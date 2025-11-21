الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية تنفي صحة وثائق الوفيات المتداولة

- أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية أن الوثائق المنتشرة حول وفاة المفقودين غير دقيقة وتستغل معاناة العائلات، مشددة على ضرورة صدور المعلومات من جهات رسمية. - دعت الهيئة العائلات لعدم مشاركة بياناتهم مع جهات غير حكومية، وأعلنت عن خطط لإطلاق منصة إلكترونية للتحقق من الوثائق وتطوير منصة للتبليغ عن المفقودين. - وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتعزيز التعاون في البحث عن المفقودين، ودعم التحقيقات القضائية، مشيرة إلى أن نشر بيانات دون موافقة يُعد جريمة.

قالت الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية، إنّ وثائق من تلك التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية عبر مواقع وصفحات إلكترونية، وزعمت امتلاك معلومات عن وفاة عدد من المفقودين، "غير دقيقة"، محذّرة من استغلال معاناة العائلات ونشر بياناتهم دون إذن. وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أنّ بعض الوثائق المتداولة تستند إلى بيانات حقيقية جرى تداولها علناً، لكن من دون موافقة ذوي المفقودين، وبطريقة وصفتها بأنها "ابتزاز واستغلال واضح لمعاناة الأسر".

وشددت على أنّ أي معلومة أو وثيقة تتعلق بالمفقودين أو بوفاتهم "لا يُعتدّ بها" ما لم تصدر رسمياً عن الهيئة أو عن الجهات المخوّلة بالتنسيق معها وفق الأطر القانونية.

ودعت الهيئة عائلات المفقودين إلى عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو وثائق عائلية مع جهات غير حكومية، والتواصل المباشر معها للاستفسار عن أي معلومات تخص ذويهم، والإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز أو إساءة. واعتبرت أنّ نشر وثائق غير صحيحة أو استخدام بيانات العائلات يمثل "انتهاكاً لحقوقهم وخصوصيتهم وكرامتهم، وتشويهاً للحقيقة، وتدخلاً غير مشروع في ملف وطني حساس".

وقالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها ستعمل، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، على ملاحقة الصفحات التي تنشر وثائق مضللة أو تستغل ملف المفقودين. وكشفت في بيانها أنها بصدد إطلاق منصة إلكترونية خلال الفترة المقبلة للتحقق من صحة الوثائق، تتيح للعائلات التأكد من أي ملفات مشبوهة والإبلاغ عن مواقع تستغل القضية، كما تعمل على تطوير منصة رقمية للتبليغ عن المفقودين وفق المعايير الدولية، بهدف بناء "بنك وطني للمفقودين" في سورية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ العمل على ملف المفقودين "سيبدأ من الصفر"، موضحاً أنّه لا توجد حتى الآن إحصاءات رسمية دقيقة بعد عام 2011، وأن الرقم المتداول الذي يقدّر عدد المفقودين بنحو 300 ألف "غير دقيق"، لأنه جُمِع من مصادر مختلفة لا تستند إلى قاعدة بيانات موحدة. وأشار جلخي إلى أنّ الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية، بالتعاون مع المنظمات التي وُقعت معها اتفاقيات شراكة، ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية جديدة ومتكاملة لتوثيق الحالات، تعتمد على منهجيات علمية ومعايير دولية تضمن دقة المعلومات ومصداقيتها، مشدداً على أنّ الهدف هو بناء عملية وطنية مؤسسية تضع أسر المفقودين في قلب الجهود المبذولة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من توقيع الهيئة مذكرة تفاهم جديدة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتعزيز التعاون في البحث عن المفقودين وضمان حقوق عائلاتهم. وجرى التوقيع في جامعة لايدن بمدينة لاهاي الهولندية، بحضور طلاب وأكاديميين وممثلين عن المجتمع الدولي. وتهدف المذكرة إلى دعم الهيئة في تطوير عملية وطنية مستدامة يقودها السوريون للبحث عن المفقودين بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو ظروف اختفائهم، وتشمل مجالات الدعم تعزيز الإطار التشريعي الضامن لحقوق العائلات، وبناء القدرات العلمية والتقنية المتعلقة بتحديد أماكن المفقودين وانتشالهم والتعرف إلى هوياتهم، إضافة إلى دعم التحقيقات القضائية وتوفير المعلومات الدقيقة للأسر، وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات التنقيب وحماية البيانات ومسارح الجريمة.

بدوره، أكد المحامي مفيد عبد الدين الحسن لـ"العربي الجديد" أنّ نشر بيانات شخصية أو وثائق تخص المفقودين دون موافقة أصحاب العلاقة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون السوري ضمن جرائم المعلوماتية وحماية الحياة الخاصة. وأضاف أنّ "تعمّد نشر بيانات غير مثبتة أو تزوير وثائق تتعلق بوفاة المفقودين يعرض مرتكبيها للسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، كما تشمل العقوبة في حال تسبب الفعل بضرر نفسي أو اجتماعي للأسر زيادة مدة الحبس أو رفع قيمة الغرامة".

وأشار الحسن إلى أنّ "استخدام صفحات إلكترونية لنشر معلومات كاذبة أو ابتزاز ذوي المفقودين يندرج أيضاً ضمن جرائم النشر عبر الشبكة الإلكترونية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بصرامة، وتتيح للهيئة الوطنية للمفقودين رفع دعاوى مباشرة ضد القائمين عليها أمام القضاء المختص".