- شهدت قرية البرداب بمحافظة كادقلي نزوح 1855 شخصاً بسبب انعدام الأمن والعمليات العسكرية، ضمن موجة نزوح واسعة في إقليم كردفان نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. - منذ أكتوبر الماضي، ارتفع عدد النازحين في ولايات كردفان الثلاث إلى 64,890 شخصاً، مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. - النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أدى إلى أزمة إنسانية حادة، تشمل مجاعة ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، نزوح 1855 شخصاً من قرية البرداب بمحافظة كادقلي، جنوبي السودان، نتيجة انعدام الأمن والعمليات العسكرية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت، الثلاثاء، نزوح 430 شخصا من مدينتي كادقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وفي بيان جديد، أفادت المنظمة بأن فرقها الميدانية رصدت "نزوح 1855 شخصا من قرية البرداب في محلية كادقلي، نتيجة تفاقم انعدام الأمن بين 17 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري".

وتقع قرية البرداب على بعد 37 كيلومترا شمال مدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وتُعرف بزراعة السمسم والذرة. وأشارت المنظمة إلى أن النازحين توزعوا على مواقع متفرقة داخل محلية كادقلي. وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت المنظمة ارتفاع عدد النازحين في ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال، غرب، جنوب) إلى 64 ألفا و890 شخصا خلال الفترة الممتدة بين 25 أكتوبر و30 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ومنذ إبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان مواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة، شملت مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

