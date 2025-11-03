الهجرة الدولية: نزوح 1565 شخصاً السبت في ولايتين جنوبي السودان

- شهدت ولايتي شمال وجنوب كردفان في السودان نزوح 1565 شخصاً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، حيث نزح 1205 أشخاص من شمال كردفان و360 من جنوب كردفان إلى مواقع داخلية ومدن بولاية النيل الأبيض. - تصاعدت التوترات مع "قوات الدعم السريع" التي شنت هجمات بطائرات مسيرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح 1850 شخصاً إضافياً، مع سيطرة القوات على مدينة بارا وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. - اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في أبريل 2023، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص، وسط أزمة إنسانية حادة.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 1565 شخصاً بولايتي شمال وجنوب كردفان، جنوبي السودان، السبت، جراء تفاقم انعدام الأمن، مشيرة في بيانها الصادر أمس الأحد إلى أن الفرق الميدانية لتتبع النزوح قدرت نزوح 1205 أشخاص، وأن "580 شخصاً منهم نزحوا من مدينة بارا و625 من أم روابة"، نزحوا إلى مواقع داخل ولاية شمال كردفان وعدة مدن بولاية النيل الأبيض (جنوب). ويأتي هذا النزوح الجديد في أعقاب سلسلة من موجات النزوح في ولاية شمال كردفان قدرت بـ36 ألفاً و825 شخصاً في الفترة الممتدة بين 26 و31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب البيان ذاته.

وفي بيان منفصل، أفادت المنظمة الدولية بأن 360 شخصاً نزحوا، السبت، في ولاية جنوب كردفان (جنوب)، بينهم 180 شخصاً من مدينة العباسية، ومثلهم من مدينة دلامي بالولاية. وأشار البيان إلى أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع داخل ولاية جنوب كردفان ومدينة تندلي بولاية النيل الأبيض، جنوبي البلاد.

والخميس، أعلنت السلطات السودانية سقوط قتلى وجرحى في هجوم شنته "قوات الدعم السريع" بطائرة مسيرة على منطقة زريبة الشيخ البرعي بولاية شمال كردفان. كما قالت "شبكة أطباء السودان" المستقلة في اليوم ذاته إن "قوات الدعم السريع" قتلت 38 مواطناً في بلدة "أم دم حاج أحمد" بولاية شمال كردفان. والاثنين، شنت "قوات الدعم السريع" هجوماً على بلدة أم دم حاج أحمد، ارتكبت خلاله انتهاكات بحق المدنيين، ما أدى إلى نزوح نحو 1850 شخصا جراء "انعدام الأمن"، وفق ما أعلنت السلطات السودانية. وسيطرت قوات "الدعم السريع" أخيرا على مدينة بارا في إطار حربها مع الجيش السوداني، لكنها تنفي استهداف المدنيين.

وبعيدا عن الجنوب، استولت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفقا لمنظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد. وحالياً، باتت "قوات الدعم السريع" تسيطر على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غربا باستثناء بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، وهي محافظات كرنوي وأمبرو والطينة، شمالي الولاية، وأخرى خاضعة لقوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بما فيها منطقة "طويلة" التي تضم أكبر عدد من نازحي الفاشر، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية (من أصل 18 ولاية) بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وفي إبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وبمجاعة تعتبر إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(الأناضول)