"الوفاء لإدلب".. حملة تبرعات لإعادة إعمار المحافظة وإغلاق المخيمات

قضايا وناس
دمشق

حسام رستم

avata
حسام رستم
حسام رستم
مباشر
27 سبتمبر 2025
جانب من فعاليات حملة الوفاء لإدلب، 26 سبتمبر 2025 (صفحة حملة الوفاء لإدلب)
جانب من فعاليات حملة الوفاء لإدلب، 26 سبتمبر 2025 (صفحة حملة الوفاء لإدلب/فيسبوك)
+ الخط -

جمعت حملة "الوفاء لإدلب" نحو 100 مليون دولار خلال ساعة على انطلاقها مساء أمس الجمعة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وتهدف الحملة التي تقام في الملعب البلدي بمدينة إدلب بحسب المنظمين إلى تجهيز محطات المياه والصرف الصحي، وترميم المساجد والأفران، وصيانة الطرقات وإنارتها وتأهيل المرافق العامة والمدارس والمراكز الطبية والمشافي وإزالة الركام. كما تهدف إلى تأمين المقومات الأساسية والبنية التحتية لإعادة النازحين في المخيمات.

وقال المتحدث باسم حملة "الوفاء لإدلب" أحمد الزير إن هناك مليون نازح في أكثر من ألف مخيم وهناك دمار كبير في الريف حيث يوجد أكثر من 250 ألف بيت و800 مدرسة و437 مسجداً متضرراً. وأضاف:" نحتاج لأكثر من 3 مليارات دولار لتأهيل البنى التحتية وإعادة إعمار قرى وبلدات إدلب ونحتاج اليوم للوقوف إلى جانب بعضنا بعضاً لإنهاء واقع المخيمات وترميم المدارس والمستشفيات واستعادة جميع الخدمات. وأكد أن عمل الحملة مبني على الشفافية المطلقة وسيتم عرض المساهمات والتبرعات ضمن تقارير دورية كما سيكون صندوق جمع التبرعات تحت إدارة محافظة إدلب.

صف دراسي في إدلب، 9 أكتوبر 2021 (عمر حاج قدور/ فرانس)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

جهود لإعادة ترميم مدارس إدلب المدمّرة

من جانبه قال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال افتتاح الحملة إن إدلب تنادي الجميع وقد حان وقت الوفاء. وأكد أن إدلب على الدوام كانت رمزاً للثورة والتحرير وصورة مصغرة لكل سورية يجتمع فيها الجميع. وأكد المحافظ أن الجميع يعمل حاليا على إنهاء معاناة المخيمات، وبناء إدلب من جديد.

وحملة "الوفاء لإدلب" تأتي تتمة لحملات مشابهة لجمع تبرعات لصالح المحافظات السورية وإعادة الإعمار ومنها "ريفنا بيستاهل" و"أبشري حوران" و"دير العز" و"أربعاء حمص"، وتمكنت هذه الحملات من جمع ملايين الدولارات.

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
رقصة البرع هي رقصة استعراضية يمنية، سبتمبر 2025 (عامر الصبري/العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

البرع اليمني... رقصة الحب والحرب وتراث ثقافي

يخضع استقدام العمالة الأجنبية لشروط عدة في العراق، 1 إبريل 2024 (الأناضول)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

العاملات الأجنبيات في العراق... وضع هشّ يؤسس للاستغلال والعنف

كلب في شارع بالعاصمة الجزائرية، 10 يوليو 2023 (بلال بنسالم/ Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

حملة لمكافحة كلاب الشوارع في الجزائر بعد تكرار حوادث مميتة