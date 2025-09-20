الولايات المتحدة تلغي "الحماية المؤقتة" للسوريين

- ألغت وزارة الأمن الداخلي الأميركية وضع الحماية المؤقتة للسوريين، مطالبةً بعودتهم خلال 60 يوماً مع توفير تذكرة طائرة ومبلغ مالي وفرصة للهجرة القانونية مستقبلاً. - انتقدت المديرة التنفيذية لمعهد التحرير القرار، مشيرة إلى قصر المهلة وتأثيرها السلبي، مؤكدة حاجة سوريا لمزيد من الوقت لتحسين الأوضاع. - دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لتعزيز الدعم الدولي لسوريا، مشددة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لضمان العودة الطوعية ومنع موجات نزوح جديدة.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء وضع الحماية المؤقتة "تي بي إس" الممنوح لمواطنين سوريين يقيمون في الولايات المتحدة. وفي بيان خطي صادر عن الوزارة اليوم السبت، قالت نائبة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين إن الظروف في سورية لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم. مشيرة إلى أن سورية "أصبحت منذ نحو 20 عاماً ملاذاً للإرهاب والتطرف، وأن السماح للسوريين بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية"، وفق قولها.

كما منحت ماكلوغلين المواطنين السوريين المشمولين بالقرار مهلة 60 يوماً لمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهم. موضحة أن الولايات المتحدة ستمنح في هذه المدة كل سوري يتقدم بطلب العودة إلى المؤسسات المعنية تذكرة طائرة مجانية ومبلغ ألف دولار، بالإضافة إلى فرصة للهجرة القانونية المحتملة مستقبلاً. وحذرت من أنه بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، أي بعد 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيُعتقل كل سوري كان مشمولاً بالحماية المؤقتة ولم يبدأ إجراءات الترحيل الطوعي، وسُيرحّل قسراً، وأكدت أنه لن يُسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لاحقاً. وتبلغ أعدادهم طبقاً للأرقام الرسمية 3856 سورياً.

ووضع الحماية المؤقتة هو وضع قانوني يمنح أفراداً من دول معينة تعاني من ظروف غير آمنة الإقامة والحق في العمل داخل الولايات المتحدة، ولا يؤدي هذا الوضع إلى الحصول على الإقامة الدائمة، ومُنح للسوريين إبان الثورة السورية عام 2012 خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ومن جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط مي السعدني القرار بـ"المؤسف"، مشيرة إلى التناقض في التواريخ وإلى "قصر المدة الممنوحة للسوريين قبل إلغاء وضع الحماية بما يؤثر على حياتهم"، وقالت لـ"العربي الجديد": "لن يُحمى هؤلاء الذين ليس لديهم وضع بديل بعد 21 نوفمبر. هذا قرار مؤسف ومثير للقلق بشكل كبير. سورية الآن خرجت من 54 عاماً من الديكتاتورية و14 عاماً من الحرب، ومن الطبيعي أن تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحسن الأوضاع، كما أن مدة الستين يوماً غير كافية للمقيمين لترتيب أوضاع مغادرتهم وبعضهم لديه أسر وأبناء هنا ويحتاجون إلى مزيد من الوقت".

وأضافت السعدني أنه "رغم أن سقوط نظام بشار الأسد تطور كبير، إلا أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية وحماية الحقوق وإعادة البناء بعد نحو 14 عاماً من الحرب"، وأشارت إلى أن معهد التحرير شارك مع عدد من المنظمات الدولية والسورية في تقديم طلب إلى إدارة الرئيس ترامب ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، طالبت فيه بمد وضع الحماية المؤقتة لأسباب تتعلق بحاجة سورية إلى مزيد من التحسن، غير أن الإدارة لم تستجب.



أميركا تطالب ولايات بترحيل مرتكبي الجرائم من المهاجرين

وفي الإطار نفسه، طالبت وزارة الأمن الداخلي، اليوم السبت، من ولايات كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي، التي يطلق عليها ولايات الملاذ الآمن، التعاون مع الحكومة في ترحيل المهاجرين السريين الذين أطلق سراحهم من السجن بعد قضائهم فترة عقوبة لارتكابهم جرائم. وقالت تريشيا ماكلوغلين في بيان، نقلته "رويترز"، إن الوزارة أرسلت الأسبوع الماضي رسائل إلى ممثلي الإدعاء الديمقراطيين في الولايات الثلاث تطلب منهم مساعدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في احتجاز مرتكبي الجرائم الجنائية من المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بالمخالفة للقانون.

ورفضت ولايتا إيلينوي ونيويورك إبلاغ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عندما أُطلق سراح مهاجرين مجرمين سريين من السجن أو مراكز الاحتجاز حتى يتسنى نقلهم إلى أماكن تحتجزهم فيها الوكالة تمهيداً لترحيلهم، بينما لم ترد ولاية كاليفورنيا على الرسالة.

وقالت ماكلوغلين: "هذه السياسات الخطيرة التي تنتهجها ولايات الملاذ الآمن، والتي تقترن غالباً بنظام (إطلاق سراح بكفالة) غير نقدي في جرائم خطيرة، تسمح بإطلاق سراح المجرمين من المهاجرين السريين (وإبقائهم) داخل المجتمعات الأميركية، ما يهدد حياة الشعب الأميركي ورفاهيته". وأضافت أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أرسلت خطابات إلى الولايات الثلاث، أمس الجمعة، لإبلاغها بأنها ستسعى للحصول على المساعدة من وزارة العدل وشركاء اتحاديين آخرين لضمان تعاون الولايات، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام في إيلينوي رفض استلام الرسالة. وأشارت ماكلوغلين إلى أن السياسات التي تنتهجها ولايات الملاذ الآمن تعرقل قدرة الحكومة الاتحادية على إنفاذ قوانين الهجرة، لافتة إلى أن الوزارة ألقت القبض حتى الآن على أكثر من 400 ألف مهاجر سري، 70% منهم يواجهون اتهامات أو إدانات في جرائم جنائية.

وأطلق الرئيس دونالد ترامب حملة صارمة لإنفاذ قوانين الهجرة بعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، وأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية، وتعهد بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل سري.

من جهة أخرى، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقاً لـ"قنا"، إلى تعزيز الدعم الدولي لسورية من أجل إنهاء ملف النزوح واللجوء، وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تمثل لحظة حاسمة لإعادة بناء حياة ملايين السوريين.

وأشارت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما عاد داخلياً ما يزيد على 1.7 مليون نازح إلى مناطقهم، ما يبرز حجم التحديات الإنسانية والاقتصادية والخدمية القائمة. وأكدت المفوضية ضرورة توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والسكن وسبل العيش، لضمان استدامة العودة ومنع نشوء موجات نزوح جديدة.

يشار إلى أن سورية شهدت منذ عام 2011 واحدة من أكبر أزمات اللجوء والنزوح في العالم، إذ سجلت المفوضية أكثر من 5.9 ملايين لاجئ في الدول المجاورة، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً.