اليمن: ضبط شحنة مخدرات ضخمة بالقرب من باب المندب

أعلنت قوات العمالقة في اليمن ضبط قارب تهريب يحمل كميات كبيرة من المواد المخدّرة في المياه الإقليمية، على مقربة من مضيق باب المندب، اليوم الاثنين، بعد عملية رصد ومتابعة بحرية. وأتى ذلك ليمثّل تطوّراً لافتاً في إطار جهود الحدّ من تهريب المواد المحظورة عبر الساحل الجنوبي للبلاد.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية عن مصدر في الحملة الأمنية قوله إنّ دورية بحرية اعترضت القارب على بُعد أميال عدّة في عرض البحر، وألقت القبض على طاقمه المؤلّف من أربعة أشخاص. وأوضح أنّ الدورية ضبطت 450 كيساً من أقراص الكبتاغون، يحوي كلّ واحد منها ألف قرص، إلى جانب خمسة شوالات كبيرة محمّلة بمواد مخدّرة أخرى.

وأضاف المصدر نفسه، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، أنّ الإجراءات القانونية اللازمة اتُّخذت بشأن هذه الشحنة، في حين أُحيل المتّهمون إلى الجهات المختصّة لاستكمال التحقيقات معهم. وتُعَدّ عملية الضبط هذه واحدة من بين أبرز العمليات التي تنفّذها قوات العمالقة في اليمن من ضمن مهامها في حماية الشريط الساحلي ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.

وتزايدت، في السنوات الأخيرة، محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر سواحل اليمن الجنوبية، في استغلال واضح لضعف الرقابة البحرية واتّساع خطوط التهريب. وفي مواجهة ذلك، عملت قوات العمالقة لتعزيز دورياتها البحرية في مناطق استراتيجية، من قبيل مضيق باب المندب.

ويُعَدّ باب المندب ممرّاً مائياً استراتيجياً يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، إذ هو من بين أبرز الممرّات الملاحية في العالم لتجارة النفط والسلع، ويمثّل بوابة حيوية للنقل البحري العالمي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

في سياق منفصل، اندلع حريق، اليوم الاثنين، في سفينة شحن خشبية راسية في ميناء حولاف بجزيرة سقطرى، الواقعة شرقي اليمن وسط المحيط الهندي، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية، وأوضحت المصادر أنّ ألسنة اللهب تصاعدت من السفينة بصورة مفاجئة، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى سفن وقوارب راسية على مقربة منها، خصوصاً مع غياب وسائل فعّالة للدفاع المدني في الميناء.

وأشارت المصادر المحلية نفسها إلى أنّ السفينة كانت قد وصلت إلى سقطرى أخيراً، آتيةً من سلطنة عُمان، من دون توفّر معلومات بشأن نوع حمولتها أو أسباب اندلاع الحريق فيها، لكنّ السلطات المحلية تواصل التحقيق في هذه الحادثة.

يُذكر أنّ موانئ الجزر اليمنية، خصوصاً سقطرى، تعاني من نقص حاد في تجهيزات الطوارئ، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضةً لمخاطر الحوادث البحرية والحرائق.