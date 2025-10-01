'الوصول إلى العدالة' في سورية... خطوة نحو إعادة بناء القضاء

- وقّعت وزارة العدل السورية مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لترميم محاكم في حلب وإدلب واللاذقية، وتقديم محكمة متنقلة للمناطق الريفية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى القضاء. - يشمل المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.25 مليون دولار، تفعيل مراكز خدمة للمواطنين في خمس محافظات، وتوفير الوثائق المدنية والدعم القانوني، مع تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات. - يُعتبر المشروع خطوة لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، لكنه يتطلب دعماً تقنياً ولوجستياً مستمراً لضمان نجاحه.

وقّعت وزارة العدل السورية، في دمشق، مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة". وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تليغرام، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية التي جرت برعاية الوزير مظهر الويس، تتضمن ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية، إضافة إلى تقديم محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية، وتسهيل وصول المواطنين إلى القضاء.

وأضافت الوزارة أن المشروع تبلغ قيمته 1.25 مليون دولار، وسيُنفذ في خمس محافظات هي حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق، حيث يشمل تفعيل أربعة مراكز خدمة للمواطنين، بعضها متنقل والآخر ثابت، لتوفير الوثائق المدنية والدعم القانوني في المناطق المتضررة، إلى جانب تنفيذ جلسات توعية قانونية حول الوثائق الشخصية وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات. وبيّنت الوزارة أن الاتفاقية تتضمن أيضاً الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع هو دعم المجتمعات المحلية وتيسير وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية.



وفي هذا الإطار، قال نقيب المحامين في سورية محمد علي الطويل، إن مشروع "الوصول إلى العدالة" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور القضاء وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، مشيراً إلى أن المراكز المتنقلة والخدمات الميسرة ستخفف من معاناة الأهالي في المناطق الريفية والنائية، لكنها تحتاج إلى دعم تقني ولوجستي مستمر.

وأوضح الطويل في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ترميم المحاكم في حلب وإدلب واللاذقية خطوة مهمة لإعادة بناء البنية التحتية القضائية في مناطق تضررت من النزاع، مؤكداً أن المحامين يتطلعون إلى أن يكون المشروع نموذجاً يُحتذى به في باقي المحافظات.

وأضاف أن النقابة تتابع تنفيذ المشروع من كثب، داعية الجهات المعنية إلى تدريب المحامين وموظفي العدالة على تقديم الخدمات القانونية بشكل فعال، وضمان حماية الوثائق المدنية وسهولة الوصول إليها. وفي ما يخص ثقافة الحلول البديلة للنزاعات، أشار الطويل إلى أنها تمثل عنصراً أساسياً لتخفيف الضغط على المحاكم، مضيفاً أن تعزيز هذه الثقافة يحتاج إلى حملات توعية مستمرة داخل المجتمعات المحلية، بالتعاون بين وزارة العدل والنقابة والمنظمات المحلية والدولية. وختم تصريحاته بتأكيد أن المشروع يمكن أن يشكل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، لكنه حذر من أن أي تقصير في التنفيذ أو توقف الخدمات قد يحد من تأثيره المرجو.

ويبقى مشروع "الوصول إلى العدالة" خطوة طموحة نحو تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، في وقت لا تزال فيه البنية التحتية القانونية في سورية تعاني آثار النزاع الطويل. فبين ترميم المحاكم وتفعيل المراكز المتنقلة، وبين التحديات اللوجستية ونقص الكوادر المؤهلة، يبقى نجاح المشروع رهيناً بالمتابعة المستمرة والتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني. ومن خلال تعزيز ثقافة الحلول القانونية البديلة وتيسير الوصول إلى الوثائق والخدمات القانونية، يمكن لهذا المشروع أن يشكل نموذجاً أولياً لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، شرط ألا تتوقف هذه المبادرات عند مرحلة الإعلان، بل تُترجم إلى واقع ملموس على الأرض.