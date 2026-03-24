اليمن: جريحان بحريق في مخيم للنازحين بالضالع

- اندلع حريق في مخيم للنازحين داخل مدرسة بمحافظة الضالع، مما أدى إلى إصابة شخصين وتدمير سبع خيام، حيث اضطرت فرق الإطفاء للاستعانة بسيارات المواطنين لعدم توفر سيارة إطفاء. - أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز، وتستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، في ظل استخدام المدارس كمراكز إيواء مؤقتة للنازحين. - تتكرر حوادث الحرائق في المخيمات بسبب استخدام وسائل طهي بدائية والاكتظاظ، مما يزيد من مخاطر اندلاع النيران وسرعة انتشارها في ظل ضعف الاستجابة الطارئة.

جُرح شخصان، أحدهما في حال الخطر، بحريق اندلع اليوم الثلاثاء في مخيم للنازحين داخل مدرسة الصفراء بمحافظة الضالع، وسط اليمن. وأوضحت شرطة الضالع أن المصابَين رجلان كلاهما في العقد الثالث، وأن الحريق التهم سبع خيام وألحق أضراراً مادية أخرى بممتلكات النازحين، وأشارت إلى أن فرق الإطفاء اضطرت إلى الاستعانة بسيارات المواطنين للمساعدة في إخماد النيران نتيجة عدم توفر سيارة إطفاء في موقع الحادث.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث بالكامل، علماً أن مدارس عدة في اليمن تُستخدم مراكز إيواء مؤقتة للنازحين، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاع في ظل محدودية مخيمات الإيواء المجهزة وضعف البنى التحتية. وتفتقر هذه المواقع غالباً إلى شروط السلامة الأساسية، ومن بينها توفر معدات إطفاء وأنظمة للوقاية من الحرائق.

وتتكرر حوادث الحرائق في مخيمات النزوح بسبب استخدام وسائل طهي بدائية مثل أسطوانات الغاز داخل الخيام، إلى جانب الاكتظاظ وسوء التهوية، ما يزيد مخاطر اندلاع النيران وسرعة انتشارها، في ظل ضعف قدرات الاستجابة الطارئة في العديد من المحافظات اليمنية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اندلع حريق هائل في مخيم للاجئين الصوماليين بمنطقة سهدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ما دمّر عشرات المساكن المصنوعة من القش والخيام وشرد عشرات الأسر. وانتشرت النيران بسرعة داخل المخيم وسط غياب فرق الإطفاء وعدم وصول أي استجابة من الدفاع المدني، ما جعل مواطنين وأصحاب صهاريج يتدخلون لإخماد الحريق والحدّ من انتشاره.

وتعد الضالع إحدى المحافظات الصغيرة نسبياً في اليمن على صعيد المساحة وعدد السكان وتبُعد نحو 250 كيلومتراً عن جنوب العاصمة صنعاء، وتتمركز جغرافياً فوق هضبة جبلية ذات موقع إستراتيجي يربط وسط البلاد بجنوبها عبر الطرق التاريخية المؤدية إلى لحج وعدن جنوباً.