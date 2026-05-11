اليمن: إيقاف كوادر طبية عقب وفاة الطفلة صفية في تعز

- أوقفت السلطات في تعز سبعة من الكوادر الطبية والإدارية في المستشفى اليمني السويدي، على خلفية وفاة الطفلة صفية محمد سيف، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً. - أوصت لجنة التحقيق بعرض الملف الطبي للطفلة على استشاريين لتحديد وجود تقصير طبي، وأوقفت نائب مدير الصحة لشؤون التخطيط بسبب تعاطيه غير المسؤول مع القضية. - تعاني المنظومة الصحية في تعز من تدهور كبير بسبب نقص التمويل والكوادر، مع تحذيرات للمستشفيات من رفض استقبال الحالات الطارئة لأسباب مالية.

أوقفت السلطات المحلية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، سبعة من الكوادر الطبية والإدارية في المستشفى اليمني السويدي المتخصّص بالطفولة والأمومة، على خلفية التحقيقات الجارية في وفاة الطفلة صفية محمد سيف، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً وغضباً شعبياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وثائق رسمية صادرة عن مكتب وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، إيلان عبدالحق، فقد شملت قرارات الإيقاف ثلاثة أطباء، بينهم الطبيب المناوب وطبيب الطوارئ وطبيب الإسعاف، إضافة إلى ثلاثة ممرضين والمشرف العام للمستشفى، وذلك كإجراء احترازي إلى حين استكمال التحقيقات والتصرف النهائي وفقاً للقانون.



وأظهرت المذكرات الرسمية أنّ لجنة التحقيق المكلّفة بالنزول الميداني إلى المستشفى أوصت باستكمال التحقيقات وعرض الملف الطبي والخطة العلاجية الخاصة بالطفلة على استشاريين مختصين في طب الأطفال، لتحديد ما إذا كان هناك تقصير أو خلل طبي أدى إلى الوفاة، كما طاولت الإجراءات الجانب الإداري في مكتب الصحة بمحافظة تعز، إذ صدر قرار بإيقاف نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون التخطيط، عبدالله القياضي، وإحالته إلى التحقيق، على خلفية ما وصفته السلطات بالتعاطي غير المسؤول مع القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بالتحيّز وعدم الحياد واستغلال صفته الوظيفية للتعليق على القضية قبل صدور النتائج الرسمية، بما تسبب في إثارة البلبلة والإساءة إلى سمعة القطاع الصحي، وفق الوثائق الرسمية.

وكان مكتب الصحة العامة والسكان في تعز قد أعلن، الجمعة الماضية، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للنظر في ملابسات وفاة الطفلة صفية، بعد اتهامات وجهتها أسرتها وناشطون للمستشفى برفض إدخالها قسم العناية المركزة بسبب عدم قدرة والدها على دفع رسوم مالية قُدرت بنحو 30 ألف ريال يمني (19 دولاراً).

ومن المتوقع أن ترفع لجنة التحقيق تقريرها النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وجود إهمال طبي أو مخالفة للإجراءات الإنسانية المعمول بها.



وأكد مكتب الصحة، في بيان سابق، أن اللجنة باشرت مراجعة جميع الإجراءات الطبية المتخذة منذ وصول الطفلة إلى المستشفى وحتى وفاتها، مشدداً على أن الرسالة الإنسانية للصحة خط أحمر، وأن السلطات ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة الطبية والإنسانية. كما حذّر البيان المستشفيات الحكومية والخاصة من رفض استقبال الحالات الطارئة أو الحالات المحتاجة للعناية المركزة تحت أي مبرّرات مالية، مؤكداً إحالة أي مخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.

وتعيش المنظومة الصحية في مدينة تعز، المحاصرة من جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ سنوات، أوضاعاً متدهورة نتيجة نقص التمويل والكوادر الطبية والإمكانات، وسط شكاوى متكرّرة من تراجع الخدمات الطبية وارتفاع معدلات الأخطاء والإهمال في بعض المرافق الصحية الحكومية والخاصة.