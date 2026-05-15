اليمن: أمن تعز يلقي القبض على متّهم بالقتل تنكّر بزيّ امرأة

- ألقت الأجهزة الأمنية في تعز القبض على متهم بقضية قتل أثناء محاولته الفرار متنكراً بزي امرأة، بالتنسيق مع قوات الجيش. - تم التعرف على المتهم (م. م. م. ق.) بعد اشتباه في تحركاته، وهو مطلوب في قضية قتل سليمان سيف القيسي، وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية. - تواصل شرطة تعز جهودها لتعزيز الأمن وملاحقة المطلوبين، داعية المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المشتبه بهم، في ظل حملات أمنية مستمرة لتعزيز الاستقرار.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الجمعة، أنّها ألقت القبض على مطلوب متّهم بقضية قتل، أثناء محاولته عبور المنفذ الشرقي لمدينة تعز متنكّراً بزيّ امرأة، وذلك في عملية نفّذتها وحدات التحريات بالتنسيق مع قوات الجيش.

وفي بيان أصدره اليوم، أفاد مركز الإعلام الأمني في تعز بأنّ الأجهزة الأمنية عند المنفذ الشرقي للمدينة تمكّنت من إلقاء القبض على المدعوّ (م. م. م. ق.)، المطلوب في قضية قتل المجني عليه سليمان سيف القيسي، بعد اشتباه بتحرّكاته والتحقّق من هويته.

وقال مدير إدارة القيادة والسيطرة في شرطة تعز الرائد صادق المجيدي، وفقاً لما نقله بيان مركز الإعلام الأمني، إنّ فريق التحريات التابع لإدارة البحث الجنائي بقيادة الرائد عيسى الكامل، وبالتنسيق مع تحريات المنفذ الشرقي وقوات الجيش الوطني، نفّذ العملية المذكورة بعد متابعة وتحريات سابقة، مشيراً إلى أنّ المتّهم كان يرتدي زياً نسائياً في محاولة لإخفاء هويّته للتمكّن من الفرار.

أضاف المجيدي أنّ الأجهزة الأمنية أودعت المتّهم الحجز، وذلك بهدف استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة.

وإذ أشارت شرطة تعز إلى أنّها تمضي في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين أمنياً وتقديمهم إلى العدالة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن العناصر المشتبه بهم والفارين من وجه العدالة.

يُذكر أنّ مدينة تعز تشهد بين حين وآخر حملات أمنية، خلال ملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية وأمنية، وذلك في إطار مساعي السلطات المحلية لتعزيز الاستقرار والحدّ من الجريمة في المدينة التي تعاني منذ سنوات من تداعيات الحرب والانفلات الأمني.