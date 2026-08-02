اليمن: حالة طوارئ صحية في مأرب مع تفشّي الحصبة

- أعلنت محافظة مأرب اليمنية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي الحصبة، مع تسجيل 1,624 حالة و12 وفاة، وسط تدفق النازحين وزيادة الضغط على القطاع الصحي. - تواجه مأرب تحديات كبيرة مع تزايد أعداد النازحين، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل ضعف التمويل وتكرار تفشي الأمراض، وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع. - تؤكد منظمة الصحة العالمية على خطورة الحصبة وضرورة التحصين، وقد وصلت شحنة لقاحات لدعم الجهود، لكن النزاعات تعيق برامج التحصين الوطنية.

أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب شرقي اليمن حالة طوارئ صحية، اليوم الأحد، في مواجهة تفشّي الحصبة المتسارع فيها، وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات إلى أكثر من 1,600 منذ بداية عام 2026. يأتي ذلك بعدما كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد أعلنت، في 21 إبريل/ نيسان الماضي، تفعيل لجنة الطوارئ الصحية إثر وفاة عشرات الأطفال وإصابة آلاف بالحصبة منذ مطلع العام.

وأوضح وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، في خلال اجتماع موسّع لكتلة الصحة، اليوم، ضمّ قيادة مكتب الصحة في المحافظة وممثلي منظمات دولية ومحلية، أنّ مأرب سجّلت منذ بداية العام الجاري 1,624 حالة حصبة، من بينها 290 إصابة مؤكدة مخبرياً، بالإضافة إلى 12 وفاة، مضيفاً أنّ الحالات سُجّلت في 36 مخيّماً للنازحين داخلياً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي اتخذتها السلطات المحلية في مأرب لتعزيز حملات التحصين والتوعية الصحية؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصحي في مأرب فيما يتعلق بتزايد أعداد السكان وضعف التمويل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووصف مفتاح الأرقام التي عرضها اليوم بأنّها "مؤشّر خطر"، داعياً إلى تكثيف أعمال الرصد الوبائي، وتعزيز حملات التحصين والتوعية الصحية، وتوجيه التدخّلات العاجلة إلى مخيمات النازحين والمناطق ذات الكثافة السكانية من أجل الحدّ من انتشار الحصبة. أضاف أنّ استمرار تدفّق النازحين إلى محافظة مأرب يزيد من الضغوط على القطاع الصحي، علماً أنّ ذلك يأتي في ظلّ محدودية الإمكانات وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.

وتؤوي محافظة مأرب مئات آلاف النازحين الذين فرّوا من مناطق القتال، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل نحو 12 عاماً، وسط أزمة إنسانية تُعَدّ من بين الأشدّ حدّة في العالم. وتشير تقارير حكومية إلى أنّ محافظة مأرب تحوي وحدها نحو 2.2 مليون نازح من بين خمسة ملايين في كلّ أنحاء البلاد. وبالتالي يواجه القطاع الصحي في المحافظة تحديات كبيرة على خلفية تزايد أعداد السكان، وضعف التمويل، وتكرار تفشّي الأمراض، وسط تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد ككلّ.

يُذكر أنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كانت قد حذّرت في إبريل الماضي من أنّ نصف سكان اليمن محرومون من الخدمات الصحية التي تواجه ضغوطاً هائلة، ولا سيّما مع عدم وصول ما يكفي من الإمدادات الصحية، ولا سيّما ما يلزم لتحصين الأطفال؛ اللقاحات المضادة للحصبة من بينها. في هذا الإطار، أعلنت منظمة يونيسف، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، وصول شحنة تضمّ أكثر من 441 ألف جرعة من اللقاحات المنقذة للحياة إلى عدن (جنوب)، تتضمّن لقاحات مضادة للحصبة وشلل الأطفال وفيروس الروتا وأمراض أخرى تمكن الوقاية منها، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استمرارية خدمات التحصين في كلّ أنحاء البلاد، وفقاً لما أشارت إليه المنظمة.

Measles can be fatal.



Do you know its symptoms?

🔴 Rash that starts on the face and spreads over the body

🔴 Fever

🔴 Cough

🔴 Red and watery eyes

🔴 Small white spots inside the cheeks



Seek health care if you suspect you or your child has measles. pic.twitter.com/pPZgGlxi9B — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 31, 2026

وتعرّف منظمة الصحة العالمية الحصبة بأنّها مرض تنفسي شديد العدوى بين البشر حصراً، يسبّبه فيروس. وتوضح أنّ الحصبة تقتل أطفالاً أكثر من أيّ مرض آخر من الأمراض التي تمكن الوقاية منها بواسطة اللقاحات، مبيّنةً أنّ 90% من الأطفال كانوا يصابون بعدوى الحصبة قبل بلوغهم العاشرة من عمرهم، وذلك قبل اعتماد التحصين ضدّه. تضيف أنّ لقاحاً فعّالاً مضاداً للحصبة صار متوفّراً منذ ستينيات القرن العشرين، فيما صارت البلدان تقدّم من ضمن برامج التحصين الخاصة بها لقاحاً مضاداً للحصبة.

وتؤكد المنظمة أنّ الحصبة ما زالت ترصَد في كلّ أنحاء العالم، وما زالت سبباً أساسياً من أسباب المرض والوفاة في مرحلة الطفولة، على الرغم من توفّر لقاح فعّال مضاد لها. وتشرح أنّ الحصبة شديدة السراية، وجميع الأطفال غير المحصّنين تقريباً يصابون بالحصبة في حال تعرّضوا للعدوى. من هنا تشدّد على أهمية الالتزام ببرامج التحصين الوطنية، علماً أنّ الأزمات في مناطق النزاعات تقوّض تلك البرامج.

وتلفت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الأطفال الذين لا يحصلون على التغذية اللازمة والذين أُضعفت أجهزتهم المناعية بسبب فيروسات أو أمراض معرّضون بشدّة للإصابة بمضاعفات الحصبة وبالتالي للوفاة. كذلك تبيّن أنّ مرض الحصبة قد يؤدّي إلى حالات عجز مدى الحياة، بما في ذلك أضرار قد تلحق بالدماغ والعمى والصمم.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)