اليمن: الألغام تقتل وتصيب 45 طفلاً في نصف عام

- تواصل الألغام ومخلفات الحرب في اليمن تهديد حياة المدنيين، حيث سجلت إصابات جديدة بسبب الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع تحميلهم مسؤولية عدم تطهيرها. - تقارير منظمة رعاية الأطفال الدولية تشير إلى زيادة بنسبة 61% في إصابات الأطفال بسبب الألغام خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعرضهم لخطر أكبر بثلاث مرات مقارنة بالبالغين. - تُعتبر الألغام من أكبر التحديات الإنسانية في اليمن، حيث تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بزراعة كميات كبيرة منها، مما يهدد بإطالة أمد آثار الحرب.

تواصل الألغام ومخلفات الحرب حصد أرواح المدنيين في اليمن، مع تسجيل مقتل وإصابة 45 طفلاً خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع إصابة مدني بانفجار لغم أرضي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" (محلية)، اليوم الخميس، إن المواطن مسعد علي جحيش (50 عاماً) أُصيب أثناء رعيه الأغنام في الجهة الغربية من قرية برّان، بعزلة عيال غفير في مديرية نهم، إثر انفجار لغم أرضي في المنطقة الواقعة بين البارك والعصيدة على طريق السد الأسفل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها منظمة "شهود لحقوق الإنسان" أو غيرها من المنظمات لتحديد مواقع الألغام أو تطهيرها؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأطفال في اليمن فيما يتعلق بالوعي بمخاطر الألغام أو اضطرارهم للعمل في سن مبكرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحمّلت منظمة "شهود" جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية استمرار مخاطر الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متهمة إياها بعدم تطهير المناطق الملوثة أو تسليم خرائط حقول الألغام. وأضافت، في بيان، أن الحادثة تأتي ضمن "نمط متكرر" من حوادث الألغام التي وثقتها خلال السنوات الماضية في مديرية نهم، والتي استهدفت مدنيين، بينهم أطفال ونساء ومزارعون ورعاة، أثناء ممارستهم أنشطتهم اليومية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن مساحات واسعة من مديرية نهم لا تزال ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة السكان ومصادر دخلهم، في ظل غياب عمليات المسح والتطهير الكافية.

وتزامنت هذه الحادثة مع تحذيرات أطلقتها منظمة رعاية الأطفال الدولية، التي قالت إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تسببت في مقتل وإصابة 45 طفلاً في اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.

ووفقاً للمنظمة، توزع الضحايا الأطفال بين 20 قتيلاً و25 مصاباً، بزيادة بلغت 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت مقتل وإصابة 28 طفلاً. كما تجاوز عدد الأطفال القتلى خلال النصف الأول من العام الحالي إجمالي عدد قتلى الأطفال بسبب الألغام خلال عام 2025 بأكمله، والذي بلغ 18 طفلاً.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى بيانات مشروع رصد الأثر المدني التابع لكتلة الحماية في اليمن، أن حوادث العنف المسلح أوقعت 123 طفلاً بين قتيل وجريح منذ بداية العام، كان معظمهم ضحايا للألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأضافت أن الأطفال في اليمن يواجهون خطراً أكبر بثلاث مرات مقارنة بالبالغين عند التعرض للألغام، مرجعة ذلك إلى محدودية الوعي بمخاطرها، فضلاً عن اضطرار العديد منهم إلى العمل في سن مبكرة. وتشير البيانات إلى أن 12.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً منخرطون في سوق العمل.

وجددت "رعاية الأطفال الدولية" دعوتها إلى جميع أطراف النزاع لخفض التصعيد والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مطالبة بزيادة التمويل المخصص لبرامج إزالة الألغام، ومساعدة الضحايا، وتنفيذ حملات التوعية بمخاطر المتفجرات، إضافة إلى دعم الأسر الفقيرة لتقليل اعتمادها على عمالة الأطفال.

🔴PRESS RELEASE

Yemen: More children killed by landmines and other UXOs in first half of this year than all of 2025 https://t.co/QQ8Oo1QhnF pic.twitter.com/j0MnFv31ak — Save the Children Yemen (@SaveChildrenYE) July 16, 2026

وتُعد الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من أكثر التحديات الإنسانية تعقيداً في اليمن، إذ تنتشر في مساحات واسعة من عدة محافظات، بينها تعز والحديدة ومأرب والجوف ونهم، وتتسبب سنوياً في سقوط مئات الضحايا، معظمهم من المدنيين.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية آلاف الإصابات والوفيات المرتبطة بالألغام، فيما تتهم الحكومة اليمنية والعديد من المنظمات الحقوقية جماعة الحوثيين بزراعة كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والمركبات في مناطق النزاع، وهو ما تنفيه الجماعة.

ويحذر عاملون في المجال الإنساني من أن استمرار تلوث الأراضي اليمنية بالألغام سيُبقي آثار الحرب قائمة لسنوات طويلة، حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية، نظراً لما تمثله هذه المتفجرات من تهديد دائم لحياة المدنيين، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين إلى مناطقهم.