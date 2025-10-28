الوكرة القطرية... توسّع عمراني وسكاني عند الساحل الجنوبي

- تاريخ وتطور الوكرة: تأسست الوكرة في القرن التاسع عشر كقرية تعتمد على صيد السمك واللؤلؤ، وشهدت توسعاً عمرانياً كبيراً في القرن العشرين بفضل الطفرة النفطية، مما زاد عدد سكانها إلى أكثر من 350 ألف نسمة. تتميز بموقع استراتيجي قريب من مطار حمد الدولي وميناء حمد. - الرياضة والثقافة: تضم الوكرة بنية تحتية رياضية وثقافية متكاملة، مثل "استاد الجنوب" الذي استضاف كأس العالم 2022، ونادي الوكرة الرياضي. حصلت على جائزة "يونسكو لمدن التعلّم" لعام 2021. - سوق الوكرة القديم: يعكس السوق تاريخ قطر بتصميم يجمع بين التراث والحداثة، ويضم مطاعم ومقاهي متنوعة، بالإضافة إلى فندق يحافظ على الطابع التقليدي. يُعتبر مجسّم الصدفة من معالمه البارزة.

على بعد نحو 15 كيلومتراً من العاصمة القطرية الدوحة، أو ما يعادل نحو ربع ساعة من القيادة جنوباً، تستقبلك مدينة الوكرة وقد اتّكأت على الساحل الشرقي الجنوبي للبلاد. فور وصولك، تمتدّ أمامك مشاريع عمرانها الأفقي، في تجانس مع عدد من أحياء الدوحة، علماً أنّها تخلو من الأبراج الشاهقة؛ فتبدو الوكرة وقد جمعت ما بين أصالة التراث والتطوّر الحضاري، مع العلم أنّها تحتلّ موقعاً استراتيجياً لقربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد ومدينة مسيعيد الصناعية.

تشير المراجع التاريخية إلى أنّ الوكرة أُنشئت في القرن التاسع عشر، تحديداً في عام 1828، بوصفها قريةً صغيرةً يعتمد أهلها في معيشتهم على صيد السمك والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، مثلما كانت حال سكان قطر والخليج ككلّ قبل النفط. ويأتي اسم الوكرة مشتقّاً من كلمة "وَكْر"، أي عشّ الطائر، نسبةً إلى جبل صخري كان موئلاً ووكراً للطيور، وقد احتضنت المنطقة قبائل قطرية معروفة عديدة.

على مدى عقود، ظلّت الوكرة قريةً تعتمد على الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وعلى التجارة البحرية، قبل أن تشهد تطوّراً ملحوظاً في القرن العشرين، خصوصاً مع الطفرة النفطية، فتوسّعت عمرانياً وشهدت تدفّقات سكانية متسارعة لمواطنين قطريين ووافدين مقيمين في البلاد، ولا سيّما من جنسيات عربية. وقامت في العقدَين الماضيَين أحياء ومجمّعات سكنية راقية في مناطق عدّة من المدينة، لعلّ أبرزها منطقة الوكير، إلى جانب مراكز تسوّق وغير ذلك.

من جهتها، وفّرت هيئة الأشغال العامة في قطر "أشغال" البنى التحتية والخدمية اللازمة لأكثر من 1300 قسيمة أرض وُزّعت على المواطنين في مناطق الوكرة؛ جنوب المشاف والوكير وغرب الوكرة. ومع النهضة والتوسّع العمرانيَّين، تدعمهما مشاريع ضخمة من قبيل محطة المترو والشوارع والبنية التحتية المواكبة للنموّ الحضري، ارتفع عدد سكان الوكرة ليتخطّى 350 ألف نسمة.

أبو علي الخاطر من سكان الوكرة، يخبر "العربي الجديد" في خلال جولة لها في المدينة، أنّه عايش تطوّرها، شارحاً أنّه وأجداده من أهل الوكرة القدماء. يضيف أنّ "تطوّر المدينة لا يقتصر على التحوّل العمراني أو النموّ السكاني، بل ترسّخ فيها حضور رياضي وثقافي بارز، الأمر الذي جعلها نموذجاً متكاملاً في قطر؛ فقد جمعت ما بين بنية تحتية رياضية ذات مستوى عالمي وبين مؤسسات تنموية رائدة تُعنى بالشبّان والشابات".

في سوق الوكرة القديم جنوبي قطر (العربي الجديد)

استاد الجنوب وغيره

ونجحت مدينة الوكرة من خلال "استاد الجنوب"، الملعب متعدّد الاستخدامات، في تقديم تجربة حضرية ثقافية ورياضية تدعم مسيرة قطر نحو التنمية المستدامة. ويُعَدّ "استاد الجنوب" واحداً من أبرز معالم الوكرة، فقد أطلّت المدينة من خلاله على العالم عبر سبع مباريات أُقيمت على أرضه، وذلك في كأس العالم 2022 لكرة القدم. وقد استوحت المهندسة المعمارية البريطانية، ذات الأصول العراقية، زها حديد (1950 - 2019) تصميم الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية القطرية، وذلك احتفاءً بتاريخ الوكرة العريق بوصفها مركزاً للصيد والبحث عن اللؤلؤ. وتتخطّى قدرة الاستاد الاستيعابية 40 ألف مشجّع، وهو أوّل ملعب في قطر يحصل على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، مع العلم أنّه حصل على ثلاث شهادات؛ الأولى عن التصميم والبناء، والثانية عن إدارة التشييد، والثالثة عن كفاءة الطاقة الموسمية عن مركز الطاقة.

إلى جانب ذلك، تحتضن مدينة الوكرة مؤسسات رياضية وشبابية متكاملة، مثل نادي الوكرة الرياضي الذي أُنشئ في عام 1959، وهو يُعَدّ واحداً من أعرق الأندية القطرية، ومركزاً لتنمية المواهب الرياضية في المنطقة الجنوبية. ويأتي كذلك مركز فتيات الوكرة الذي أُنشئ في عام 2016، بهدف تطوير قدرات الفتيات والشابات (14 - 39 عاماً) في مختلف مجالات الحياة، وغرس القيم الإنسانية فيهنّ، وتعزيز الوعي الثقافي كما الاجتماعي والرياضي لديهنّ، ورفع روح المبادرة والوطنية والإحساس بالمسؤولية لديهنّ، وتمكينهنّ بما يناسب ميولهنّ وقدراتهنّ في الرياضات البحرية والرسم والنحت والتمثيل والمسرح والغناء والموسيقى والتصوير والطبخ والصيد وغيرها.

مجسّم الصدفة في مدينة الوكرة جنوبي قطر (العربي الجديد)

جائزة "يونسكو"

من جهة أخرى، اهتّمت مدينة الوكرة بقطاع التعليم، من خلال المدارس الحكومية والدولية للمراحل التعليمية الثلاث، وقد حقّقت إنجازاً بفوزها بجائزة "يونسكو لمدن التعلّم لعام 2021"، من بين عشر مدن حول العالم، وذلك في خلال المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلّم الذي عُقد في كوريا الجنوبية، وذلك استناداً إلى ما حقّقته الوكرة في مجال التعلّم مدى الحياة. يُذكر أنّ 60 مدينة تنافست على هذه الجائزة، من خلال دمج كلّ القطاعات الحيوية والتعليمية والحكومية والخاصة في نطاقها الجغرافي من ضمن "عملية التحوّل للاستدامة".

ونالت الوكرة جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد تنفيذ استراتيجيتها في التحوّل إلى مدينة مستدامة، عبر مشاريع إنارة بالطاقة الشمسية، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بالاستدامة وأهميتها، بالإضافة إلى تحقيقها الهدف الرابع وهو "التعليم الجيد"، لخدمة الهدف الحادي عشر وهو "بناء مجتمعات مستدامة"، اعتماداً على استراتيجية قطر في توفير فرص التعلّم للجميع والمؤشّرات العالمية لجودة التعليم.

سوق الوكرة القديم



ولا بدّ لزائر مدينة الوكرة أن يعرّج على سوق الوكرة القديم الذي يروي تاريخ الدولة الخليجية، قطر، ورحلتها بين متطلبات الحداثة والاعتزاز بالماضي. ويظهر السوق بتقنيات معمارية قديمة على المباني الجديدة، ويدمج ما بين حماية الهوية التقليدية والحلول الحديثة المبتكرة، علماً أنّه امتداد للسوق التاريخي المفتوح القديم للمدينة ويجمع ما بين طابع البيوت القطرية القديمة والنهج العمراني الحديث في تصميم يحاكي قرى الصيد البحرية التقليدية.

منذ إعادة تطويره وافتتاحه رسمياً في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014، يستقطب هذا السوق المواطنين والمقيمين والزائرين. ومن خلال هيكله المعماري وجمعه مطاعم ومقاهي متنوّعة تناسب كلّ الجنسيات، يمكن وصف سوق الوكرة القديم بأنّه نسخة من سوق واقف التراثي الواقع في قلب الدوحة. ويشبه تصميم السوق ببيوته قرية صيد قديمة، مع بيوت بفناءات منخفضة الجدران، ومجموعة متنوّعة من المتاجر والمطاعم، وأزقّة ضيقة تفضي إلى الشاطئ.

وتحوّل هذا السوق إلى واحد من الأماكن الاستثنائية لقضاء العطلات أو للتنزّه، إذ يضمّ مرافق مميّزة، لعلّ أبرزها فندق سوق الوكرة الذي افتُتح في عام 2018، والذي يتألّف من مبنيَين تاريخيَّين حافظ تصميمهما على الطابع التراثي التقليدي، بهدف الإبقاء على الهندسة المعمارية التي تعكس صورة المنازل القطرية الأصلية قديماً. ويضمّ الفندق نحو 100 غرفة وجناح، أسقفها كلاسيكية مصنوعة من القشّ في استحضار لصناعة السلال القديمة. كذلك تتزيّن الغرف بزخارف ملوّنة تعكس زرقة البحر الباعثة على البهجة، فيما الألوان الترابية ترمز إلى رمال الصحراء المستوحاة من تاريخ الوكرة. يُذكر أنّ المجلس الواقع في مقابل الفندق يوفّر فرصة للاستمتاع بأمسيات على الطراز البدوي.

خلال جولة في مدينة الوكرة، يخبر المقيم السوري في قطر أحمد الخالد "العربي الجديد" أنّه اعتاد اصطحاب عائلته إلى سوق الوكرة القديم، ولا سيّما مع تحسّن حالة الطقس وتراجع نسبة الرطوبة وكذلك الحرّ. يضيف أنّ أبناءه يستمتعون هنا إمّا في السباحة أو في تناول ما لذّ وطاب من المطاعم المنتشرة على طول السوق، حيث الإطلالة الجميلة، كذلك الأمر في خلال المهرجانات التي تُقام بالسوق في الأعياد والمناسبات المختلفة في أشهر الشتاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجسّم الصدفة الشهير يُعَدّ من المعالم التي تضفي على السوق جمالاً وأصالة، مع العلم أنّ له رمزية كبيرة بالنسبة إلى سكان الوكرة. وكان هذا المجسّم قد شُيّد في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، على طريق الوكرة العام، قبل أن يُنقَل في نهاية مارس/ آذار من عام 2021 إلى سوق الوكرة القديم، ويُنصَب عند دوّار فرضة الوكرة بمحاذاة الميناء.