النيران تحاصر غابات تونس... حريق كل 5 دقائق

- تصاعدت حرائق الغابات في تونس بشكل غير مسبوق، حيث اندلعت في ثلاث محافظات شمالية، مما أدى إلى إجلاء السكان واحتراق منشآت سياحية، وسط موجة حر ورياح ساهمت في انتشار النيران. - سجلت وحدات الحماية المدنية 2800 تدخل خلال 48 ساعة، منها 600 حريق، مما يبرز الحاجة لتعزيز منظومة الوقاية باستخدام التقنيات الحديثة وتحسين جاهزية فرق التدخل. - تواجه تونس أزمة حرائق متكررة بسبب ارتفاع الحرارة والجفاف، مما يهدد الغابات التي تغطي 8-9% من البلاد وتلعب دوراً استراتيجياً في البيئة والاقتصاد.

تصاعدت حرائق الغابات والمرتفعات الجبلية في تونس بشكل غير مسبوق بعد اندلاع بؤر نيران متزامنة في الشريط الغابي الممتد على أكثر من ثلاثة محافظات شمالي البلاد، حيث أتت النيران خلال ليلة أمس على مساحات واسعة من غابات منطقة غار بمحافظة بنزرت وتبرسق ونفزة في محافظة باجة، إلى جانب حرائق في محافظة جندوبة.

وأعلنت مصالح الدفاع المدني عن دفع عشرات الآليات نحو المناطق المتضررة لإطفاء النيران في مهمة استغرقت أكثر من 16 ساعة، وقال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية خليل المشري، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم المحلية، إن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 2800 تدخل في مختلف أنحاء البلاد، من بينها أكثر من 600 حريق، بمعدل يقارب حريقاً واحداً كل خمس دقائق.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي من المناطق المتضررة امتداد ألسنة اللهب إلى مناطق متاخمة للمجمعات السكنية والمنشآت السياحية، ما تسبب في احتراق منصات ومرافق سياحية وإجلاء عدد من السكان. وتزامنت هذه الحرائق مع موجة حر استثنائية ورياح جنوبية ساهمت في سرعة انتشار النيران، وانقطاع للكهرباء نتيجة الضغط على الأحمال.

ويرى الخبير المناخي حمدي حشاد أن تكرار الحرائق واتساع رقعتها يكشف عن ضرورة تعزيز منظومة الوقاية، عبر تكثيف المراقبة خلال فصل الصيف، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الرصد المبكر والذكاء الاصطناعي، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أهمية تحسين جاهزية فرق التدخل وإنشاء مسالك داخل الغابات وخزانات مياه إضافية لتسهيل عمليات الإطفاء.

وتواجه تونس كل صيف أزمة متجددة بفعل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح، إضافة إلى العامل البشري الذي يبقى أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق، سواء بسبب الإهمال أو إشعال النيران عمداً في بعض الحالات. وتعد المناطق الجبلية والغابية المتاخمة للحدود الجزائرية، خصوصاً في محافظات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين، من أكثر المناطق عرضة للحرائق سنوياً، نظراً لكثافة غطائها النباتي وصعوبة التضاريس التي تعرقل وصول فرق الإطفاء، فيما تؤدي الرياح إلى انتقال النيران بسرعة بين الجبال والغابات. وخلال السنوات الأخيرة أتت الحرائق على آلاف الهكتارات من الغابات، مخلّفة خسائر بيئية واقتصادية كبيرة، إذ يستغرق تجدد غطاء الغابات سنوات طويلة، بينما تتأثر الحياة البرية والتنوع البيولوجي بشكل مباشر.

وتمثل الغابات أهمية استراتيجية في تونس رغم أنها لا تغطي سوى ما بين 8% و9% من مساحة البلاد، حيث تعمل على الحد من انجراف التربة والتصحر، وتساهم في امتصاص انبعاثات الكربون، إضافة إلى احتضانها تنوعاً بيولوجياً مهماً ومواقع سياحية وبيئية تستقطب آلاف الزوار سنوياً.

وتسببت التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة في جعل مواسم الحر أكثر قسوة وطولاً، وسط ترجيحات بأن تكون حرائق الغابات مرشحة للتفاقم خلال السنوات المقبلة، ما لم تُعتمد سياسات أكثر فاعلية لحماية الثروة الغابية والحد من مسببات الحرائق، باعتبارها أحد أهم الموارد الطبيعية والبيئية في تونس.