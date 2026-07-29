اليابان: التحقيقات تبحث سبب انفجار مركز "إيون" بعد الزلزال

- شهد مركز إيون التجاري في كوماموتو انفجارًا مدمرًا بعد زلزال قوي، مما أدى إلى وفاة 13 شخصًا على الأقل، مع تحقيقات تشير إلى احتمال تسرب غاز كسبب للانفجار. - الانفجار تسبب في انهيار أجزاء من المبنى ومحاصرة العديد من الأشخاص، بينما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بسبب الهزات الارتدادية وعدم وجود ممرات آمنة. - اليابان، الواقعة على حافة "حزام النار"، تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا، مما يبرز التحديات المستمرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

تُحقق السلطات اليابانية في سبب الانفجار الذي وقع داخل مركز إيون التجاري في محافظة كوماموتو، إثر الزلزال الشديد الذي ضرب، الثلاثاء، جنوب غربي اليابان وأودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصاً. ولم تعلن السلطات حتى الآن نتائج نهائية تحدد سبب الانفجار أو ملابساته.

وتشير المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام يابانية إلى أن معظم الوفيات داخل المركز ارتبطت بالانفجار، الذي أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. ووفقا للتقارير الأولية، تدرس السلطات احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن تسرب للغاز، من دون أن تحسم حتى الآن السبب النهائي للحادث.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن فرق الإنقاذ أبلغت عن شم رائحة غاز داخل المبنى، إلا أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، للصحافيين في طوكيو، اليوم، وفاة 13 شخصاً في أنحاء المنطقة، حتى الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي. وأضافت: "لا يزال هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم، وهذا سباق مع الزمن. وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ وإغاثة أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات لضمان سلامة المباني التجارية في اليابان بعد الزلازل السابقة؟ ما هي طبيعة التحقيقات الجارية لتحديد سبب الانفجار، وهل هناك فرضيات أخرى غير تسرب الغاز قيد الدراسة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفاد مسؤولون محليون لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) بأن الطابق الثاني من مركز إيون التجاري في بلدة كاشيما انهار، على ما يبدو، عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار وتصاعد دخان أبيض من المبنى، فيما نقلت الإذاعة المحلية عن مصدر في شرطة كوماموتو توقعه وقوع عدد من الضحايا نتيجة الانهيار.

ووفقاً لما أوردته وسائل الإعلام اليابانية، فإن الانفجار الذي وقع بعد ساعة من الزلزال القوي الذي أدى إلى انهيار جزء من مركز تجاري وترك العديد من الأشخاص محاصرين داخله. ويضم المركز نحو 200 متجر، فيما أدى الانفجار إلى انكشاف العوارض الفولاذية وتناثر الحطام في موقف السيارات. فيما أوضح متحدث باسم شركة إيون، المالكة للمركز، لوكالة فرانس برس، أن "الانفجار وقع بعد إجلاء الزبائن والموظفين"، مشيراً إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأمس أفادت تقارير أن عدم وجود ممرات آمنة جعل دخول المركز مهمة صعبة، وفقاً لوكالة "فرانس برس". فيما أشارت الحكومة إلى نشر نحو 130 شرطياً و450 عنصراً من فرق الإطفاء و170 عسكرياً في موقع الحادث.

ويعد مركز إيون التجاري الأكبر في محافظة كوماموتو، وكان قد أعيد افتتاحه الشهر الماضي بحلّة جديدة بوصفه مجمعاً للتسوق والترفيه، احتفاءً بتعافيه من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل عقد من الزمن. وذكرت وكالة "رويترز" أنه بعد أن تضرر بشدة جراء زلزال كوماموتو الذي بلغت قوته 7.3 درجات في إبريل/نيسان 2016، سلّطت الجهة المشغلة الضوء على أسقفه المُدعّمة لمقاومة الزلازل، والتحسينات الشاملة التي أُدخلت على السلامة والمتانة، وذلك جزء من عملية إعادة تطويره.

After the quake came the blast: Inside Japan's shopping mall disaster https://t.co/3ugjLBBmF9 https://t.co/3ugjLBBmF9 — Reuters World (@ReutersWorld) July 29, 2026

ورغم ذلك، نقلت "رويترز" عن صحيفة يابانية شهادة أحد العاملين في أحد متاجر المركز، قال فيها إن "زلزال الثلاثاء هز المبنى لمدة عشر ثوانٍ، وكانت شدته كافية لإسقاطه أرضاً". كما نقلت عن موظف آخر، يبلغ من العمر 22 عاماً ويعمل في سينما المركز، قوله إن الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الرابعة والنصف مساءً أثار سحابة كثيفة من الغبار، ما زاد من حالة الذعر.

وقال رئيس شركة إيون، أكيو يوشيدا، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن العاملين تمكنوا من إجلاء ثلاثة آلاف متسوق خلال نصف ساعة من وقوع الزلزال، إلا أن عدداً قليلاً من الأشخاص ظلوا داخل المبنى عندما وقع الانفجار بعد نحو خمسين دقيقة. وقال يوشيدا: "تأكدنا من إجلاء جميع الزبائن، وكنا نعتقد أن الموظفين غادروا أيضاً، لكن تبين لاحقاً أن بعض الأشخاص بقوا في الداخل، أو عادوا إليه"، مضيفاً أنه جرى العثور على أحد الناجين مصاباً داخل أحد الحمامات.

وبحسب مسؤول في الشرطة، فإن رجال الشرطة والإطفاء لم يدخلوا موقع الانهيار خلال الساعات الأولى بسبب خطر انهيار المبنى مجدداً وسط سلسلة من الهزات الارتدادية، بحيث سجلت أكثر من 100 هزة ارتدادية في كوماموتو.

يذكر أن مقاطعة كوماتوتو عام 2016 لزلزالين مدمرين، الأول بقوة 6,5 درجات تلاه بعد يومين زلزال آخر بقوة 7,3 درجات، سبَّبا سقوط 273 قتيلاً و2800 جريح. واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ. ولا تزال ماثلة في أذهان اليابانيين ذكرى الزلزال الهائل بقوة 9 درجات الذي وقع تحت البحر عام 2011 وأثار موجات تسونامي سبَّبت مقتل أو فقدان نحو 18500 شخص، فضلاً عن تدمير محطة فوكوشيما النووية.

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)