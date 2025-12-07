الهند: مصرع 25 شخصاً بينهم سيّاح جراء حريق داخل ملهى ليلي

- اندلع حريق مروع في ملهى ليلي شهير في غوا، الهند، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، بينهم سياح، وإصابة ستة آخرين. الحريق نجم عن عرض للألعاب النارية أدى لاشتعال أجزاء خشبية، مما تسبب في اختناق الضحايا بالدخان. - رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء غوا برامود ساوانت عبّرا عن حزنهما العميق، وأكد ساوانت أن الملهى كان يعمل بدون ترخيص رسمي، مشددًا على محاسبة المسؤولين عن الإهمال. - غوا، الوجهة السياحية الشهيرة، تجذب ملايين الزوار سنويًا، لكن الحرائق شائعة في الهند بسبب تردي البنية التحتية وعدم الالتزام بمعايير السلامة.

قُتل 25 شخصاً على الأقل، من بينهم سيّاح، في حريق بملهى ليلي شهير في مدينة غوا السياحية في الهند وفقاً لما أعلنته السلطات اليوم الأحد. واندلع الحريق بعد منتصف ليل السبت - الأحد، داخل ملهى ليلي تابع لفندق في أربورا في منطقة شمال غوا، بحسب ما نقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن الشرطة.

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

STORY | 25 killed in blaze at nightclub in Goa; eye-witness claims fireworks were set off inside



في بيان عن "حزن عميق" إزاء هذه الحادثة. وكان رئيس وزراء ولاية غوا، برامود ساوانت، أعرب في وقتٍ سابق عن أسفه لما حدث، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم هو يوم مؤلم جداً لنا جميعاً في غوا. حادث حريق كبير في أربورا أودى بـ25 شخصاً". وأوضح أنّ عدداً من "موظفي الفندق وثلاثة أو أربعة سيّاح قضوا اختناقاً"، من دون أن يذكر جنسية الضحايا.

وأظهرت مشاهد وكالة "برس تراست أوف إنديا" مسعفين ينقلون المصابين والقتلى، وينزلون عبر درج ضيّق من الحجر في فندق "بيرش"، فيما يحتشد خارجاً عدد من عناصر الشرطة وعمّال الإنقاذ والمسعفين والمتفرجين. وفي لقطات أخرى، يظهر دخان كثيف يتصاعد من موقع الحريق.

وقال ساوانت: "زرتُ موقع الحادث، وأمرتُ بإجراء تحقيق فيه"، مشدداً على أن "المسؤولين عن ذلك سيواجهون أشدّ الإجراءات القانونية وسيتم التعامل بحزم مع أي إهمال". ورأى أنّ هذا "الحادث المأساوي" ما كان ينبغي أن يقع لأن "الملهى كان يعمل من دون ترخيص رسمي، وهذا الإهمال تسبب بالحريق".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أنّ الحريق المدمّر ربما كان ناجماً عن انفجار أسطوانة غاز. وفي حديث عبر قناة "سي أن أن نيوز 18"، قال رئيس جهاز الإطفاء في غوا، نيتين ف. رايكر، إنّ "معظم الناس قضوا اختناقاً في الطابق السفلي والمطبخ" بعد أن "أشعل عرض للألعاب النارية أجزاء خشبية من الملهى الليلي، ما ملأ المكان بالدخان".

وتجذب غوا، المستعمرة البرتغالية السابقة على شواطئ بحر العرب، ملايين السيّاح كل عام بفضل ملاهيها الليلية وشواطئها الرملية وأجوائها الساحلية الهادئة. واستقبلت أكثر من عشرة ملايين سائح عام 2024، بينهم نحو 470 ألف أجنبي، بحسب الإحصاءات الرسمية.

غير أنّ الحرائق شائعة في الهند، نظراً لتردّي البنية التحتية وعدم تطبيق معايير السلامة والإخلاء أو الالتزام بها دائماً. وفي مايو/أيار الماضي، قضى 17 شخصاً بحريق اندلع داخل مبنى في حيدر أباد جنوبي الهند. وقبل ذلك بشهر، لقي 15 شخصاً حتفهم بحريق داخل فندق في كالكوتا شرقي الهند، فيما كانوا يحاولون القفز من النوافذ.

(فرانس برس)