النيكوتين سام بغض النظر عن طريقة استهلاكه

- حذرت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب من أن النيكوتين، بغض النظر عن طريقة استهلاكه، سام للقلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين ليست وسائل فعالة للإقلاع عن التدخين. - أظهر تقرير في "يوربيان هارت جورنال" أن النيكوتين يسبب ارتفاع ضغط الدم وتلف الأوعية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى دون منتجات الاحتراق السامة. - دعت الجمعية إلى حظر النكهات والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وفرض ضرائب فعالة، مشيرة إلى أن تكاليف أمراض النيكوتين تتجاوز 300 مليار يورو سنوياً في أوروبا.

حذرت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب من أن النيكوتين سام للقلب والأوعية الدموية بغض النظر عن طريقة استهلاكه، سواء عبر السجائر الإلكترونية أو أكياس النيكوتين أو الشيشة أو السجائر التقليدية.

واستناداً إلى تحليل شامل لدراسات حول أضرار منتجات النيكوتين، كشف تقرير منشور في دورية "يوربيان هارت جورنال"، أنه "لا يوجد أي منتج يحتوي على النيكوتين آمن للأوعية الدموية أو القلب".

وقال توماس مونتسل، وهو أحد المعدين الرئيسيين للتقرير: "يجب أن تنتهي سردية النيكوتين الآمن. نلاحظ باستمرار ارتفاع ضغط الدم وتلف الأوعية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. أظهرت النتائج أن النيكوتين وحده، حتى دون منتجات الاحتراق السامة أو القطران، يسبب أضراراً للقلب والأوعية الدموية".

وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في استهلاك السجائر الإلكترونية (فيب)، وأجهزة تسخين التبغ (آيكوس)، وأكياس النيكوتين (توضع تحت الشفة العليا لامتصاص النيكوتين تدريجياً)، خاصة بين المراهقين والشباب. وأشار الخبراء إلى أن الآثار طويلة المدى لا تزال غير معروفة، وتتطلب مزيداً من البحث، خاصة أن كثيرين يجمعون بين استهلاك السجائر ومنتجات أخرى، ما يصعب تحديد تأثير كل منتج على حدة.

وأكد التقرير أن السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين ليست وسائل فعالة للإقلاع عن التدخين، بل غالباً ما تكون مدخلاً للتدخين، وتؤدي إلى الاستخدام المتزامن مع السجائر، وأن ثلاثة أرباع الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية لم يدخنوا من قبل. مشيراً إلى أن الإدمان يتفاقم بفعل الثغرات التنظيمية والإعلانات المكثفة والنكهات الجاذبة.

وقال رئيس الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، توماس لوشير، إن التحول من السجائر إلى السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين لا يعني تقليل الضرر، بل يمثل تغييراً في استراتيجيات الإدمان. وطالبت الجمعية بحظر النكهات والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض ضرائب فعالة، إضافة إلى إدراج السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ في جميع قوانين حماية غير المدخنين.

وأشار التقرير إلى أن السجائر الإلكترونية، رغم إطلاقها كميات أقل من المواد المسرطنة مقارنة بالسجائر التقليدية، "بعيدة كل البعد عن كونها آمنة"، مضيفاً أن أمراض النيكوتين تسبب حالياً خسائر سنوية بمئات المليارات في شكل تكاليف صحية وفقدان الإنتاجية، وتتجاوز التكاليف في أوروبا وحدها 300 مليار يورو سنوياً. كما حذر من مخاطر التعرض السلبي، إذ يسبب استنشاق الدخان الناتج عن السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن تلفاً للأوعية، حتى لدى غير المدخنين.

(أسوشييتد برس)