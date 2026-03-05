- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عن تعرض 105 مجمعات ومراكز مدنية و14 مركزاً علاجياً لأضرار جسيمة جراء الهجمات الأميركية الإسرائيلية، مستهدفة 174 مدينة في إيران، مع تسجيل 1332 هجوماً في 636 نقطة. - أفادت منظمة طب الطوارئ الإيرانية بوجود 39 طفلاً جريحاً دون سن الخامسة في المستشفيات، و309 أطفال آخرين دون سن الثامنة عشرة، مع تسجيل وفاة 1100 مواطن وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص. - أعلنت منظمة التوظيف والشؤون الإدارية الإيرانية عن شروط جديدة للعمل عن بُعد لموظفي الحكومة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع في ظل ظروف الحرب.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، اليوم الخميس، في سادس أيام العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أن الهجمات استهدفت حتى الآن 105 مجمعات ومراكز مدنية، ما ألحق بها أضراراً جسيمة. وأضافت أن العدوان طاول 174 مدينة في البلاد، مع تسجيل إجمالي 1332 هجوماً في 636 نقطة في إيران. وأوضحت الجمعية في بيانها السادس أن الهجمات استهدفت مناطق سكنية بشكل مباشر في مدن مراغة، وأرومية، ولامرد، وأصفهان، وهمدان، وكردستان، وكرمانشاه، بالإضافة إلى عدة مجمعات سكنية في طهران.

وأضافت أن 14 مركزاً علاجياً ودوائياً تعرضت لهجمات، من بينها مركز نقل الدم في محافظة أذربيجان الغربية، ومستشفى طالقاني في أرومية، ومستشفى ميناب في محافظة هرمزغان، ومستشفى شهداء سربل ذهاب، ومستشفى شهداء الخليج في بوشهر، ومستشفى غاندي، ومستشفى "الشهيد مطهري" للحروق، ودار الأطفال "آمنة"، ومركز رعاية المعاقين التابع لمنظمة الرفاه، ومستشفى خاتم الأنبياء، ومستشفى الشهيد رجائي، ومركز الجراحة المحدودة "غزال"، وشركة عبيدية للأدوية في طهران. وأوضحت أن هذه المنشآت الطبية قد تعرضت لأضرار بدرجات متفاوتة.

إلى ذلك، أعلنت منظمة طب الطوارئ الإيرانية أن 39 طفلاً جريحاً دون سن الخامسة يرقدون حالياً في المستشفيات، فضلاً عن 309 أطفال آخرين دون سن الثامنة عشرة.

في الأثناء، أعلنت السلطات المحلية في محافظة همدان، غربي إيران، تعرض مصنع للورق وصالة للأعراس في مدينة ملاير لهجمات، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة خمسة آخرين. كما أفادت بوفاة شخصين وإصابة آخرين من جراء استهداف صالة أعراس في مدينة بهار. وحسب البيانات الإيرانية، قتل حتى الآن ما يقارب 1100 مواطن، وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.

من جهتها، أعلنت منظمة التوظيف والشؤون الإدارية الحكومية الإيرانية عن شروط جديدة للعمل عن بُعد لموظفي الحكومة، تضمنت منع القيام بالمهام غير الضرورية في ظروف الحرب، وإلزام الأجهزة التنفيذية بوضع خطط تضمن تقديم الخدمات الأساسية للناس من دون انقطاع، وبوجود كادر بشري مناسب في مقر العمل. وحددت المنظمة أولويات للاستفادة من العمل عن بُعد وفق الترتيب التالي: ذوو الإعاقة، والنساء الحوامل أو اللواتي لديهن طفل معوق أو دون سن ست سنوات، والموظفون الذين يعانون من مشاكل قلبية أو أمراض صعبة العلاج.