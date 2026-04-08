اليمن: حريق منزل يودي بحياة سبعة أشخاص بينهم أطفال

- اندلع حريق في منزل بمدينة مأرب، اليمن، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ستة أطفال وامرأة حامل، وإصابة تسعة آخرين، بعضهم في حالة حرجة، بسبب اشتعال مادة بترولية مخزنة بشكل غير آمن. - فرق الإطفاء استجابت بسرعة للبلاغ، حيث عملت على إخلاء الضحايا والسيطرة على الحريق، وسط تحذيرات من مخاطر تخزين الوقود في المنازل. - تتكرر حوادث الحرائق في اليمن بسبب التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، مع غياب التوعية والرقابة، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

قُتل سبعة أشخاص، هم ستة أطفال وامرأة حامل، وأُصيب تسعة آخرون، بعضهم حالاتهم حرجة، مساء الأربعاء، جراء حريق اندلع داخل منزل سكني في مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن "المصابين نُقلوا إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أن "بعض الحالات تخضع للعناية المركزة نتيجة إصابات بالغة وحروق واختناق".

وبحسب إدارة الدفاع المدني بشرطة مأرب، تحركت فرق الإطفاء فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث في أحد الأحياء المكتظة بالسكان والنازحين، حيث عملت على إخلاء الضحايا والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن اشتعال مادة بترولية كانت مخزنة داخل المنزل، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة داخل المبنى، في حادثة تعكس مخاطر تخزين الوقود بطرق غير آمنة داخل المناطق السكنية.

وأفادت المصادر بأن "الضحايا قضوا نتيجة الحروق الشديدة والاختناق، وسط حالة من الصدمة في أوساط السكان، خاصة مع سقوط عدد كبير من الأطفال".

ودعت مصلحة الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتجنب تخزين المواد القابلة للاشتعال داخل المنازل، محذّرة من أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للأرواح والممتلكات.

وفي حادث منفصل، تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، من إخماد حريق اندلع في محل لبيع الخردة دون تسجيل خسائر بشرية، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن سببه يعود إلى إشعال مواد في بيئة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتتكرر حوادث الحرائق في اليمن، في ظل غياب شبه تام لإمكانات الدفاع المدني، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تفتقر إلى معايير السلامة، بما في ذلك تجمعات النازحين في محافظة مأرب، التي تستضيف مئات الآلاف من الفارين من الحرب.

وغالباً ما تُعزى هذه الحوادث إلى التخزين العشوائي للوقود والمواد القابلة للاشتعال داخل المنازل، في ظل ضعف التوعية وغياب الرقابة، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.