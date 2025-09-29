- أطلق شباب تعز مبادرة لزراعة 5000 شجرة تخليداً لذكرى افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة، التي اغتيلت مؤخراً، بهدف تعزيز البيئة واستكمال جهودها المجتمعية. - المبادرة، التي تبدأ الثلاثاء، تدعو جميع سكان المدينة والمنظمات المحلية للمشاركة، مؤكدة على أهمية العمل الجماعي لبيئة أفضل ومستقبل أخضر لتعز. - اغتيال المشهري أثار احتجاجات واسعة في تعز، حيث يطالب المحتجون بالقبض على المتورطين في الجريمة ومحاكمتهم، رغم مقتل القاتل في اشتباكات مع الأمن.

أطلق شباب في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، الأحد، مبادرة مجتمعية تهدف إلى زراعة خمسة آلاف شجرة كمرحلة أولى في شوارع المدينة، تخليداً لذكرى مديرة صندوق النظافة والتحسين افتهان المشهري. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة التي تحمل اسم "من هنا مرّت افتهان المشهري"، الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع تشييع المشهري ودفنها. وبحسب القائمين على المبادرة فهي تأتي "تعبيراً عن الوفاء وتخليداً لدور افتنان الوطني وحبها الكبير لتعز، إضافةً إلى استكمال جهودها ومسيرتها المجتمعية التي عملت من خلالها على خدمة الناس وإعلاء قيم الانتماء والمسؤولية".

ودعا القائمون على المبادرة جميع أبناء المدينة للمشاركة والمساهمة في المبادرة، مؤكدين أن حضورهم سيكون "رمزاً للوفاء للشهيدة، وتجسيداً لروح العمل الجماعي من أجل بيئة أفضل ومستقبل أكثر خضرة لتعز". كذلك أهاب القائمون على المبادرة بجميع المنظمات والمبادرات والجمعيات المحلية المشاركة والمساهمة في المبادرة لدعم الجهود المجتمعية وتعزيز أثرها البيئي والاجتماعي.

وقال رامز الشارحي، أحد القائمين على المبادرة، لـ"العربي الجديد"، إن "المبادرة تأتي لتخليد ذكرى افتهان المشهري التي قدّمت روحها في خدمة تعز، ووقفت مع أبناء هذه المدينة في لحظات صعبة وحرجة، حيث كانت أنموذجاً للمسؤول الحكومي الذي ينتمي لأحلام الناس وتطلعاتهم، وساهمت في تقديم نموذج إيجابي كإدارية ناجحة تواجه طابوراً كبيراً من الفاسدين"، مضيفاً أن المبادرة تُتوّج مسيرة الراحلة الهادفة إلى ترك بصمة وأثر بيئي في مدينة تُعدّ من أكثر المدن اليمنية تأثراً بالمتغيرات البيئية والمناخية، وبالتالي ستكون المبادرة هي اللبنة الأولى لتشجير مدينة تعز بالكامل، وتعزيز الثقافة البيئية لدى أبناء المجتمع".

وكانت مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز افتهان المشهري قد اغتيلت في الـ 18 من الشهر الجاري على يد أحد أفراد اللواء 170 دفاع جوي، حيث أطلق عليها أكثر من 20 رصاصة حين كانت تستقل سيارتها في جولة سنان وسط تعز، في حادثة تحوّلت إلى قضية رأي عام. وشهدت مدينة تعز احتجاجات واعتصامات جماهيرية مستمرةً للمطالبة بإلقاء القبض على جميع المتورطين في جريمة الاغتيال، على الرغم من مقتل القاتل خلال اشتباكات مع الأجهزة الأمنية في الـ24 من الشهر الجاري، إذ يطالب المحتجّون بإلقاء القبض على المتورطين في الجريمة ومحاكمتهم، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.