الهند: مصرع 10 مرضى إثر حريق في مستشفى

- اندلع حريق في مستشفى حكومي بمدينة كوتاك في الهند بسبب دائرة كهربائية مقصرة، مما أدى إلى وفاة عشرة مرضى وإصابة 11 من طاقم المستشفى أثناء محاولتهم إجلاء المرضى. - تتكرر حوادث الحرائق في الهند نتيجة رداءة البنى التحتية وعدم تطبيق معايير السلامة، مثل حريق ملهى ليلي في غوا الذي أودى بحياة 25 شخصاً، وحريق حافلة في أندرا براديش أسفر عن مقتل 25 آخرين. - شهدت الهند حوادث حرائق مميتة أخرى، منها حريق في مبنى بحيدر أباد أودى بحياة 17 شخصاً، وحريق في فندق بكالكوتا أسفر عن وفاة 15 شخصاً.

قضى عشرة مرضى في حريق عرضي وقع اليوم الاثنين في مستشفى حكومي بمدينة كوتاك في شرق الهند، وفق ما أعلنت سلطات ولاية أوديشا. وكتب رئيس وزراء ولاية أوديشا، موهان شاران ماجهي، في منشور على موقع إكس، أنّ "دائرة كهربائية مقصرة تسبّبت في اندلاع حريق خلال الليل في قسم العناية الفائقة والرضوح".

وأشار ماجهي إلى أنّ 23 مريضاً كانوا يعالجون في هذه الوحدة التابعة لمستشفى "أس سي بي" وكليّته الطبّية وقت الحادث. وأضاف أنّ سبعة مرضى لقوا حتفهم أثناء نقلهم إلى أجنحة أخرى، فيما توفي ثلاثة آخرون متأثرين بإصابتهم. وأعلن فتح تحقيقٍ بشأن الحادث.

وبحسب تقارير محلية، فإنّ عدداً من الأشخاص أُصيبوا، بينهم حالات خطيرة، إذ أُصيب 11 فرداً من طاقم المستشفى على الأقلّ خلال محاولتهم إجلاء المرضى. وذكرت تقارير أنّ الحريق قد يكون نجم عن ماسّ كهربائي.

VIDEO | Cuttack: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi visits SCB Medical College and Hospital following a fire that erupted in the ICU of the government-run Hospital.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/3tD7cEAZUb — Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2026

تتكرّر حوادث الحرائق في الهند، بفعل رداءة البنى التحتية وعدم تطبيق معايير الأمن والسلامة والإجراءات الفاعلة المتعلقة بالإخلاء. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قُتل 25 شخصاً على الأقل، من بينهم سيّاح، في حريق بملهى ليلي شهير في مدينة غوا السياحية في الهند، وفقاً لما أعلنته السلطات. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أنّ الحريق المدمّر ربما كان ناجماً عن انفجار أسطوانة غاز. وفي حديث عبر قناة "سي أن أن نيوز 18"، قال رئيس جهاز الإطفاء في غوا، نيتين ف. رايكر، إنّ "معظم الناس قضوا اختناقاً في الطابق السفلي والمطبخ" بعد أن "أشعل عرض للألعاب النارية أجزاء خشبية من الملهى الليلي، ما ملأ المكان بالدخان".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت الشرطة الهندية أنّ حافلة ركاب اشتعلت فيها النار بعد أن اصطدمت بها دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين في جنوب الهند. وقال مسؤول الشرطة البارز فيكرانت باتيل إنّ الحريق اشتعل في الحافلة خلال دقائق، ما أدى إلى محاصرة عشرات الركاب، بينما كانت تسير بسرعة على طول طريق سريع بالقرب من منطقة كورنول في ولاية أندرا براديش.

وفي مايو/ أيار الماضي، قضى 17 شخصاً بحريق اندلع داخل مبنى في حيدر أباد جنوبي الهند. وقبل ذلك بشهر، لقي 15 شخصاً حتفهم بحريق داخل فندق في كالكوتا شرقي الهند، فيما كانوا يحاولون القفز من النوافذ. وفي ديسمبر 2024، قضى ستّة أشخاص وأُصيب أكثر من 20 في حريقٍ اندلع في مستشفى خاص في تاميل نادو (جنوب).

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)