخ والصلو والأقروض، ضمن صفوف اللواء 35 مدرع.

وتُجدد هذه الواقعة المخاوف من استهداف المدنيين وذوي القيادات العسكرية، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية بضرورة تحييد الأطفال عن الصراع، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان سيادة القانون وحماية المجتمع.